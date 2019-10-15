【立法會．直播 】內會新正副主席選舉未開始　何君堯被逐會議室

立法會內務委員會上周復會，經過三個半小時的會議也未能選出新一年度主席及副主席。 內會今日（15日）上午9時召開特別委員會，繼續正副主席選舉，下午6時結束，《香港01》直播會議。

何君堯不收回冒犯女性言論，被主持郭榮鏗趕出會議室。（羅君豪攝）

【12:30】午間休會。

【12:25】郭榮鏗驅逐何君堯離場後，會議繼續討論下午的內會主席選舉辯論環節方式。

陳志全表示不同意何俊賢剛才的建議，認為要通過辯論質詢候選人，不應以投票方式決定有沒有辯論環節。陳淑莊亦認為，應根據昨日財委會選主席的三個方案為基礎上再作修正，及後再作出選擇會較為合適。

郭榮鏗綜合議員的發言，指各議員都希望有較長的辯論時間，因此打算改善昨日財委會選主席的方案，將加長問答的時間，下午復會時會投票選擇方案，並認為沒有辯論環節不是合適的方案。何俊賢補充，傾向內會主席產生的過程應該有時限性，亦擔心郭榮鏗會以過長的時間進行辯論環節，因此提出沒有辯論環節的方案，但並不希望此情況發生。

【12:15】郭榮鏗裁決時表示，剛才何君堯的說法是極度冒犯性，如果他不收回言論，則會命令他退席。何君堯認為自己是是行使表達自由，所以不會收回言論，更提出規程問題，指鄭松泰剛才斥責他「吔屎」是冒犯性，要求郭榮鏗處理。

郭榮鏗隨後請保安請何君堯離開，何君堯稱「我會自動行開」，更與民主派議員互罵「人渣」。

郭榮鏗其後詢問鄭松泰及林卓廷會否收回剛才的冒犯性言論，鄭松泰表示願意收回，而林卓廷則表示不會收回他斥責何君堯「人渣」的言論，但為免令主持郭榮鏗難做，因此表示今日不會返回會議室。

【12:05】休息過後，郭榮鏗稱已經聯絡及要求何君堯收回剛才的言論。毛孟靜則以英文發言，稱何君堯剛才的言論是性騷擾及種族歧視，認為他不適合做立法會議員。

林卓廷補充，何君堯的言論是冒犯及羞辱了立法會內的女性議員。尹兆堅亦表示，要求何君堯正式向毛孟靜道歉，更指何君堯本身劣跡斑斑，是將「社團文化、性騷擾文化」帶入議會，是令議會尊嚴受損。

何君堯質疑此說法並不是與性有關，認為與「食開意大利粉」沒有分別。他質疑在那一本字典中，指出此說法是有冒犯性，並指自己此說法沒有冒犯的含義。

【11:46】區諾軒亦認為昨日財委員安排有改善空間，表示昨日有「發表會」的情況，因為每人對陳健波說兩分鐘，但陳健波只有兩分鐘回應，無法一一回應所有質詢，認為今次應該容許有充足時間表討論，而不能沒有辯論。

何君堯希望先從3項選擇之中選一項，再討論相關細節，又指律師出身的郭榮鏗應該更重視程序。郭榮鏗表示現正聽取不同建議，未到表決環節。

毛孟靜質疑何君堯言論有歧視非律師身份議員，何君堯回應稱「食慣洋腸」的人理解可能不同，引起泛民議員嘩然。郭榮鏗表示這是冒犯言論，但何君堯在發言後已經離開會議室，於是暫停會議10分鐘，等何君堯回來後問他是否回言論。

【11:28】郭榮鏗認為，內委會主席選舉論壇之前，應搞清楚保安安排。而今次有二十多人提名，之前未試過這麼多人，請秘書處簡介選舉流程。

秘書處認為，選舉模式由委員會決定，過程可以參考財委會情況。

范國威希望參考及改善財委員的安排，包括發言時間不足，亦不應在輪流發言之後一次過回應，應該在提問過程即時作答。

梁繼昌則表示要主席掌握時間，候選人發言由5至30分鐘都可以，郭榮鏗亦認為每人發言兩分鐘並不足夠。

陳全志、陳淑莊亦認為，財委會方案無法有足夠時間發言，亦不能有序進行。

何俊賢認為可以不必有辯論環節，林卓廷斥選舉為何不必舉行選舉論壇。

【11:05】鄺俊宇、胡志偉、黃碧雲、邵家臻、范國威、梁耀忠、郭家麒、楊岳橋、莫乃光先後由民主派議員互相推舉，現時有23位候選人，包括現任內會主席，民建聯李慧琼及22名民主派議員。

建制派議員陳凱欣、劉業強、張宇人、張國鈞先後被民主派議員提名，但四人均婉拒。

休息後，立法會法律顧問表示，郭榮鏗作為內會主持，行使權力的目的是為了有序有效地運行選舉內會主席。而內委會主席作為行管會當然議員，因此認為候選人對明日立法會保安安排有何看法，是與內會選舉相關。張國鈞澄清，他的疑問是在內委會主席提名程序過程中，能否討論明日的保安安排，而非詢問在內委會主席選舉論壇中能否討論保安安排。

梁繼昌亦認為內會應該討論大會的保安安排，因此要求內委會主席候選人加入對大會的保安安排作為政綱，郭榮鏗則指可以在選舉論壇時要求。

內務委員會主席李慧琼，今日並非主持會議。（羅君豪攝）

【10:45】休會20分鐘，11時05分復會。

【10:30】朱凱迪發言時指，廖長江稱郭榮鏗主持會議時「假公濟私」，因此要求廖長江澄清，廖長江則認為不需要為該言論澄清。

毛孟靜表示，明日行政長官將到立法會宣讀施政報告，有傳林鄭會以錄影帶播映她宣讀的錄音，但議事程序未有寫明是否容許以這方法宣讀施政報告，並就此詢問郭榮鏗作為內會副主席有否得悉明日的安排。

