【政壇諸事町】《施政報告》致謝議案押後　建制支持通過存隱憂

立法會仍未選出內委會正副主席，《施致報告》致謝議案需要押後討論，這份由特首林鄭月娥在反修例衝突後發表的《施致報告》，對獲得建制派支持存在隱憂。 建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓今日（26日）出席活動時表示，料建制派對投贊成票有保留，又指建制政府班子表現有微言，投訴「啲官員成日都唔見人」，笑言議員日前在審議稅務條例時，都紛紛借題發揮，盡訴心中的不滿。

由於立法會仍未選出內務委員會正副主席，故未能按慣例，由內會主席動議《施政報告》致謝議案。(資料圖片/羅君豪攝)

由於立法會仍未選出內務委員會正副主席，故未能按慣例，由內會主席動議《施政報告》致謝議案，立法會主席決定，押後致謝議案辯論的時間。

議員對致謝議案的投票，被視為對《施致報告》的政治表態。謝偉銓出席活動時被問到會否投贊成票，他坦言料建制派支持致謝議案的可能性較低。



建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(左二)今日出席活動時表示，料建制派對投贊成票有保留。(李偉欣攝)

謝偉銓表示，政府官員在處理反修例爭議上表現不濟，投訴官員作為問責班子，有需要展示團隊精神，「即使有些局長是負責民生經濟範疇，不談政治，但都要出來見人和解說，市民覺得啲局長唔知去咗邊」，舉例指近日有不少商鋪被反修例示威者破壞，作為問責局長都應該慰問和關注受影響的商戶。