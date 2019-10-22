【陳同佳自首】張建宗促台方勿政治凌駕法治　拒絕陳投案匪夷所思

特首林鄭月娥昨（21日）赴日本東京，出席翌日德仁天皇的即位慶典，在林鄭月娥離港期間，政務司司長張建宗將署理行政長官職務。警方在前日（20日）的九龍區遊行期間，出動水炮車驅散人群，期間以藍色水射向尖沙咀清真寺，特首林鄭及警務處處長盧偉聰昨（21日）赴清真寺致歉，料張建宗會再就事件解畫。

張建宗稱，拒絕陳同佳投案是匪夷所思。(張浩維攝)

【09:40】被問到警方昨天稱追究事件於事無補，又指市民不知何人操作水炮車，無法作出投訴。張建宗指出，操作水炮車的人不會太多，「警方一定知道邊個主管，邊個揸軚，邊個操作好清晰，通常一名警署警長在車內指揮」，強調很容易知悉何人指揮。

【09:30】台灣政府拒絕陳同佳投案，建議港府以司法互助例如證據移交等方式處理審訊問題。張建宗強調，陳同佳是自願往台灣自首，絕對不存在坊間所講「被自首」，又指台方已對陳同佳發出為期30年的通緝令，概然疑犯願自首，有關方面應立即收押才是常理及符合國際慣例的做法。

張建宗又指，香港在陳同佳案中沒有角色扮演，指香港奉行「屬地原則」，陳的犯罪行為發生在境外，港府只能以陳洗黑錢的證據將他起訴。張呼籲不要將簡單問題複雜化，讓政治考量凌駕法治，形容台方拒絕陳投案的做法「匪夷所思，令人費解」。

水炮車直接射向清真寺，多人被射跌及全身染藍。（陳康智攝）

警方在前日（19日）的驅散行動中，用水炮車發射藍色水劑令清真寺被染藍，警方解釋在驅散示威者過程中誤中清真寺，行政長官林鄭月娥與警務處處長盧偉聰昨（21日）亦親身到達清真寺與教長會面。