陳凱欣打斷毛孟靜的發言，質疑毛孟靜的發言無關提名程序，並要求郭榮鏗澄清現時的討論是否與提名程序有關。

毛孟靜稱，內會現時都未能通知議員明日有何安排，認為情況混亂，指不知內會「開黎做乜」。郭榮鏗亦補充，討論明日的保安安排與內會主席選舉有關，認為有需要讓主席候選人得悉明日安排，令所有候選人有全面的資料進行其後的內會主席選舉論壇。

陳克勤表示，現時立法會有機制處理安全事故，而上星期五秘書長亦已經表示會跟進明日的保安安排，並認為有關的保安安排應該留待在行管會討論，或者在內會主席選舉論壇時討論，但不應在內會選舉程序時討論。區諾軒則反駁，現時內會主席候選人亦有權提出看法，而內會主席亦需要與立法會會主席等溝通，因此候選人對保安安排的討論與發言與主席選舉有關。

毛孟靜在會議休息前提名石禮謙作內會主席候選人，但石禮謙拒絕提名，毛孟靜笑稱石禮謙「唔畀面」。

【10:17】葛珮帆質議今次會議議程只有選舉一項，認為郭榮鏗是濫權。郭榮鏗則表示，內委會選舉人應該要清楚警察安排，了解事件之後再選。

陳凱欣則指所有立法會議員都關注保安，但應該先進行提名候選人和辯論程序，在辯論期間才繼續討論。

郭榮鏗表示，其實會議未停止提名，但有候選人希望知道更多立法會安排資訊，而這些資訊與選舉有關，因此希望立即處理。

【10:05】陳淑莊表示，警察進入立法會事宜已經提出了很長時間，但仍未有任何回覆。她又再跟進溝通「當局」的方法是口頭還是書面，如是書面則指交出來，所有安排一清二楚。

張國鈞則表示，現時這個環節是選舉正副主席，詢問主持人提出的警察安排的是否與今次會議有關。張國鈞又邀請法律顧問來說清楚，是否應該在這個會議討論。

謝偉俊則表示，內會副主席在行管會的角色並不是郭榮鏗所說的這麼重要，又說保安問題只是問題之一，雖然合乎議事規則，但希望不要再重覆這件事。

郭榮鏗回應指，不是以他個人來說有甚麼角色，而是一般來說，內委會正副主席在立法會保安事務確有特定角色。

鄺俊宇強調，明天就是立法會大會，有迫切性，主席選舉可能全日進行，因此希望先收到相關的訊息。

內會召開特別會議選正副主席。圖為競逐連任主席的李慧琼。（資料圖片／羅君豪攝）

【10:00】李慧琼堅持先選舉，因很多事件都無法完全搞清楚。郭榮鏗則指出，這是上次內委會向秘書長和李慧琼指出的問題，問題明天發生而現在還未解決，明天議員很大機會與警方有爭執，他亦不希望看到有任何流血事件。

廖長江表示，行管會作出決定後要由全部議員通過，內委會是沒有任何角色。

郭榮鏗指出行管局的保安安排，會優先通知內委會的正副主席，以通知議員，因此內委會在保安及警方處理方面，較行管員其他成員更有重要角色。

【9:50】陳淑莊要求立法會秘書處交代，明天立法會會與「當局」溝通，指的是哪一個部門，是口頭形式還是書面形式溝通。

李慧琼表示今次是內務委員會主席選舉，而郭榮鏗不同意跳過討論。李慧琼認為可以在辯論環節講，郭榮鏗則指出，立法會開會如有警察進來是很大件事，因此一定要先說清楚。

范國威同樣表示關注，警務人員進入立法會大樓的情況，以及大樓外的佈防，這些安排是否由立法會秘書長同意。

【9:45】民主派議員多次就會議提出規程問題，鄺俊宇要求文字記錄內會選主席的提名過程，提名無效的過程亦應囊括，令今日的會議有所記錄，區諾軒認為文字記錄議員提名無效的過程並無需要。秘書處則指此舉會增加工作量，但亦會盡量配合。

鄺俊宇其後認為改變慣例為內會主席選舉作文字記錄將增加秘書處工作量，因此不堅持秘書處作文字記錄。

【9:35】朱凱迪表示，昨日財委會有二十多人選舉，而按慣例選舉會在會期前完成，今次內委會是否會在會期前完成。

立法會秘書處表示，選出主席之後，如未能選出副主席，可以請主席召開恒常會議，一般在星期五，再選出副主席。

至於如果主席無法出席星期五會議，是否會由上屆副主席郭榮鏗繼續主持會議，就要等到星期五看情況再決定。

【09:28】民主派多名議員互相提名，許智峯、陳志全、朱凱廸、林卓廷、毛孟靜、鄭松泰、李國麟及葉建源均成為內會主席候選人。楊岳橋先後提名陳振英、馬逢國及廖長江三名建制派議員，不過三人均不接受提名。

【09:10】會議續開，建制派及民主派議員分別提名民建聯李慧琼、民主黨尹兆堅、涂謹申和議會陣線區諾軒參選內會主席。

上周會議先談及特首林鄭月娥將到立法會發表《施政報告》，有民主派議員關注若林鄭最終透過錄像或視像發表施政報告，是否合法合憲，亦有議員就警員可否蒙面、無展示編號的情況下進入立法會激辯。