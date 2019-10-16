【施政報告2019．直播】被問任內會否再推23條　林鄭：機會較低

特首林鄭月娥今（16日）發表任內第三份《施政報告》，她在下午三時將召開記者會回應提問。這次《施政報告》中政府提出多項開拓土地的政策，包括運用《收回土地條例》收回三類私人土地作百分百公營房屋及首置上車盤，計及新發展區等項目，料將成為記者會的重點。

【15:41】有記者問及，《明報》民調顯示過半人認為造成暴力衝突，政府要負最大責任，另有七成人認為要重組警隊，超過八成人要求成立獨立調查委員會；此外《基本法》等23條在過往《施政報告》都有出現，但今年施政報告卻沒有提及，是否任內不會再進行？最後問道會否收回整個粉嶺高爾夫球場？

林鄭稱，目前首要工作是停止暴力，她認為現時有人不斷升級暴力行為，極端地造成破壞，不相信愛護香港的人會做這些目無法紀的事，強調整個社會應一起對抗暴力行為。另外她過往都提及《基本法》第23條是憲制責任，但在香港做本地立法或引起大紛爭，必須審時度勢，強調仍有其他方法都會用以保障國家安全，因國家安全都不能保障的話，特區政府前途都受危害。林鄭又表示，目前的紛爭仍未能遏止，要做另一項爭議性大的議題可能性低。

此外對於土地供應專責小組的建議，政府已經全盤接受，其中會先收回一部分高球場，特別是當區居民擔心若收回全部高球場發展的話，對當區交通造成大壓力。

【15:28】有記者問及，林鄭這次引用《收回土地條例》，在上年立會曾指可能會面對法律風險，為何林鄭擔任發展局局長、政務司司長多年都沒引用，突然認為會做到？另外政府將首置按揭的樓價提高，會否有機會吸引更多人入市，造成更多負資產？

林鄭指政府往時都有引用《收回土地條例》，一是按照規規劃圖上的用途引用，二是當需要興建公路、醫院等會引用有關條例。她提及，今日因政府將市民的房屋需求放在第一位，故認為政府應介入處理有關問題，其中為避免司法覆核問題，在改劃私人土地作用途時，必需要百分百公營房屋，雖然不等於不會面對司法覆核挑戰。

她又稱，去年土地大辯論，專責小組稱欠1200公頃的土地屬低估的數字，她認同但強調這次施政報告提供的數目都不少，認為要整個社會齊心協力才做到。至於放寬按揭，金管局都發聲明，計劃協助有即時自用需要的人士，她指香港事實上有不少、專業人士，供得起樓但給不到首期。

【15:18】第四個例子為，過去著重政府庫房收入，決定是否徵收隧道費用，今年提出以交通管理情況，而非政府庫房收入因素決定是否徵收隧道費用: 提出在北大嶼山隧道幹線隧道管制區的收費，會隨明年開通第二條通往大嶼山的公路，即屯門至赤鱲角連接路後，新舊隧道都會免費。同樣，當將軍澳－藍田隧道在2021年興建完成後，它和現時通用的將軍澳隧道都會不再徵費。

第五個例子為，離島市民承擔交通費用，用公帑補貼。其中會由6條增至14條，將大大減低離島渡輪的收費，同時會斥70億為11條航線增加47首新船，以提升新船推動環保。

至於在明日大嶼方面，她稱會構建平台與不同專業人士討論明日大嶼的規劃，另一方面會研究明日大嶼填海起的樓宇與市民現時的房屋、樓宇問題連繫起來，強調會聽大家意見。

林鄭又問，「面對越多越多暴力，暴力能為我們帶來甚麼？」，她呼籲大家珍惜城市，為香港回復平靜，特別是在2019年區議會選舉前，希望能令社會安穩。

【15:05】林鄭首先發言，指今早在立法會做了很短暫的發言後，需要透過視像向全港市民公佈任內第三份《施政報告》。又指新一份的《施政報告》標題：「珍惜香港、共建家園」，她特別強調「珍惜香港」，因為過去幾個月，香港紛爭不斷，面對住持續升級的暴力，指大家都憂心如焚。

林鄭指，「珍惜香港」既是一個呼籲，亦是一個香港市民的共同願望，「今日無論大家的政治立場是如何，都希望大家能夠放下分歧，尋求方法，一同為香港找尋出路」。

同時亦帶出了標題的第二部份「共建」， 林鄭指這個標題的信息是希望大家一齊用行動，努力去共建香港這個家。林鄭又指，今年宣讀的《施政報告》重點討論房屋及土地供應，卻指出，香港作為「我們的家、我們這片熱愛土地」，決不是一堆房屋、亦不是只是《施政報告》附篇中涵蓋的其他政策措施，她指出，「這個家應該包含住大家對於多元文化、自由開放，發展公平、公正，互相尊重及包容等價值」，並認為這就是香港重要的精神面貌。

林鄭又強調，縱使重視行政效率，亦必須要耐心聆聽。

第一：擺脫了傳統的官方思維，大膽去接納以往政府有保留，但不少市民樂見的政策措施。例如，大膽採用收回條例去收回私人土地建房屋。

第二：賦予市區重建局一個新任務，讓市區重建局可在重建項目上提供一些資助房屋及合資格人士。

第三：為正輪候公屋的低收入家庭提供現金津貼，林鄭稱在無沒有租管下提供現金津則或許會令業主受益，但她強調問題需要解決，「辦法總比困難多」，「為何不可用現金紓解壓力」，以解燃眉之急，故關愛基金為非公屋、非綜緩的低收入家庭提供現金津貼。

【15:02】記者會開始。特首林鄭月娥先手持《施政報告》及《附篇》向記者展示。

林鄭月娥原定赴立法會宣讀新一份施政報告，遭民主派議員不斷高呼口號、高舉標語抗議，導致會議兩度暫停，政府最終宣布改以視像方式播出林鄭宣告整份《施政報告》。（梁鵬威攝）

特首林鄭月娥今（16日）原定赴立法會宣讀新一份施政報告，遭民主派議員不斷高呼口號、高舉標語抗議，導致會議兩度暫停，政府最終宣布改以視像方式播出林鄭宣告整份《施政報告》，為首次特首未能在立法會宣讀《施政報告》。