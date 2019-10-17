【施政報告2019】問答大會又被腰斬？林卓廷： 會有激烈抗議行動

行政長官林鄭月娥昨日（15日）到立法會宣讀其任內第三份施政報告，被民主派議員一如預告地「招呼」，多名泛民議員在議事廳內高聲抗議，又用投影機將「五大訴求 缺一不可」八字投射在會議廳的牆上。重重阻礙下林鄭最終只能暫停宣讀施政報告，由特首辦透過視像播片宣讀。有泛民議員事後透露，動用投影機這招「部署一段時間」，技術上不複雜，笑言「效果OK」。 今日(16日)舉行的施政報告答問會會否成為發表施政報告2.0，又是無法順利展開？民主黨林卓廷表示，泛民主派在答問大會上會有強烈抗議行動，但拒絕透露詳情，亦不評估會否造成會議中斷，「要視乎（立法會主席）梁君彥如何處理，這個問不是我們單方面可決定」。被問到會出現肢體衝突場面，林說，「出位不出奇，但不能講定會唔會出現肢體衝突，因為好多時都係看臨場發揮。」

民主派議員在2018年的施政報告答問會上高舉林鄭月娥的肖像抗議。(資料圖片/盧翊銘攝)

另有民主派議員則認為，可讓林鄭回應泛民議員質詢，讓市民看到民主派在議會內以尖銳問題羞辱林鄭，情況就如一如5月的答問會上，民主黨主席胡志偉批評林鄭月娥強推《逃犯條例》修訂，期間發火炮轟林鄭「八婆」。

不過亦有議員擔心若答問會順利進行，質詢機會或會落在建制派手上，令答問會淪為建制派與林鄭的「維穩大龍凰」。該名議員抱怨指，不清楚會議廳桌上的「撳制」發言系統以什麼作排序準則，因為過往屢次出現議員搶襟制的情況，擔心建制派議員人數眾多，較大機率被抽中發言。