【10.20 民陣遊行．直播】警方發反對通知書　民陣：已提出上訴

民陣發起周日(20日)在九龍區遊行，警方今（18日）發反對通知書，民陣下午與民主派舉行記者會，民陣表示已經向上訴委員會提交上訴書。 《香港01》將直播民陣記召內容。

民陣在反修例示威期間多次舉行集會遊行，其中8月18日維園集會人數雖多，但和平散去未見衝突。（資料圖片）

今次是民陣首次申請於九龍遊行，主題為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，集合時間是下午1時半，路線由尖沙咀梳士巴利花園至高鐵西九龍站。

民陣表示，警察對示威者使用的肢體武力不斷升級，「濫權」、「濫捕」無日無之，特區政府不單護短，更訂立《禁蒙面法》，剝奪香港人的表達自由，阻嚇香港人保障人身安全及行使集會權利。

民陣認為要廢除反蒙面法、成立獨立調查委員會，以專業和客觀研訊追究警方使用過度武力，並建議重組警隊。

民陣周一(14日)向警方「入紙」，申請本周日（20日）於九龍舉行遊行。兩日後，民陣召集人岑子杰周三（16日）晚第二度遇襲，頭部及手腳受襲，浴血旺角街頭。

有民主派立法會議員事後指，岑子杰多次發起和理非大遊行，知名度高，形象「入屋」，令是次遇襲事件引起的反響更大，研判周日的遊行人數可能會相當多，希望是次遊行能以和理非方式進行。