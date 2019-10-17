【施政報告．直播】會議再停　鄭松泰指梁志祥言論涉妨礙司法公正

特首林鄭月娥昨（16日）赴立法會宣讀新一份施政報告，遭民主派議員高呼口號和標語抗議，導致會議兩度暫停，政府最終宣布改以視像方式播出林鄭宣告整份《施政報告》，為首次特首未能在立法會宣讀《施政報告》。林鄭今（17日）再赴立法會出席《施政報告》答問會，預料民主派再有激烈的抗議行動。 答問會由朝早10時半開始，惟開始了一個小時，已兩度暫停會議，林鄭只能回應兩條議員問題。

林鄭月娥進入立法會議事廳。(吳倬安攝)

答問大會第二度暫停

【11:34】鄭松泰指，梁志祥言論涉妨礙司法公正，梁君彥稱沒有聽到有關說話，鄭松泰稱「睇帶啦」。

梁君彥宣布會議暫停。

【11:30】民建聯梁志祥稱，暴動根源在立法會，民主派議員在7月1日破壞有目共睹，在街頭上阻警察執法，他稱林鄭在《施政報告》的福利範疇著墨不多。楊岳橋提出規程問題，要求梁志祥清楚交代意指誰人，不要指桑罵槐，無需澄清。

麥美娟表示，可否停一停會議「睇帶」，看看到底要澄清甚麼。

【11:20】專梁君彥稱，若議員濫用規程問題，將被視為行為極不檢點。

鄺俊宇提規程問題，稱梁君彥剛說「我就係唔比你講」的言論不當，要求收回，但遭梁君彥拒絕。

【11:19】民建聯劉國勳稱昨天落區聽到兩點意見，其中有很多市民認為香港已進入無政府狀態，又批評政府部門並不齊心，質問林鄭月娥有何舉措平靜局面。他又提到很多市民想購回自己的公屋，昨天雖提到租置計劃，但只是舊酒新瓶，只是把未出售的單位賣得更快，他促林鄭把租置擴展到其他屋邨。

林鄭表示，關於管治情況，儘管社會狀況非常混亂，市民對本屆政府不少意見和不滿，但已盡量讓社會可恢複運作，他希望市民不只支持她和問責團隊，還要支持十八萬公務員，指公務員盡很大努力讓社會運作，又感謝港鐵和機管局職員。

林鄭指造成亂局成因有很多，認為平息亂局最重要是依從法治和守護核心價值，若訴求違反一國兩制原則則做不到，她再次呼籲全港市民與暴力切割，若很多人對「暴徒」理解，會令「暴徒」行為變本加厲，離平息亂局越來越遠。

林鄭又回應租置計劃，她對重置租置並無異議，明白市民隨入息增加、經濟情況改善想購回自己的公屋單位，又指自己於上任兩年多一直滿足市民置業需求，但現在公屋輪候時間已達5.4年，故自己無法擴展至其他屋邨。

劉國勳要求林鄭分階段把租置計劃擴展至其他屋邨，林鄭指要做到，需要對整體公營供應有把握，房委會才可認真考慮，強調問題涉及土地供應。

【11:16】專業議政莫乃光質疑是否去錯了民建聯答問大會，首先發言三名的民建聯議員，「霸晒啲時間去撐警」，批評是制度暴力。梁君彥則反駁今日看到好大制度暴力。

區諾軒提出規程問題，梁君彥不容區諾軒發言，稱：「我就係唔比你講」，亦不會收回言論。

【11:08】林鄭回應陳克勤時強調，這份施政報告在艱難的背景下編制，惟昨天林鄭已列舉數個例子，如大膽引用《收回土地條例》、為輪候公屋家庭給予生活津貼等，重申一本施政報告難完全跳出官方思維。她又指，對於銀齡一族，政府對中高齡市民有特別措施，希望可以協助中高齡進入職場。另對於陳克勤指的現時亂象，她稱要回復平靜，整個社會需齊心抗暴，無論香港和外地都重視法治，故昨日強調會盡最大努力遏止暴力，並支持警隊執法。

除執法之外，林鄭稱在九月四日已提出四方面的回應，強調多元化對話已展開，政府會保持謙卑。同時政府會物色社會領袖、學者構建獨立運作的委員會，為香港找出路。

陳克勤再為警員追問問題，他引述警員稱執勤時面對生命威脅，家人、小朋友受網上欺凌，問及有何方法免於危險、欺負？林鄭指，四個月來警隊盡最大努力，故在施政報告感謝他們，而政府部門亦多方位支持警隊，她本人先後與警察委員會會面和聆聽意見。至於網上欺凌問題，私穩專員已有行動，重申政府願意檢視法律，令政府有更多能力處理遭起底的工作，特別是最近已申請禁制令保護紀律部隊宿舍。

