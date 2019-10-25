【逃犯條例】民主派譴責警察協會批評段祟智　批違政治中立原則

全體民主派議員今日（25日）去信公務員事務局局長羅致光及保安局局長李家超，對四個警察協會主席公開批評中大校長段祟智的言論予以譴責，指出警察相關協會及個別警員已非首次就反修例風波公開表態，批評和攻擊的對象涵蓋特首、政務司司長及法官，不僅以下犯上，且有違公務員保持政治中立的原則。

對於警察協會批評段祟智，民主派認為違反政治中立原則。（李偉欣攝）

就中大學生在參與反修例示威後，疑遭警察不合理對待，中大校長段祟智聽過學生親述事件後，要求警方查明細節及作清晰交代，並去信特首林鄭月娥要求跟進。四個警察協會包括警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會、警隊員佐級協會的主席，日前公開批評段祟智發表的公開信「內容偏頗」，指他在培育學生及管理教育機構的能力，遜於其學術成就。

民主派議員不滿四個警察協會主席的言論，認為相關協會或個別警員已非首次就反修例風波事件公開發表言論，肆意批評特首、政府官員、法官，以至是本地知名大學的校長，與公務員應保持政治中立的原則相違背。民主派議員在信中指，四會主席不僅沒有反省自身問題，努力挽回市民對警隊的信心，反而肆意指摘其他人，行為令人齒冷。他們不希望警隊中個別人士隨意批評他人成為「新常態」，希望局長能正視事件，以維護公務員及警隊的形象。

民主黨黃碧雲批評，政府無用政治方法解決危機，反而是推警察出來執法，使香港變成警察社會，警隊亦變得軍事化，市民的人身自由和人權不受保障，促請四個協會的主席反省，想把香港帶到去甚麼境地。衛生務服界李國麟對四個協會批評警方的言論感到震驚，認為是開壞先例，外界亦會覺得香港的警隊可以張牙舞爪，肆意罵人。教育界葉建源表示，希望警隊做事應該有規有矩，認真處理問題，嚴肅跟進。