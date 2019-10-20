【10.20遊行】岑子杰發「家書」發2點懇求　籲勿以種族標籤任何人

民陣申請今日（20日）於九龍區遊行，遭警方發出反對通知書，民陣其後提上告訴亦被遊行上訴委員會駁回。 周三晚在旺角被襲擊的民陣召集人岑子杰透過民陣臉書發出「給香港人的家書」，稱民陣已盡力在機制裡向上訴委員會力陳因果，但上訴仍被駁回，「既然恐懼必然會出現，挑戰必然存在」，呼籲香港人一起「直視恐懼，面對挑戰」。 他又作出兩點「懇求」，一是不要以種族標籤任何人，似在就近日網上有人號召滋擾重慶大廈及清真寺作澄清，一是提醒大家「平安回來」，最後一句「特別是願意為香港付出，以身犯險的眾多手足，以及今午宣佈公民抗命的前輩與同僚」。

民陣昨(20日)晚在facebook專頁發帖文，題為「岑子杰給香港人的家書」。岑子杰在文中斥責政府「解決不了社會問題，就想解決提出問題的人」，指民陣一向堅持和理非遊行集會，一次又一次遭警方反對。

他表示，民陣就警方反對其於九龍區舉行遊行一事作出上訴，指民陣秘書處的同僚已盡力在機制裡向上訴委員會力陳因果，但上訴仍被駁回。既然恐懼必然會出現，挑戰必然存在，呼籲「各位香港人一起直視恐懼，面對挑戰。」

有網民周五晚(18日)發起十八區「和你拖·面具人鏈」行動，表達對《禁蒙面法》的不滿。岑子杰指人鏈行動再一次感動了他，有友人傳給他一張照，寫着「大家都是岑子杰」，岑稱此事令他深刻體會到「我們都是香港人」。另外又懇請香港人在運動裡勿以種族去標籤任何人，「因為我相信無論甚麼國籍、語言、膚色，只要一同走在這條民主路上，就是兄弟姊妹。」

他又提醒大家注意安全，平安回來，「特別是願意為香港付出，以身犯險的眾多手足，以及今午宣佈公民抗命的前輩與同僚。」