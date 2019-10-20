【10.20遊行．直播】水炮車旺角出動　朗豪坊附近深夜射水炮

民陣今日發起九龍遊行，建議由下午一時三十分開始，在尖沙咀梳士巴利花園集會，然後遊行至高鐵西九站，有關申請遭當局否決後，民主派三名前立法會議員何俊仁、梁國雄、何秀蘭，聯同民陣副召集人陳皓桓承接遊行，以個人身份發起，呼籲市民上街。 由於民陣召集人岑子杰日前遇襲，令今日遊行格外受關注。而由中午十二時三十分左右開始，黑衣人潮已湧現尖沙咀街頭，梳士巴利花園集會開始有人集會，鋪出黑幡，批評警方執法手段。

旺角站D2出口被丟汽油彈。（勞敏儀攝）

【23:42】警方離去後，旺角匯豐大廈對出的彌敦道路面又重新被逾百多名示威者及市民佔據。

【23:34】旺角的水炮車警員警告散開，否則使用顏色水。之後水炮車在砵蘭街附近發射水炮，之後朝塘尾道方向前進。現場路面遺下藍色水漬。

【23:18】警方剛剛在彌敦道舉黑旗，警告市民盡快離開。之後警員在場發射多枚催淚煙。

【23:01】政府發出聲明，表示「強烈譴責暴徒惡行」。聲明指：「蒙面暴徒一如以往，趁機在九龍各區堵路及肆意進行破壞。暴徒的行為無法無天，嚴重破壞社會秩序，罔顧他人安全、權利和需要，極不負責任，特區政府予以強烈譴責。」又表示：「市民亦不應以身試法，參與未經批准的遊行或集會，以免讓暴徒有機可乘。」

【22:52】警方早前在FB表示示威者正於旺角、油麻地及深水埗多處堵路縱火。之後速龍部隊於旺角彌敦道清場，途中制服數人，旺角的示威者立即四散。現時仍有大批警員於彌敦道清除路障及推進。

另外，有一名黑衣男子被多名人士圍住指罵，他被指曾向其他市民擲磚，他承認曾擲磚「宣洩情緒」，又稱自己為「手足」。他承諾自己不會再擲磚。之後現場人士叫他離開。

+ 8 + 7 + 6

↓↓↓下午9時至10時情況↓↓↓

【22:38】旺角一間雜貨店「UNISO 優一尚品」被多名示威者闖入並大肆破壞，他們將部份的商品掃出店外並毁壞，拉下鐵閘，並噴上警告勿取去貨品的字句，之後就離開。

【22:23】警方與回教代表會面後，步出清真寺。多名警方高層包括余鎧均、網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑等，用布在清真寺閘內的欄杆，抹水炮車留下藍漬。眾人清潔時有多名人士在外喝罵他們。一眾高層在清潔大約五分鐘後，在防暴警護送下離開，離開時未有回答記者任何問題。之後清真寺內的回教人士亦說：「不回應（No Comment）。」未有透露會面內容。

【22:08】旺角彌敦道北京同仁堂熏黑現濃煙。另外西洋菜南街的美心快餐再被五至六名黑衣示威者，破壞門外鐵閘。

【21:57】示威者破壞旺角港鐵站上標誌，又企圖拆毀鐵閘。

【21:50】旺角港鐵站D2出口被投擲汽油彈。

【21:44】警方代表包括油尖警區指揮官、警察公共關係科高級警司余鎧均等人，進入清真寺。

【21:40】警察公共關係科高級警司余鎧均到達尖沙咀清真寺外。

【21:30】防暴警察準備撤離期間，有示威者向警車投磚，警方突然舉黑旗，其後發射多枚催淚彈。

【21:28】警車駛離亞皆老街及彌敦道路口，大量示威者投擲雜物。

旺角小米店焚毀，消防到場後救熄。（張浩維攝）

↓↓↓下午8時至9時情況↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

【22:23】仍有大批防暴警員在沙田站出口外面戒備。

【21:21】警方突然衝前至奶路臣街街口，似乎想作出拘捕行動，期間與記者發生衝突，又叫記者「影乜嘢，影番後面啦！」

【21:16】旺角彌敦道有大批警員向油麻地方向快速推進，其間有警員跌倒。近百名防暴警察再度返回亞皆老街十字路口，以揚聲器警告市民正參與非法集結。期間警車衝前駛往時，車轆輾過裝有雜物的發泡膠箱，一度卡住難行。

