少數族裔入籍難　一成申請被拒　李家超指設上訴委員會違規定

立法會今天（23日）召開大會，民主黨立法會議員尹兆堅問及少數族裔人士申請香港特區護照和加入中國國籍情況。保安局局長李家超表示，自2009年至2018年，入境處共收到 14,645宗入籍申請，共批出10,844宗申請，拒批1,707宗申請。 尹兆堅要求政府設立上訴委員會處理上訴申請。李家超指，所有入籍申請需由入境處官員處理，或由上訴單位決定，做法不符合中國國籍法的規定和解釋。

尹兆堅在口頭質詢中提出，有不少少數族裔人士希望申請香港特別行政區護照，以便出外旅遊及升學。（資料圖片/陳順禎攝）

尹兆堅在口頭質詢中提出，有不少少數族裔人士希望申請香港特區護照，以便出外旅遊及升學。由於只有中國公民才可申請該護照，他們須申請加入中國國籍，惟他們已居港多年，當中不少人及其歷代長輩在港土生土長，申請入籍時仍遇到不少困難，包括需長時間等候、支付高昂費用，申請遭拒時不獲告知理由亦沒有上訴途徑。



尹兆堅在提出問題時，與其他泛民議員高呼「李家超下台」。李家超回應時指，自2009年至2018年，入境處共收到14,645宗入籍申請，共批出10844宗申請，拒批1,707宗申請，228宗撤回或不能跟進，約1,800 宗則仍在處理中，獲批的申請之原國籍包括巴基斯坦、菲律賓等。

李家超說，根據國籍法訂明，申計人若願意遵守中國法律和憲法，同時有中國人為近親屬、本人定居於中國或有其他正當理由，可申請加入中國國籍，任何人符合國籍法規定，可向入境處申請加入中國籍，又指出入境處會考慮申請人是否享有香港居留權、是否有足夠的中文程度等十項因素，決定是否批出申請。