【持續更新】林鄭月娥稱收到陳同佳自首信件：令人釋懷寬心結局

行政長官林鄭月娥早前發表《施政報告》之後，未有如慣常做法上電台接受訪問及聽取意見，而是先由政務司司長張建宗於發表報告翌日（17）上電台接受訪問。 林鄭月娥今日（19日）早上分別到港台及商台，討論《施政報告》內容。她被主持人問到台灣殺人案疑犯陳同佳去信政府，林鄭月娥確認已收到陳提出到台灣自首的信件，相信他的決定是經詳細思考，認為這是「相對令人釋懷、相對令人寬心的結局。」

林鄭月娥近月面臨反修例風波的壓力，未能在立法會宣布施政報告。（資料圖片）

【08:09】被問到台灣殺人案疑犯陳同佳去信政府，林鄭月娥確認已收到陳提出自首的信件，透露他是親筆撰文，又相信他的決定是經詳細思考，認為這是「相對令人釋懷、相對令人寬心的結局。」被問及政府事前有否接觸陳同佳，林鄭稱沒有，亦沒有邀請人接觸陳同佳。她稱據她理解香港聖公會教省秘書長管浩鳴特別關心在囚年輕人，探望過陳同佳，其後「嚟話我聽（陳自首的想法）」，「我哋（政府）純粹係獲悉」。

她又指香港及台灣兩地執法機關有程序可做，香港警方昨日已致函台灣刑事檢察局，表明陳同佳會自首。被問及殺人案「兜大圈」以此結束的心情，林鄭重申，修例目標非只處理一個案，亦可藉機會處理香港本身的法律問題，她堅持是解釋不足才未能得到社會廣泛支持，又指今日香港仍紛亂、充滿矛盾，盼陳同佳自首能帶來寬心的結局。

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