【21:15】消息指，油尖警區指揮官將到清真寺道歉。

【21:12】防暴警察從太子往旺角推進，期間清理路障，走至旺角道時，有人從天橋丟下數個玻璃樽。

【12:09】警方在彌敦道由太子往旺角推進，在旺角道街口附近集結。

【21:06】消防到達旺角小米店，閘門及對上的招牌被焚毀，消防正鋪喉管救火。

【21:00】旺角小米店火勢猛烈，濃煙升上半空，鐵閘及閘上的膠被焚毀。

在沙田東鐵站，通往新城市廣場和連城廣場的出口已封，出入站的巿民需使用b出口，數名防暴警察在場戒備，商場內則暫未有人聚集。（吳倬安攝）

【20:57】旺角小米店門外有人放火。

【20:55】消防到達旺角中銀香港分行，正入內巡查。

【20:49】沙田新城市廣場中庭只有10數人聚集，未見有叫任何口號。

【20:47】警方表示，今日（10月20日）晚上，暴徒於旺角、油麻地及深水埗多處堵路縱火。警方現時於太子及油麻地進行驅散行動。警方留意到有暴徒在驅散及拘捕過程中躲進彌敦道兩旁街道，而這些街道有不少市民圍觀。警方會以最低所需武力驅散。

警方呼籲在上址一帶的市民不要在街道上逗留觀看，立刻離開現場。

【20:45】旺角中銀香港分行被投擲汽油彈縱火，現場響起警號。

【20:38】大量警車增援深水埗警署，進入警署內。

【20:35】水砲車在深水埗發射藍色水，多名記者中水柱。

【20:32】深水埗警署外的欽州街，有警員撤回警署內。

【20:29】旺角彌敦道及亞皆老街防暴警察突然撤退，陸續登車。有示威者以硬物投向警車，警車陸續駛走。

有警員一度持槍下車，似相拘捕人但未能成功，警員重新上車時投下手投式催淚彈。

【20:25】深水埗警署內警察，向西九龍中心行人天橋底發射數枚催淚彈。

↓↓↓下午7時至8時情況↓↓↓

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【20:23】彌敦道及亞皆老街交界，警方發射催淚彈。

【20:20】在沙田站，通往新城市廣場和連城廣場的出口已封，出入站的巿民需使用B出口，數名防暴警察在場戒備，商場內則暫未有人聚集。

【20:19】彌敦道及亞皆老街交界，防暴警察舉黑旗，又叫記者上行人路，聲稱：「一陣射到你哋唔關我地事！」

【20:17】水炮車及鋭武裝甲車抵達亞皆老街及彌敦道後，兩度來回調頭繞小圈戒備。

【20:11】最少50名防暴警察循西洋菜南街轉出亞皆老街，有警員手持電筒照向人群。

【20:07】旺角警員重新戴上裝備，包括防毒面罩，由家樂中心沿西洋菜南街推進，在亞皆老街集結。

【20:01】近百名市民重新聚集彌敦道及亞皆老街交界，高呼「香港人，反抗！」、「解散警隊、刻不容緩」等口號。

