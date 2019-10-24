美商會會長：美企憂慮反修例運動　或影響在港投資及對法治信心

反修例風波持續不斷，示威活動維持多月。美國商會會長早泰娜今（24日）出席午餐會時表示，反修例運動持續，的確有在港的美國企業擔心難吸引人才，不過她指有調查顯示，仍有75%會員企業會繼續留港工作，因他們認為難找到與香港相似的營商環境。

美國商會會長早泰娜引述調查表示，有75%會員企業表示會繼續留港工作，因他們認為難找到與香港相似的營商環境。（歐嘉樂攝）

香港美國商會會長早泰娜、立法會議員莫乃光及葉劉淑儀今日一同出席外國記者會的午餐會，討論《香港人權與民主法案》。

早泰娜表示，對《香港人權與自由法案》有憂慮，擔心法案會帶來意外後果，可能影響商界在香港投資及對法治的信心。

她續稱，「一般來說，商業機構不會談及人權，但在現今中美巨大摩擦的時代，以及香港越來越受關注的情況下，很難將政治與商業分開。《法案》顯示出香港與美國有很強的合作關係，而華府極度關注香港的狀況。香港過去多年未那麼受重視，但現時是美國的焦點。」



葉劉指特朗普有意將香港加入中美貿易談判

葉劉淑儀提及，曾去信美國國會要求作證但不獲回覆，質疑委員會只邀請香港眾志黃之鋒及羅冠聰。葉劉又指，示威者在示威中高舉美國及其他國家旗幟，令中國感到受傷害，認為美國總統特朗普有意將香港用來與中國在貿易戰中談判。

另有在場人士問及，美國如何界定和平示威，若《香港人權及民主法案》通過，會否讓縱火等激烈示威者到美國。早泰娜指，若她要負責審批的話，的確難以為和平示威定下界線。她稱香港年輕人上街示威是一個「Big Story」，媒體亦能報道有關情況，若在中國媒體相信難以做到。

莫乃光稱被捕人士多數是和平示威者

莫乃光則指，在反修例運動中的被捕人士，大多數都是和平示威。他提到，若香港維持自由民主，就如外國記者會前副主席馬凱亦能重返香港，在外國記者會這裡發表演說，這樣的話沒人會想香港受到美國法案制裁。