【立法會．直播】泛民批港府拒台司法協助　李家超指台有政治考慮

立法會今日復會，保安局局長李家超將在會上動議恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，目的是宣布撤回修例，《香港01》將全程直播。 台灣殺人案疑犯陳同佳今日出獄，成為社會焦點，多名民主派議員批評特區政府沒應台方要求，提供陳同佳的口供、認罪書等關鍵證據，又要求保安局局長李家超下台，但李家超指港府曾提出展開會談，但未獲回覆。

李家超促台灣履行司法責任讓陳同佳到當地自首。（張浩維攝）

13:31 在立法會口頭質詢環節，資訊科技界議員莫乃光關注，被移交港人如何獲得公平審訊和人權保障。李家超回應指，政府一直在《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》上，積極與不同地區推展雙互方面的合作，建立更廣泛的司法互助，協力打擊跨境罪行，又指現時的《逃犯條例》符合國際通行做法，當局有嚴謹的程序要求，確保符合法律及保障移交人士的權利。

多名民主派議員關注，港府會否與台灣開會商討解決方法，而非隔空罵戰，令公義不得彰顯。新同盟范國威批評，港府一直拒絕向台灣提供司法協助，拒絕台灣派員處理，當局以為只要陳同佳到台灣投案解決問題；公民黨郭家麒亦指出，台灣政府今年初已要求雙方協助引渡陳同佳，他質疑是特首李鄭月娥及李家超，把本為刑事的案件弄成為政治事件。

李家超重申，陳同佳現時是「自由人」，希望台方積極接受陳同佳到台灣自首，從而對受害人及家屬有合理交代，陳亦可經法律程序改過自新。李家超又說，自首一事是可以在司法協助之外進行，據他了解，台灣亦曾在沒有司法互助的情況下，處理引渡疑犯的相關案件，指出司法協助和自首是兩件沒有關連的事。李續指，今年三月港府曾向台灣表明希望開會討論，但沒有得到回覆，認為台灣不應該在司法事件上作政治考慮。

李家超將宣布撤回《逃犯條例》修訂。(張浩維攝)

11:34 保安局局長李家超表示，陳同佳出獄後已是自由人，港府無權採取管制性措施，強調台灣在港並無司法管轄權。他批評台灣不停改變立場，節外生枝，要求台方接受陳同佳來台自首，否則是不負責任。

李家超又指，陳同佳曾提出擔心人身安全，警方正採取適當措施，又指以他所知，台灣執法人員並不在港，如有的話會了解對方是哪種身份來港。

立法會原本上周三在《施政報告》發表後，由保安局動議撤回《逃犯條例》修訂法案，但由於民主派阻撓特首林鄭月娥宣讀《施政報告》，立法會主席梁君彥宣布休會，撤回修例要延遲一周。

根據《議事規則》，保安局局長李家超將動議恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，目的是宣布撤回法案，局長可就撤回該法案有關的事宜向立法會發言，但該等發言不容辯論，亦毋須就撤回動議表決。