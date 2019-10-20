【10.20遊行．直播】尖沙警署大衝突　水砲車駛至噴藍色水

民陣今日發起九龍遊行，建議由下午一時三十分開始，在尖沙咀梳士巴利花園集會，然後遊行至高鐵西九站，有關申請遭當局否決後，民主派三名前立法會議員何俊仁、梁國雄、何秀蘭，聯同民陣副召集人陳皓桓承接遊行，以個人身份發起，呼籲市民上街。 由於民陣召集人岑子杰日前遇襲，令今日遊行格外受關注。而由中午十二時三十分左右開始，黑衣人潮已湧現尖沙咀街頭，梳士巴利花園集會開始有人集會，鋪出黑幡，批評警方執法手段。

示威者向尖沙咀警署投擲汽油彈，隨後警察即發射大量催淚彈還擊。（香港01記者攝）

【16:13】水砲車及大量警員已抵達彌敦道及佐敦道交界，當中有防暴警察及速龍小隊。

較早時水砲車向清真寺發射藍色水，寺外鐵閘染藍。

【16:10】民陣發出消息，召集人岑子杰已離開廣華醫院，但仍要接受醫療服務和物理治療，故需要繼續休養，未能出席公開活動。岑子杰再次感謝各界關心。

【16:07】有記者腳部被布袋彈或橡膠子彈射中，亦有現場人士指該人是急救員。

佐敦廉政公署辦事處被塗污。（勞敏儀攝）

有示威者利用欄杆製作大型丫叉。（余俊亮攝）

【16:06】水砲車到達清真寺外，並發射藍色水，向尖沙咀警署駛去。

【16:02】港鐵旺角站有出口在閘內起火，而尖沙咀警署警員向被投擲汽油彈的閘口射水。

【16:00】位於佐敦、近彌敦道的中國銀行被縱火，銀行內傳出警鐘響聲。其後示威者拉開銀行鐵閘，再次縱火。

【15:57】警方再呼籲尖沙咀警署外的記者散開，讓他們驅散示威者。

【15:55】位於佐敦的廉政公署閉路電視、「廉政公署ICAC」標誌同被拆，門外被噴上「法治？人治？」等大字。

【15:54】警方向尖沙咀警署外發射大量催淚彈。

【15:52】尖沙咀警署門外有示威者向鐵閘投擲汽油彈，鐵閘着火。

另有示威者破壞港鐵油麻地站，亦有示威者破壞已落閘的港鐵佐敦B2出口。

【15:50】示威者繼續在山林道對着尖沙咀警署方向設置路障，警方早前曾向山林道發射催淚彈，但示威者未有離開。

【15:49】港鐵旺角站C1出口較早前起火，消防到場撲救，現場留有燒焦痕跡。

（歐嘉樂攝）

示威者破壞優品360。（吳倬安攝）

【15:42】警方表示，下午三時左右，原在尖沙咀聚集的暴徒，於旺角、油麻地、佐敦及尖沙咀一帶大肆破壞店鋪及公共設施。

有暴徒在旺角、油麻地及柯士甸港鐵站投擲汽油彈、用噴漆塗鴉及用硬物擊打港鐵站出入口的設施。在窩打老道，有暴徒將食肆鐵閘撬開，並向食肆內投擲雜物。在加拿分道及彌敦道，有暴徒將銀行鐵閘撬開，然後於銀行內縱火。

因應暴徒的行徑，警方已使用最低所需武力，包括施放催淚煙。警方將進行驅散及拘捕行動。警方警告，在場人士立刻停止違法行為。

警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。如非必要，切勿前往相關地點，應留在室內安全地方。

【15:40】示威者在彌敦道與九龍草地滾球會之間的柯士甸道設路障，而旺角彌敦道有電箱着火。

【15:27】尖沙咀警署內警察叫記者行開，指示威者或會投擲汽油彈。

位於油麻地倫敦大酒樓旁邊的中國銀行提款機被縱火和破壞。

↓↓↓下午2時至3時情況↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

示威者在尖沙咀警署門口撤尿。

示威者塗污尖沙咀警署。

示威者在高鐵站外投擲磚頭堵路。（盧翊銘攝）

水砲車在高鐵站外戒備。（盧翊銘攝）

【15:20】港鐵旺角站被縱火，現場火光熊熊。

【15:19】警察繼續在尖沙咀警署高位舉黑旗，並再發射一輪催淚彈。

【15:14】尖沙咀警署內警察從高位向外發射催淚彈。

在油麻地的遊行人士一度因尖沙咀施放催淚彈而奔跑。

【15:10】示威者沿彌敦道向旺角方向前進，佔據向旺角3條行車線，而向尖沙咀方面則有大量汽車停駛。

【15:07】港鐵油麻地站即將關站。

廣東道往西九文化區方向，示威者加固路障以防水炮車開來。

↓↓↓下午1時至2時情況↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

尖沙咀警署門口有男子打人，該男子其後進入警署內。（洪業銘攝）

【15:00】廣東道中國銀行雖已裝上圍板，不過仍然被示威者拆下破壞。

示威者在西九龍站外一帶路段設置路障，包括投擲磚塊在地上阻礙警車前進。

【14:50】有示威者在尖沙咀警署門口撒尿，另有示威者破壞油麻地港鐵站及吉野家、優品360等店舖。

【14:45】不少抵達終點的遊行人士沿佐敦道往彌敦道方向離開。

到達終點的陳皓桓表示，由於起點仍有不少人未出發，亦有不少市民由其他位置加入遊行，故難以計算人數，但他強調可以看到尖沙咀的人流非常多，不少香港人仍然堅持五大訴求。陳皓桓又指，他已經第三次進行公民抗命，自己不會擔心被捕，只擔心大家放棄，要靠大家堅持才看到希望。