【19:56】亞皆老街近櫻桃街行人天橋底，警方衝出並拘捕最少一名男子。

【19:55】觀塘APM未見市民聚集，不過部分店舖如Apple、周大福已關門。

水砲車噴射藍色水柱，示威者狂奔。（余俊亮攝）

在旺角，城大編委學生記者心口被催淚彈擊中倒地，義務急救員上前協助，學生清醒，表示毋需送院。（余睿菁攝）

【19:52】水砲車及銳武裝甲車，再次向亞皆街、彌敦道方面駛去。而亞皆老街旺角東站方向，有一批警員向彌敦道前進。

【19:49】旺角彌敦道示威者舉傘，並嘗試築起路障，期間向警察方向投擲汽油彈，而路障並未築起。

【19:37】水砲車及銳武裝甲車再次駛至彌敦道及亞皆老街交界，並一度發射水柱。

【19:32】油麻地彌敦道示威者投擲大量汽油彈，警方亦發射大量催淚彈。部份警車包括水砲車及銳武裝甲車，在永安百貨對開掉頭回旺角。

【19:23】第二輛水砲車在旺角出現，沿彌敦道往油麻地前進，警察在北海街一帶佈防。

【19:21】警方再於油麻地一段彌敦道發射大量催淚彈。

旺角水砲車向示威者射水。（張浩維攝）

↓↓↓下午6時至7時情況↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

【19:15】水炮車再次在彌敦道及窩打老道交界發射水柱。

【19:10】警方於欽州街西九龍中心外佈下防線。

【19:08】新城市廣場暫未有人群聚集，惟Apple store已率先關門。

【19:00】有消息指警方在多個地區截查車輛，其中在大欖隧道轉車站，大量防暴截停巴士、上車搜查，並查看乘客隨身行李。

【18:50】上海街豉油街交界，有兩名救護員為一名年長男性處理傷勢，其後大批警員抵達並截查。

【18:42】有警員在亞皆老街多次往朗豪坊方向舉槍，其後裝甲車往油麻地方向前進，有警員在車上疑發射催淚彈，隨後水炮車也發射水柱。大批防暴警員再跑向上海街一帶，場面混亂，多次近距離向傳媒舉起胡椒噴霧。有經過市民向防暴警員投訴，大呼「嚇死我啊」。

遙控拆彈車在雷生春對開引爆疑似爆炸品。

在太子旺角警署外，城大編委總編大腿中催淚彈。（鄧家琪攝）

【18:47】彌敦道水砲車快速推進至起火路障附近，銳武裝甲車衝開起火雜物。

【18:44】旺角亞皆老街及彌敦道交界，有警察以閃燈四處照人，有人向警員照射激光，數名警察即衝前舉起胡椒彈槍，其後退回警察聚集的路口。

【18:40】旺角亞皆老街及彌敦道交界即滙豐銀行大廈附近，警察一度與無裝備的路人對罵。

【18:38】深水埗警署大批警察一度走出欽州街，已暫時退回警署內。

【18:33】立法會議員許智峯稱，剛被警員截查時，有警員大力踩其腳部，要求與現場指揮官對話，作出投訴。有警員稱，「唔使理呢啲人」。傳媒聯絡隊警員要求許智峯向警察投訴課投訴。