【11:08】范國威跑出主席台前高呼「五大訴求，缺一不可」，被逐出會議廳。范國威之後再高叫「你對唔住香港人，你加害香港人，一百萬人上街你唔理，二百萬人上街你唔理」。

范混亂中疑被保安所傷，並高呼「你做乜整我隻腳呀？」

【11:03】會議繼續，林鄭再次返回會議廳，惟泛民議員仍然在場高叫口號。林卓廷高呼：「 你仲有顏面在立法會，你話天堂留咗個位比你，點解你唔去你個位，你一路出賣港人、出賣市民，林鄭你番英國啦」，「你又話多數市民反對你就會辭職，點解你唔履行你嘅競選承諾？」最後林卓廷被逐。

【10:49】尹兆堅、梁耀忠、邵家臻再先後被逐，梁君彥宣布會議暫停。

【10:45】陳克勤首先向林鄭提問，他批評新一份《施政報告》看不到任何施政的新風格，指的不到怎樣解決基層中產人士、甚至長者的問題，指民建聯「提出的銀齡卡，又或者將長者福利的年齡由65歲降至60歲，這些特首完全沒有回應」。

陳又指，現時每逢周未都有混亂，「市民不敢出街、商戶、食肆，銀行被針對性破壞」，「如果講一句我是中國人，會俾人圍毆、會被私了」，稱過去四月，社會的秩序及法治已經被徹底破壞。他促請林鄭給三個「免」給市民，分別是商舖免於破壞、市民出街免於恐懼，免受暴力。

【10:44】當陳克勤開始發言時，民主派議員仍高叫「五大訴求，缺一不可」，梁君彥其後要求譚文豪離開會議廳

郭家麒斥「林鄭極之可恥，你可恥到不得了，香港今日搞成咁嘅田地，你一定係罪魁禍手」；邵家臻則謂「林鄭你有無於心有愧」。

【10:40】林鄭兩度嘗試開口發言，均被在場議員大聲叫喊打斷。她表示，樂意回應議員就《施政報告》提出的問題。

公民黨郭家麒提規程問題，他指「香港人處於水深火熱」，要求林鄭道歉後才「講廢話」，惟梁君彥稱並非規程問題，拒絕有關要求。胡志偉被驅，高叫「無資格做香港人嘅特首」，又指「林鄭滿手血腥，幾多人因你的錯誤政策受傷、被捕、死亡，咁你威去做國家主席，勁過毛澤東，香港人唔需要你，你快啲走，你早走早著，已經超過一半人比零分你，你快啲走，救下香港，林鄭你厚顏無恥」。

↓↓↓ 被逐議員 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

【10:34】朱凱廸嘗試向林鄭月娥遞上和拋擲白菊花惟不果；陳志全又不斷指她滿手鮮血；毛孟靜被指在座位叫囂，被梁君彥逐出會議廳，她離開大嗌：「林鄭講大話」。許智峯高呼：「林鄭下台，香港人唔歡迎你」，被梁君彥逐出會議廳。

主席梁君彥先後把朱凱迪、陳志全、毛孟靜、許智峯逐出會議廳。

【10:32】林鄭進入會議廳後，民主黨鄺俊宇表示提出規程問題，他稱「好多市民都想鬧爆你，搞到人天怒人怨」，他指根據議事規則18(c) 可經立法會主席准許下進行默哀，提出為反修例運動中逝去人士默哀一分鐘。梁君彥稱，只會在重要的政界人士、在重要災難的死者才會進行有關默哀，惟有關人士不在上述類別。

【10:31】特首林鄭月娥進入立法會議事廳。

【10:25】律政司司長鄭若驊帶領多名局長進場，民主派再呼「五大訴求，缺一不可」的口號。

【10:22】民主派在會議廳外手持白菊花，以及15歲少女陳彦霖的照片，並高叫「五大訴求、缺一不可」等口號。

多名民主派議員向林鄭高呼口號和高舉標語抗議。（資料圖片/梁鵬威攝）

林鄭月娥昨（15日）到立法會宣讀其任內第三份施政報告時，遭多名泛民議員在議事廳內高聲抗議，更有議員以投影機將「五大訴求 缺一不可」八字投射在會議廳的牆上。