【區議會選舉．直播】黃之鋒將以選舉代理人身份出席候選人簡介會

區議會選舉今日（24日）傍晚於亞洲博覽館舉行抽籤及簡介會，為各區候選人抽出選舉編號等，不過海怡西選區黃之鋒仍未收到確認信，該區未能如期進行抽籤。 《香港01》將直播今晚簡介會情況。

【19:36】黃之鋒見記者，直斥香港的區議會選舉是一個鳥籠的直選遊戲，又指，他今日早上11點到南區民政處追問參選資格，當時職員只聲稱選舉主任馬周佩芬不在辦公室，並未有告之馬太請病假，數小時後做便發出聲明，指馬太已經因病告假，由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上。

黃之鋒表示，反映政府、甚至北京很大可能已落了硬命令「要DQ黃之鋒」。

【19:15】簡介會將於8時舉行，會場已放滿椅子，數十保安在場戒備，同一會場另一半場地則已卒先陸續為候選人抽籤，安排候選號碼。

【19:08】黃之鋒將會以選舉代理人身份出席候選人簡介會。

黃之鋒將以選舉代理人身份出席候選人簡介會。(李澤彤攝)

選管會今晚將進行候選人簡介會及抽籤程序，將為候選人進行抽籤，以決定候選人在選票上的排列次序，及分配展示選舉廣告的指定位置。

選管會主席馮驊，稍後會簡介選舉程序及守則，並解答候選人的提問。

簡介會將於8時舉行，會場已放滿椅子，數十保安在場戒備。(梁鵬威攝)

亞博館附近一帶交通有特別安排，所有鐵路列車及巴士由下午1時起不停亞博館站，亞博館附近的泊位亦會關閉，候選人只能於下午3時起於欣澳站乘搭專車前往亞博館。