【18:30】裝甲車及水炮車駛回彌敦道及亞皆老街交界，往旺角中心方向噴水柱。

【18:29】警察在旺角道集結並清理路障。

【18:26】警方由水砲車開路，從太子沿彌敦道向旺角前進，快速駛至旺角道。

↓↓↓下午5時至6時情況↓↓↓

+ 19 + 18 + 17

【18:26】陳皓桓稱，今日有35萬人參與九龍遊行。

【18:25】太子有水砲車射水，射中多名記者，《香港01》記者及鏡頭亦被淋濕。

【18:18】深水埗荔枝角道近雷生春，現場警察表示有能有爆炸品。

另外深水埗通州街路上有雜物起火，火勢頗為猛烈。

【18:15】防暴警察在黃大仙新光中心對出天橋截查戴黑色口罩的市民，其間曾互相指罵。

而旺角警署外防暴警察暫時退回警署內。

【18:13】一批警察在彌敦道及太子道西交界防守，而示威者在始創中心對開向警察方向投擲汽油彈。

【18:08】太子對峙持續，警察不停向示威者發射催淚彈，城大編委總編大腿中彈。

基榮小學外，兩個電話亭被連根拔起。（吳倬安攝）

有數十名防暴警察在新光中心對出天橋附近戒備，其間不時截查市民。（鄺曉斌攝）

【18:04】消防向荔枝角道起火的路障射水救火。

【18:01】太子警察再向示威者發射催淚彈，示威者嘗試將地上催淚彈投回警察。

【17:55】太子聯合場外，警察舉起黑旗及投擲手投式催淚彈，現場有人倒下。

深水埗荔枝角道有示威者向警署投擲多枚汽油彈。

【17:50】防暴警察在始創中心外發射逾十枚催淚彈，並發射橡膠子彈。

【17:47】警方於荔枝角道雷生春外表示，發現懷疑炸彈，在現場設下防線。

【17:45】欽州街青山道附近有示威者聚集。

【17:42】有數十名防暴警察在新光中心對出天橋附近戒備，其間不時截查市民。

荔枝魚道有示威者被制服。（李智智攝）

警察在金都商場外聚集，並發射催淚彈。（歐嘉樂攝）

【17:41】太子衝突暫時緩和，有市民在港鐵太子站外「花壇」上香。

【17:39】樂富富美街有警察追出，大批示威者已跑走。

【17:38】有示威者在旺角重整路障。

旺角工商亞洲銀行淪為水舞間，建設銀行同被破壞。

【17:34】警方在荔枝角道雷生春附近舉黑旗，並清理路障。

【17:32】荔枝角道有示威者被制服，警方發射催淚彈，另外在旺角中心施放多枚催淚彈。

【17:29】警察在尖沙咀沿路清除路障及磚頭。

↓↓↓下午4時至5時情況↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

旺角小米旗艦店被破壞。（吳倬安攝）

【17:23】有人向汽油彈投擲汽油彈，有警員腳部一度着火。

【17:21】警方在金都商場及聯合廣場傍的彌敦道發射大量催淚彈，有一名警察突然以警棍指向記者，並喝問：「係咪你地啲記者襲擊我哋？」記者隨即散開。

【17:20】數百名示威者從九龍塘朝黃大仙方向前進，經過樂富站附近時未有任何破壞。

【17:19】警方在上海街、鴉蘭街包抄示威者，並發射催淚彈。

【17:16】銳武裝甲車在接近太子位置衝開路障，讓水砲車駛過。

【17:11】樂富一帶上空有直升機盤旋。

【17:10】港鐵荔枝角站入口被投擲汽油彈。

【17:08】有示威者在旺角被警員制服。

（李澤彤攝）

水炮車在油麻地沿彌敦道向旺角推進，並多次發射藍色水。（勞敏儀攝）

【17:06】旺角彌敦道及亞皆老街交界，再發射催淚彈，並舉起橙旗。附近小米被嚴重破壞。

【17:02】九龍塘軍營外有示威者路過，向浸大前進。有一輛警車在附近戒備，示威者未有攻擊。

【17:00】港鐵長沙灣站被縱火。

防暴警察在亞皆老街往朗豪坊方向發射至少5發催淚彈，其後舉起藍旗。

【16:58】彌敦道及亞皆老街交界，警方叫記者行開，有街喉噴出大量水，地面全濕。

【16:54】警方在彌敦道及亞皆老街交界舉起黑旗，即有機會發射催淚彈。消防車亦在現場戒備。

【16:51】大批防暴警察持槍集結彌敦道及窩打老道交界，開咪呼籲市民及街坊盡快離開。

【16:50】山東街遺下海綿彈及橡膠子彈，有市民想留作紀念，被防暴警員喝止。

