【岑子杰遇襲】環球網指民陣為「港獨組織」　引大公報稱是苦肉計

民間人權陣線召集人岑子杰16日街頭遇襲，引起各界關注。內地《環球時報》旗下的《環球網》17日發文，稱民陣是「港獨組織」，又引述《大公報》稱岑子杰「早有苦肉計前科」。

岑子杰昨晚在旺角被4至5名兇徒以鐵槌襲擊，頭部受傷流血倒地，附近車房有人曾經嘗試制止，但被襲擊者持刀阻嚇，最後兇徒乘車離去，旁人則報警，由救護車送岑子杰到廣華醫院急症室就醫，岑至今仍在廣華醫院留醫。

引述大公報稱 被打後朋友不是第一時間救治

《環球網》微博今日引述《大公報》報道時，為民陣加上「港獨組織」的字眼，稱在遇襲後同行夥伴並未第一時間救治，反而為傷勢「打卡」及放上網。又稱拍照後，岑子杰又突然好轉，清醒地被送往醫院。

根據《大公報》相關文章，並未為民陣標上「港獨組織」，應是《環球網》下的形容詞。

《環球網》又引述《大公報》稱，岑子杰8月底遇襲，警察到達後「未與警察交談，反而召來數名『黃媒』記者到餐廳外採訪」，形容是「苦肉計」。

《環球網》引述《大公報》時，將民陣稱為「港獨組織」。

7月底官媒亦稱民陣是港獨 岑子杰否認

翻查報道，《人民日報海外版》亦曾在7月29日發表文章，稱民陣要求外國對香港發出旅遊警示，是「處心積慮拉外援」，指「港獨」屬性暴露無遺。

岑子杰當時回應傳媒查詢時表示，民陣不認同港獨路線，一直以人權和民主作為初心，日後會堅持發聲。