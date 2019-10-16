【施政報告】林鄭明晚FB直播對話　網民洗版：五大訴求缺一不可

特首林鄭月娥早前表示，會以不同方式耹聽各方意見，她今（16日）在記者會上表示，明晚將會在Facebook進行直播，與網民對話。其專頁亦發帖文指，明晚8時將會直播與網民討論新一份施政報告，呼籲大家可以留言寫下想問的問題，短短兩小時，隨即有近千名網民留言：「五大訴求，缺一不可」。

政府在上月26日曾在灣仔伊館舉行首場「社區對話」，歷時兩個半小時，共有30名市民先後發言，會上不少市民批評政府施政表現及處事手法。林鄭月娥今（16日）表示，現時再舉行對話會，有可能會吸引黑衣示威者到場，同時不少人希望閉門表達意見，故政府的安排是想尊重出席人士。

林鄭月娥Facebook下午發表題為「和理傾-施政報告」的帖文，提及明晚8時將會直播與網民討論新一份施政報告，她呼籲大家可以寫下想問的問題，明晚回應即場提問，亦可能會回覆大家的留言，最後她更hashtag指「對話總比對立好」。

大批網民紛紛在帖文中留言，不過近千名網民留言都是「五大訴求，缺一不可」。（林鄭月娥facebook截圖）

大批網民隨即響應呼籲，紛紛在帖文中留言，不過近千名網民留言都是「五大訴求，缺一不可」、亦有問及林鄭為何在施政報告中感謝港鐵公司，更有網民指「你開live? 得到員佐級林sir批准未？」