示威者在油麻地彌敦道設路障，其後放火。（吳倬安攝）

警方在佐敦道裕華國貨外舉起藍旗。（歐嘉樂攝）

【16:49】旺角亞皆老街及彌敦道交界，即滙豐銀行對開路面，有示威者焚燒路障。

【16:45】水砲車在油麻地彌敦道碧街交界發射藍色水。

警方在彌敦道多次發射藍色水柱，沿路多人中招，地上一片藍色

【16:42】太子有示威者投擲汽油彈，而水砲車於佐敦沿彌敦道向北行。

【16:40】消防到場撲熄油麻地的火勢。

【16:40】旺角警署早前曾向外發射橡膠子彈。

【16:34】示威者在油麻地彌敦道及窩打老道設路障，其後放火。

水砲車在尖沙咀彌敦道發射藍色水。（歐嘉樂攝）

水炮車直接射向清真寺，多人被射跌及全身染藍。（陳康智攝）

【16:29】警方表示，因應暴徒於九龍多處大肆破壞，警方現正使用最低所需武力驅散，並調配人群管理特別用途車沿彌敦道向北驅散暴徒。

警方警告暴徒立刻停止違法行為。

【16:28】旺角警署內，警方向彌敦道及太子道西發射數枚催淚彈。

至於佐敦，水炮車及裝甲車到達佐敦，警員不斷用大聲公呼籲在場人士盡快離開，其後裝甲車衝開前方路障。

【16:25】示威者在佐敦道及渡船街交界築路障，柯士甸站天橋上則數名有持長槍防暴警察戒備。

【16:20】有警員於彌敦道及加士居道交界的上空發現航拍機，查問是屬於哪間傳媒機構，不過未有人回應。之後有警員舉槍指向航拍機，然後航拍機於附近降落，警員再跑向降落位置。

↓↓↓下午3時至4時情況↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

示威者向尖沙咀警署投擲汽油彈，隨後警察即發射大量催淚彈還擊。（香港01記者攝）

【16:19】太子旺角警署，警察高位向下發射多枚催淚彈。

【16:18】大量警車與水砲車駛至佐敦道附近的彌敦道，稍為整頓之後繼續向旺角緩緩前進。

【16:15】大批防暴警察及速龍聚集彌敦道與甘肅街交界路段，前方有示威者用火設下路障，示威者往旺角方向撤退。

【16:13】水砲車及大量警員已抵達彌敦道及佐敦道交界，當中有防暴警察及速龍小隊。

較早時水砲車向清真寺發射藍色水，寺外鐵閘染藍。

【16:10】民陣發出消息，召集人岑子杰已離開廣華醫院，但仍要接受醫療服務和物理治療，故需要繼續休養，未能出席公開活動。岑子杰再次感謝各界關心。

【16:07】有記者腳部被布袋彈或橡膠子彈射中，亦有現場人士指該人是急救員。

佐敦廉政公署辦事處被塗污。（勞敏儀攝）

有示威者利用欄杆製作大型丫叉。（余俊亮攝）

【16:06】水砲車到達清真寺外，並發射藍色水，向尖沙咀警署駛去。

【16:02】港鐵旺角站有出口在閘內起火，而尖沙咀警署警員向被投擲汽油彈的閘口射水。

【16:00】位於佐敦、近彌敦道的中國銀行被縱火，銀行內傳出警鐘響聲。其後示威者拉開銀行鐵閘，再次縱火。

【15:57】警方再呼籲尖沙咀警署外的記者散開，讓他們驅散示威者。

【15:55】位於佐敦的廉政公署閉路電視、「廉政公署ICAC」標誌同被拆，門外被噴上「法治？人治？」等大字。

【15:54】警方向尖沙咀警署外發射大量催淚彈。

【15:52】尖沙咀警署門外有示威者向鐵閘投擲汽油彈，鐵閘着火。

另有示威者破壞港鐵油麻地站，亦有示威者破壞已落閘的港鐵佐敦B2出口。

【15:50】示威者繼續在山林道對着尖沙咀警署方向設置路障，警方早前曾向山林道發射催淚彈，但示威者未有離開。

【15:49】港鐵旺角站C1出口較早前起火，消防到場撲救，現場留有燒焦痕跡。

（歐嘉樂攝）

示威者破壞優品360。（吳倬安攝）

【15:42】警方表示，下午三時左右，原在尖沙咀聚集的暴徒，於旺角、油麻地、佐敦及尖沙咀一帶大肆破壞店鋪及公共設施。

有暴徒在旺角、油麻地及柯士甸港鐵站投擲汽油彈、用噴漆塗鴉及用硬物擊打港鐵站出入口的設施。在窩打老道，有暴徒將食肆鐵閘撬開，並向食肆內投擲雜物。在加拿分道及彌敦道，有暴徒將銀行鐵閘撬開，然後於銀行內縱火。

