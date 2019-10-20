【10.20遊行．直播】尖沙咀警署門口「私了」　黑衣人漢口道堵路

民陣今日發起九龍遊行，建議由下午一時三十分開始，在尖沙咀梳士巴利花園集會，然後遊行至高鐵西九站，有關申請遭當局否決後，民主派三名前立法會議員何俊仁、梁國雄、何秀蘭，聯同民陣副召集人陳皓桓承接遊行，以個人身份發起，呼籲市民上街。 由於民陣召集人岑子杰日前遇襲，令今日遊行格外受關注。而由中午十二時三十分左右開始，黑衣人潮已湧現尖沙咀街頭，梳士巴利花園集會開始有人集會，鋪出黑幡，批評警方執法手段。

尖沙咀警署門口有男子打人，該男子其後進入警署內。（洪業銘攝）

↓↓↓示威者在漢口道等多處堵路↓↓↓

港鐵尖東站玻璃有被敲擊痕跡，地上有玻璃碎。（勞敏儀攝）

遊行隊伍在下午1時35分起步，多名泛民主派人士在隊頭。（吳倬安攝）

【14:05】示威者在漢口道設路障。

【14:00】有示威者砸港鐵尖東站玻璃，地上有碎片。

【13:58】去年 12 月在東京靖國神社外焚燒二戰甲級戰犯東條英機道具神主牌的保釣行動委員會成員郭紹傑，被日方拘留10個月後終獲釋，他周五返港，今天即參與遊行。他表示在獄中被單獨囚禁，長期缺乏運動，至今仍感「周身骨痛」 。

他表示在獄中只能從朋友寄來的報紙，片面地了解反修例運動，最令他感觸是「616」200萬人上街等畫面。至於為何今日參與遊行公民抗爭，他說：「香港係我家，咁多年來我都無錯過任何一場抗爭，今次一定要參與。」

↓↓↓遊行開始時尖沙咀梳士巴利道及海傍情況↓↓↓

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（勞敏儀攝）

【13:55】示威者在柯士甸道拆水馬。

【13:52】警方表示，一午約1時半，部份示威者佔用彌敦道近梳士巴利道一帶的行車線。在場人士現正參與未經批准的集結，屬違法行為。

警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【13:40】梳士巴利道交通因遊行活動行車緩慢，一名身穿白衣青年在巴士上被指拍攝示威者，大批示威者一度包圍巴士，並上車要求展示手機內拍攝內容，青年展示後獲放行。

【13:35】遊行開始，社民連吳文遠、陳皓桓、梁國雄、黃浩銘、民主黨元老楊森、工黨何秀蘭、剛從日本獲釋的郭紹傑在隊頭。

陳皓桓表示，今日遊行的口號與民陣的一樣，同樣是「撤回惡法、重組警隊、獨立訴求」，他希望政府要回應訴求，而不是只是發聲明「譴責、譴責、譴責」，呼籲警方不要胡亂拉人，重申根據《基本法》賦予市民遊行的權力。他又指，清楚了解今日遊行的法律風險，他不怕被打、被拘捕。

陳皓桓指，岑子杰現時情況穩定，希望大家為岑子杰出來發聲，亦要求警方盡快拘捕襲擊民主派的人士。

↓↓↓13:00最新現場圖片↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

【13:15】 集會未正式開始，已有逾千穿黑衣人士集結梳士巴利公園一帶，絕大多數戴口罩；部分人走出重慶大外馬路，佔據該段彌敦道，車輛被逼停駛。

【12:30】 數百名穿黑衣、戴口罩市民已到達尖沙嘴梳士巴利花園，地上放有「香港警察蓄意謀殺」黑色直幡。

【12:25】多輛接載防暴警察的警車和白色客貨車，車內有10多名戴頭盔及持盾牌的防暴警員，車輛在彌敦道往尖沙咀方向駛過。

【12:15】在重慶大廈，有大批南亞人士正預備冰水，料為參與遊行人士預備。他們又在重慶大廈播放反對種族歧視的歌曲、beyond的〈光輝歲月〉。

【12:10】記者在尖沙咀一帶視察，柯士甸站在早上已以實施客流管理為由關閉出B4、C和D出口。站內人流不多，大部分店鋪照常營業，不過保安明顯加強，D出口外的玻璃外圍接近全部圍上鐵板保護。D出口外曾有至少四輛警車停泊，有至少十多位防暴警察進入站內，部分持有長槍和長盾，亦有旗手。部分警察曾到其他樓層駐守。