屯門疑洩漏催淚氣體　尹兆堅斥發生兩個半小時仍無報告

屯門今日（28日）下午懷疑洩漏催淚氣體，多個地方均有報告，更多人不適。 民主黨立法會議員尹兆堅指事發後已經向警方查詢，但兩個半小時仍未有交代，批評事件涉及延誤報告。

今日屯門由良景邨至碼頭均有人吸入不明氣體，部份人士不適送院。（資料圖片）

今日下午3時34分，警方接報指屯門田景路新圍站有異味傳出，警方及救護車到場後，協助不適市民。

碼頭至良景邨均有市民吸入氣體

尹兆堅指，屯門懷疑洩漏催涙彈屬嚴重事件，覆蓋半個以上的屯門，由屯門碼頭至市中心Vcity都有市民吸入氣體，部分更感不適需送院。事件已發生逾兩小時，但警方仍未回應，連初步估計亦未有，涉延誤報告。

結合尹兆堅說法，即今日受影響範圍由碼頭至良景邨新圍站。而有消息指，氣體是由大興行動機地傳出。

尹指自3時許已有多名市民向他投訴有疑似催淚彈氣味，辦事處已隨即向警方查詢惟無回覆。他指屯門乃民居聚集地，不管警方意外或試驗催淚彈都應避免或停止有關事情，警方有責任出來交代事件，若屬意外必須予以譴責。

鄺俊宇去信盧偉聰 要求交代是否測試催淚彈

而民主黨立法會議員鄺俊宇亦向警務處處長盧偉聰發信，要求交代大興行動基地是否曾經測試催淚彈。

鄺俊宇指，今日下午4時收到屯門多區市民求助，指表示於區內聞到濃烈刺鼻氣體，有指是由屯門警察大興行動基地傳出，因此希望盧偉聰交代事件。

有居民擔心會否影響幼童及嬰兒

民主黨屯門市中心社區主任黎駿穎表示，於下午四時開始已收到居民查詢，指在屯門西鐵站及瓏門Vcity聞到刺臭氣味，有居民不適及咳嗽。他指有家中有幼童及嬰兒的居民感憂心，擔心不明氣體會影響兒童健康。

尹兆堅在參選葵青石蔭區議會選舉，他在屯門友愛邨有辦事處，石蔭區對手為民建聯李世隆。

鄺俊宇參選元朗北朗選區，同區對手為民建聯譚煒霖。

黎駿穎參選屯門市中心選區， 為歐志遠。