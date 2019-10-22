香港民研：66%受訪者信721有警黑合作　林鄭取歷來最低分施政報告

香港民意研究計劃就《施政報告》發放首輪跟進調查結果，顯示在發表後一兩天，市民的反應更負面，高達73%受訪市民不滿新出爐的《施政報告》，只有11%表示滿意；滿意度淨值也急挫，由去年的負1，跌至今年負62；滿意度評分為23.3分，亦較去年《施政報告》的50.5分，大幅下跌27.2分。 香港中文大學新聞及傳播學院客席講師梁啟智表示，本年度的《施政報告》的滿意度及評分，是回歸以來最低的一份。 另外，香港民研就五條港人關注的問題進行滾動調查訪問，結果顯示，約66%受訪市民認為「警方在7.21事件中與黑社會合作」。

香港民研調查結果顯示，73%受訪市民不滿本年度施政報告。（張浩維攝）

特首林鄭月娥於本月16日，發表新一份《施政報告》，香港民研於本月17及18日，以隨機抽樣電話訪問方式，受問了512人，結果顯示，市民普遍不滿今年的《施政報告》。

只有11%的受訪市民，滿意林鄭的施政方針，較去年大跌31個百分點；表示不滿的佔78%，亦較去年多出2個百分點。

梁啟智表示，今年度的《施政報告》在修訂《逃犯條例》運動中發表，大眾期望政府在《施政報告》中對運動作出回應，但現時政府嘗試將政治問題變作民生及經濟問題 ，因此市民感到政府沒有正確理解問題，「唔明我要啲乜」，亦無法滿足要求。

現時市民對政府及警察嚴重不信任下，他認為政府要先解決信任問題，才能解決其他問題，單純討論經濟及民生政策只會吃力不討好。梁啟智認為，特首錯失了藉發表《施政報告》解決問題的機會，今年的《施政報告》得分低亦屬意料之內。

另外，香港民研於本月17日至21日，以隨機抽樣電話訪問，以及意見群組成員透過網上及電話收集樣本的方式，收到了1072個樣本，就住五條港人關注的問題進行滾動調查訪問，並於今日公佈「我們香港人」滾動調查的首次研究報告。

調查結果顯示，有66.3%受訪市民贊成「警方在7.21事件中與黑社會合作」此說法，反對的有23.8%。62.2% 受訪市民相信「警察之中混入左中國公安或者武警」此說法，25%不相信。

梁啟智分析，此結果反映社會大眾「一面倒」地不信任警方，亦相當擔心及質疑警方能否公正地處理元朗7.21事件，認為警方可以公開回應質疑，令市民釋懷。

另外，民意調查結果亦顯示，75.7%受訪市民反對押後區議會選舉，15.5%表示支持。而認為選舉主任應該將「光復香港，時代革命」主張納入決定區議會候選人參選資格的受訪市民佔26.6%，67%受訪市民則認為不應該考慮。梁啟智稱，結果顯示市民一面倒不願看見區議會選舉押後，希望政府慎重思考，不要作對民意有所違背的決定。

最後一條問題是「美國國會現正審議《香港人權與民主法案》，內容包括制裁美國認為有侵犯香港人權的人。你有幾支持或者反對呢個法案？」結果顯示有63.6%受訪市民支持 ，反對的佔27.9%。梁啟志認為，近月許多公民團體及人士赴美遊說美國國會議員支持該法案，稱此數據可以回答到他們赴美遊說的民意代表性。