因應暴徒的行徑，警方已使用最低所需武力，包括施放催淚煙。警方將進行驅散及拘捕行動。警方警告，在場人士立刻停止違法行為。

警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。如非必要，切勿前往相關地點，應留在室內安全地方。

【15:40】示威者在彌敦道與九龍草地滾球會之間的柯士甸道設路障，而旺角彌敦道有電箱着火。

【15:27】尖沙咀警署內警察叫記者行開，指示威者或會投擲汽油彈。

位於油麻地倫敦大酒樓旁邊的中國銀行提款機被縱火和破壞。

↓↓↓下午2時至3時情況↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

示威者在尖沙咀警署門口撤尿。

示威者塗污尖沙咀警署。

示威者在高鐵站外投擲磚頭堵路。（盧翊銘攝）

水砲車在高鐵站外戒備。（盧翊銘攝）

【15:20】港鐵旺角站被縱火，現場火光熊熊。

【15:19】警察繼續在尖沙咀警署高位舉黑旗，並再發射一輪催淚彈。

【15:14】尖沙咀警署內警察從高位向外發射催淚彈。

在油麻地的遊行人士一度因尖沙咀施放催淚彈而奔跑。

【15:10】示威者沿彌敦道向旺角方向前進，佔據向旺角3條行車線，而向尖沙咀方面則有大量汽車停駛。

【15:07】港鐵油麻地站即將關站。

廣東道往西九文化區方向，示威者加固路障以防水炮車開來。

↓↓↓下午1時至2時情況↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

尖沙咀警署門口有男子打人，該男子其後進入警署內。（洪業銘攝）

【15:00】廣東道中國銀行雖已裝上圍板，不過仍然被示威者拆下破壞。

示威者在西九龍站外一帶路段設置路障，包括投擲磚塊在地上阻礙警車前進。

【14:50】有示威者在尖沙咀警署門口撒尿，另有示威者破壞油麻地港鐵站及吉野家、優品360等店舖。

【14:45】不少抵達終點的遊行人士沿佐敦道往彌敦道方向離開。

到達終點的陳皓桓表示，由於起點仍有不少人未出發，亦有不少市民由其他位置加入遊行，故難以計算人數，但他強調可以看到尖沙咀的人流非常多，不少香港人仍然堅持五大訴求。陳皓桓又指，他已經第三次進行公民抗命，自己不會擔心被捕，只擔心大家放棄，要靠大家堅持才看到希望。

梁國雄表示，警方和港鐵封站導致交通混亂，認為警方和政府不想市民出來遊行，他強調香港人有權遊行，批評政府打壓遊行自由。

【14:40】尖沙咀警署高位有警察「開咪」，呼籲示威者離開，其間一度對罵，有人以雷射筆照向警員。

有警察表示：「黑衫黑褲我見到你啦，快啲離開，唔係會連累記者朋友。」

【14:35】遊行人士暫時分為三支分流，一支前往高鐵站，一支往渡船街，另一支沿彌敦道往油麻地。

水砲車在高鐵站外戒備。

↓↓↓示威者在漢口道等多處堵路↓↓↓

港鐵尖東站玻璃有被敲擊痕跡，地上有玻璃碎。（勞敏儀攝）

【14:33】梁國雄、何秀蘭等人抵達終點，他們表示多謝遊行人士和平抵達終點，呼籲示威者小心，又指可經油麻地方向要離開。

陳浩桓表示，今次參與遊行的人非常之多，由於遊行並非由民陣發起，因此沒有統計參與人數。

【14:30】示威者沿佐郭道到達渡船街，並在路上設置路障。

梳士巴花園起點的人潮逐漸散去，行出梳士巴利道遊行，花園只餘下小量黑衣市民。

【14:24】警方表示，大量示威者佔據尖沙咀一帶道路，梳士巴利道，廣東道，漆咸道一帶都有示威者佔用行車線，而柯士甸道西及佐敦道有激進示威者以雜物堵路，造成交通嚴重阻塞。警方警告有關示威者現正進行未經批准集結，立刻停止違法行為。

