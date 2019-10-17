【施政報告2019‧直播】林鄭：「客觀睇」單程證有益香港

特首林鄭月娥早前表示，會以不同方式耹聽各方意見，她昨（16日）在記者會上表示，今晚將會在Facebook進行直播，與網民對話。其專頁昨發帖文指，今晚8時將會直播與網民討論新一份施政報告，呼籲大家可以留言寫下想問的問題。 今次「和理傾」部份問題，除了在林鄭facebook收集之外，亦有來自連登、Baby Kingdom以及香港討論區。另外，市民亦可以在林鄭facebook專面下面留言追問。

【20:40】有網民提及長者資助院舍宿位短缺問題，林鄭表示政府從未停止增加宿位的工作，但一直追不上需要增長，近年政府加把勁推廣資助家居護理照顧。

【20:32】網民不停留言要求「五大訴求」，又有留言提到要「解散警隊」。林鄭指，聽到「解散警隊」的口號感到疑惑，因香港每日發生大大小小的案件都需要警隊執法，她再重申如有個別警員行為有問題，已有現行機制監警會負責處理。

【20:25】有關削減單程證配額問題，林鄭稱明白市民對於有外來人士分享了香港的房屋醫療資源有看法，但單程證申請原因是家庭團聚，她指基於人文價值考慮，政府是否不允許他們團聚？又指持單程證來港人士有助香港勞動人口增加，希望大家「客觀睇睇」單程證對香港發展有益。

【20:20】有留言指該政策為吸引青年人上車，買樓後增加年輕人抗爭成本，令示威活動減少，林鄭月娥回應指「我哋高層無諗得咁複雜」。

【20:16】有媒體形容提升九成按揭樓價上限是瘋狂，今日香港樓價上升，很多家庭用收入的七成供樓，呼籲市民量力而為，如果覺得需要一個安樂窩、又負擔得起才買。她強調買樓是一個選擇。

【20:13】施政報告提出九成按揭樓價上限提升至800萬元，網友問「推動樓價上揚是否好心做壞事？」林鄭否認政策是為推動樓價上揚，指現時很多市民反映市面上難有400萬元以下的單位，強調政策是為首次置業有困難的人士上車多一點選擇。

【20:10】對於市民不滿警察採用過度武力執法，林鄭指過去數月大大小小的遊行示威中，她留意到在某些情況下出現了衝突，希望大家留觀地看事件，不要先入為主，在一個互相包容的情況之下去做。又指如果真的人有做得不對，香港有制度優勢，有機制可以投訴。

她又表示，會繼續要求警隊按照規定行事。

【20:05】主持吳璟儁提到《100毛》有一張制圖諷刺林鄭政府眼中的「五大訴求」和市民不同，問她是否認同政府和民間思維脫節。

林鄭指，明白市民有不同訴求，網民留言重複「五大訴求」的情況出現了很久，她本人已經回應了第一個即「撤回逃犯條例修訂」，其他幾個也解釋過，林鄭再重申香港是法治社會，不能答應不追究犯罪人士。

【19:55】直播尚未正式開始已有逾網民在線收看，留言數字每秒急升，網民不停「洗版」留言重申「五大訴求、缺一不可」。