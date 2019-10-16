【施政報告2019．直播】會議開始2分鐘暫停　陳淑莊、陳志全被逐

立法會今日正式復會，行政長官林鄭月娥亦將於今日上午11時，到立法會宣讀其任內第三份施政報告。在反修例示威陰霾下，立法會一帶氣氛緊張，政黨社民連等在對開海富中心示威抗議，而中信大廈及添美道等地方有大批防暴警員巡邏及駐守。

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【11:03】陳志全離開會議廳，舉起標語，大叫「五大訴求，缺一不可」。

陳淑莊、陳志全相繼被逐

【11:02】立法會今日復會，首項議程宣讀《施政報告》，雖然林鄭成功進入會議廳，惟民主派議員仍然高呼口號，會議開始僅約兩分鐘，立法會主席梁君彥隨即表示將陳淑莊逐離場，其後再叫保安把陳志全帶走，其後他宣布會議暫停。其間有人將「五大訴求、缺一不可」的標語投射在立法會主席位置的後方。

【11:03】林鄭進入會議廳時，民主派議員朝她方向大叫「五大訴求、缺一不可」、「林鄭下台、追究警暴」，其間保安一直阻礙，但當她進入會議廳後，有議員大叫她是「黑警之母」。

中信天橋位置有大批防暴警員巡邏及駐守。（彭毅詩攝）

【11:20】會議重新開始，林鄭再次進入會議廳，泛民議員隨即高叫口號。

另外，現場消息指，林鄭在宣讀《施政報告》後便會離開會議廳，政務司司長張建宗會留在會議廳，宣布撤回《逃犯條例》修訂後才會離開，其後會見記者。

【10:58】當政府官員和建制派立法會議員進入會議廳時，多名民主派議員在場外手持標語和橫額，大叫「五大訴求、缺一不可」、「林鄭下台、追究警暴」等口號。

【10:55】何君堯進入會議廳，林卓廷等人怒斥他「人渣」。

【10:52】教育局局長楊潤雄、民政事務局局長劉江華和商務及經濟發展局局長邱騰華已在會議廳，與建制派議員言談甚歡。

【10:50】十多個民主派議員在會議廳外迎接林鄭，他們在司局長進入會議廳時，高呼「五大訴求缺一不可」、「林鄭下台追究警暴」。其中在鄭若驊進場時，民主派會議召集人陳淑莊怒斥「僭建驊」。

【10:38】立法會大樓內，新民主同盟范國威準備了一張寫「五大訴求，缺一不可」的大型橫額，迎接林鄭月娥。

【10:35】警方終讓社民連成員前往公民廣場前空地，社民連成員高呼回應五大訴求等口號。

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【10:33】特首林鄭月娥早已進入立法會，她在立法會主席梁君彥的陪同下，手持最新一份《施政報告》，進入立法會會議廳。相信是進入立法會主席辦公室等候。

【10:26】社民連打算到公民廣場和立法會煲底向林鄭請願，警方指只可安排到政總天橋底讓他們逗留，社民連堅持，雙方對峙，期間旁邊的防暴警察戴上頭盔。

【10:20】律政司司長鄭若驊、政務司司長張建宗、多名局長、行會成員經地下議員入口進入立法會。

【09:50】社民連前立法會議員梁國雄、副主席黃浩銘等十多人早上金鐘海富中心集會，部分人在《禁蒙面法》下戴上口罩，他們高叫口號，舉起林鄭掩耳和戴口罩的道具，重申反修例示威者五大訴求，並且撤回《禁蒙面法》。

【09:00】立法會的保安嚴密，《香港01》記者今（16日）日進入立法會前，需要接受安檢，將身上的袋過機檢查，但毋需檢查袋內物品。

《香港01》記者今（16日）日進入立法會前，需要接受安檢，將身上的袋過機檢查，但毋需檢查袋內物品。（彭毅詩攝）

行管會早前已決定發出黃色警示，立法會外一帶由昨日起嚴密布防，立法會大樓邊的中信天橋新增綠網圍著；添馬公園部份位置以水馬圍住，設有出入口，另有圍封的位置部份設有鐵絲網，相信是防止有人攀爬。