尖沙咀警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【14:20】有示威者破壞港鐵柯士甸站升降機。

亦有大批示威者沿九龍公園徑往目的地進發，部分人走上行車天橋，途中有人在高位放下「寧化飛灰、不作浮塵」直幡。

↓↓↓重慶大廈有南亞裔人士向遊行人士派水↓↓↓

+ 3 + 2

【14:20】示威者破壞港鐵柯士甸站的升降機。

【14:07】尖沙咀警署門口有男子打人被「私了」，該男子其後進入警署。

【14:05】示威者在漢口道設路障。

【14:00】有示威者砸港鐵尖東站玻璃，地上有碎片。

【13:58】去年 12 月在東京靖國神社外焚燒二戰甲級戰犯東條英機道具神主牌的保釣行動委員會成員郭紹傑，被日方拘留10個月後終獲釋，他周五返港，今天即參與遊行。他表示在獄中被單獨囚禁，長期缺乏運動，至今仍感「周身骨痛」 。

他表示在獄中只能從朋友寄來的報紙，片面地了解反修例運動，最令他感觸是「616」200萬人上街等畫面。至於為何今日參與遊行公民抗爭，他說：「香港係我家，咁多年來我都無錯過任何一場抗爭，今次一定要參與。」

遊行隊伍在下午1時35分起步，多名泛民主派人士在隊頭。（吳倬安攝）

↓↓↓遊行開始時尖沙咀梳士巴利道及海傍情況↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

（勞敏儀攝）

【13:55】示威者在柯士甸道拆水馬。

【13:52】警方表示，一午約1時半，部份示威者佔用彌敦道近梳士巴利道一帶的行車線。在場人士現正參與未經批准的集結，屬違法行為。

警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【13:40】梳士巴利道交通因遊行活動行車緩慢，一名身穿白衣青年在巴士上被指拍攝示威者，大批示威者一度包圍巴士，並上車要求展示手機內拍攝內容，青年展示後獲放行。

【13:35】遊行開始，社民連吳文遠、陳皓桓、梁國雄、黃浩銘、民主黨元老楊森、工黨何秀蘭、剛從日本獲釋的郭紹傑在隊頭。

陳皓桓表示，今日遊行的口號與民陣的一樣，同樣是「撤回惡法、重組警隊、獨立訴求」，他希望政府要回應訴求，而不是只是發聲明「譴責、譴責、譴責」，呼籲警方不要胡亂拉人，重申根據《基本法》賦予市民遊行的權力。他又指，清楚了解今日遊行的法律風險，他不怕被打、被拘捕。

陳皓桓指，岑子杰現時情況穩定，希望大家為岑子杰出來發聲，亦要求警方盡快拘捕襲擊民主派的人士。

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【13:15】 集會未正式開始，已有逾千穿黑衣人士集結梳士巴利公園一帶，絕大多數戴口罩；部分人走出重慶大外馬路，佔據該段彌敦道，車輛被逼停駛。

【12:30】 數百名穿黑衣、戴口罩市民已到達尖沙嘴梳士巴利花園，地上放有「香港警察蓄意謀殺」黑色直幡。

【12:25】多輛接載防暴警察的警車和白色客貨車，車內有10多名戴頭盔及持盾牌的防暴警員，車輛在彌敦道往尖沙咀方向駛過。

【12:15】在重慶大廈，有大批南亞人士正預備冰水，料為參與遊行人士預備。他們又在重慶大廈播放反對種族歧視的歌曲、beyond的〈光輝歲月〉。

【12:10】記者在尖沙咀一帶視察，柯士甸站在早上已以實施客流管理為由關閉出B4、C和D出口。站內人流不多，大部分店鋪照常營業，不過保安明顯加強，D出口外的玻璃外圍接近全部圍上鐵板保護。D出口外曾有至少四輛警車停泊，有至少十多位防暴警察進入站內，部分持有長槍和長盾，亦有旗手。部分警察曾到其他樓層駐守。