梁國雄表示，警方和港鐵封站導致交通混亂，認為警方和政府不想市民出來遊行，他強調香港人有權遊行，批評政府打壓遊行自由。

【14:40】尖沙咀警署高位有警察「開咪」，呼籲示威者離開，其間一度對罵，有人以雷射筆照向警員。

有警察表示：「黑衫黑褲我見到你啦，快啲離開，唔係會連累記者朋友。」

【14:35】遊行人士暫時分為三支分流，一支前往高鐵站，一支往渡船街，另一支沿彌敦道往油麻地。

水砲車在高鐵站外戒備。

↓↓↓示威者在漢口道等多處堵路↓↓↓

港鐵尖東站玻璃有被敲擊痕跡，地上有玻璃碎。（勞敏儀攝）

【14:33】梁國雄、何秀蘭等人抵達終點，他們表示多謝遊行人士和平抵達終點，呼籲示威者小心，又指可經油麻地方向要離開。

陳浩桓表示，今次參與遊行的人非常之多，由於遊行並非由民陣發起，因此沒有統計參與人數。

【14:30】示威者沿佐郭道到達渡船街，並在路上設置路障。

梳士巴花園起點的人潮逐漸散去，行出梳士巴利道遊行，花園只餘下小量黑衣市民。

【14:24】警方表示，大量示威者佔據尖沙咀一帶道路，梳士巴利道，廣東道，漆咸道一帶都有示威者佔用行車線，而柯士甸道西及佐敦道有激進示威者以雜物堵路，造成交通嚴重阻塞。警方警告有關示威者現正進行未經批准集結，立刻停止違法行為。

尖沙咀警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【14:20】有示威者破壞港鐵柯士甸站升降機。

亦有大批示威者沿九龍公園徑往目的地進發，部分人走上行車天橋，途中有人在高位放下「寧化飛灰、不作浮塵」直幡。

↓↓↓重慶大廈有南亞裔人士向遊行人士派水↓↓↓

+ 3 + 2

【14:20】示威者破壞港鐵柯士甸站的升降機。

【14:07】尖沙咀警署門口有男子打人被「私了」，該男子其後進入警署。

【14:05】示威者在漢口道設路障。

【14:00】有示威者砸港鐵尖東站玻璃，地上有碎片。

【13:58】去年 12 月在東京靖國神社外焚燒二戰甲級戰犯東條英機道具神主牌的保釣行動委員會成員郭紹傑，被日方拘留10個月後終獲釋，他周五返港，今天即參與遊行。他表示在獄中被單獨囚禁，長期缺乏運動，至今仍感「周身骨痛」 。

他表示在獄中只能從朋友寄來的報紙，片面地了解反修例運動，最令他感觸是「616」200萬人上街等畫面。至於為何今日參與遊行公民抗爭，他說：「香港係我家，咁多年來我都無錯過任何一場抗爭，今次一定要參與。」

遊行隊伍在下午1時35分起步，多名泛民主派人士在隊頭。（吳倬安攝）

↓↓↓遊行開始時尖沙咀梳士巴利道及海傍情況↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

（勞敏儀攝）

【13:55】示威者在柯士甸道拆水馬。

【13:52】警方表示，一午約1時半，部份示威者佔用彌敦道近梳士巴利道一帶的行車線。在場人士現正參與未經批准的集結，屬違法行為。

警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【13:40】梳士巴利道交通因遊行活動行車緩慢，一名身穿白衣青年在巴士上被指拍攝示威者，大批示威者一度包圍巴士，並上車要求展示手機內拍攝內容，青年展示後獲放行。

【13:35】遊行開始，社民連吳文遠、陳皓桓、梁國雄、黃浩銘、民主黨元老楊森、工黨何秀蘭、剛從日本獲釋的郭紹傑在隊頭。

陳皓桓表示，今日遊行的口號與民陣的一樣，同樣是「撤回惡法、重組警隊、獨立訴求」，他希望政府要回應訴求，而不是只是發聲明「譴責、譴責、譴責」，呼籲警方不要胡亂拉人，重申根據《基本法》賦予市民遊行的權力。他又指，清楚了解今日遊行的法律風險，他不怕被打、被拘捕。

陳皓桓指，岑子杰現時情況穩定，希望大家為岑子杰出來發聲，亦要求警方盡快拘捕襲擊民主派的人士。

↓↓↓13:00最新現場圖片↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

【13:15】 集會未正式開始，已有逾千穿黑衣人士集結梳士巴利公園一帶，絕大多數戴口罩；部分人走出重慶大外馬路，佔據該段彌敦道，車輛被逼停駛。

【12:30】 數百名穿黑衣、戴口罩市民已到達尖沙嘴梳士巴利花園，地上放有「香港警察蓄意謀殺」黑色直幡。

【12:25】多輛接載防暴警察的警車和白色客貨車，車內有10多名戴頭盔及持盾牌的防暴警員，車輛在彌敦道往尖沙咀方向駛過。

【12:15】在重慶大廈，有大批南亞人士正預備冰水，料為參與遊行人士預備。他們又在重慶大廈播放反對種族歧視的歌曲、beyond的〈光輝歲月〉。

【12:10】記者在尖沙咀一帶視察，柯士甸站在早上已以實施客流管理為由關閉出B4、C和D出口。站內人流不多，大部分店鋪照常營業，不過保安明顯加強，D出口外的玻璃外圍接近全部圍上鐵板保護。D出口外曾有至少四輛警車停泊，有至少十多位防暴警察進入站內，部分持有長槍和長盾，亦有旗手。部分警察曾到其他樓層駐守。