【專訪】302日異地鐵窗生涯　郭紹傑無悔惟認魯莽　嘆失站立自由

2018年12月12日，保釣行動委員會成員郭紹傑趁南京大屠殺70周年前夕，到東京靖國神社外抗議，焚燒日本甲級戰犯東條英機的道具神主牌，他與在旁拍攝的嚴敏華被當地警方拘捕，無人想過短短一分鐘的抗議，卻為換來郭紹傑302天的囚牢。 郭紹傑被捕後的首40天被拘押在東京都警視廳（即當地的警察總部），遭正式起訴「侵入建築物罪」後，他被移送至東京拘置所拘押，等待法庭最終審判。與香港的監獄不同，拘置所樓高12層，囚犯無需擔當勞動工作，也沒有到籃球場「放風」這回事，被囚7樓單人囚室的郭紹傑慨嘆，在獄中最痛苦是失去站立和步行的自由，「好似隻豬咁，你一定坐喺度，就因為咁雙腳開始萎縮，完全無人權！」 有否為自己的行動感後悔？郭紹傑承認，在未了解當地法律前便採取這類手法抗議，屬草率和魯莽，「如果我知道係咁樣（嚴重刑責）， 我唔會咁做，如果我當時企出馬路，結果已經唔同。」不過郭紹傑指出，其行動旨在提醒世人，日本軍國主義正在復辟，重申行動目的屬正義和正確。 （囚中人系列之一）

郭紹傑憶述當天的抗議行動，他坦言不怕警察亦不怕被捕，只怕有日本右翼組織向他施襲，因此趁早上採取行動，避免有暴力事件發生。（盧翊銘攝）

行動前曾踩線 縱火前「有少少驚」

座落於東京千代田區的靖國神社於1869年建成，供奉因參與對外戰爭而戰死的日本軍人，包括供奉14名二戰甲級戰犯，被中國視為日本軍國主義的象徵。郭紹傑早於2012年已計劃到靖國神社抗議，當時計劃直闖神社內苑示議，不過當時未能成事，直至去年11月1日、社民連會慶當天，他與曾健成等同路人談起這個未酬的目標，使他下定決心，決意趁南京大屠殺前夕到神社抗議。

郭紹傑於12月11日黃昏抵達東京，吃過晚飯後，他到靖國神社「踩線」 。12月12日早上六時半，他與負責拍攝的嚴敏華抵達神社外，他放好拍攝的電話和腳架、預備好所需的道具過後，郭紹傑正式展開抗議行動，焚燒東條英機的道具神主牌，並高呼「打倒帝國主義，無忘南京大屠殺，日本必須道歉！」行動持續約一分鐘，郭紹傑被數名保安制止，警員極速隨即抵達現場，把郭紹傑和嚴敏華分別帶上警車。

郭紹傑坦言，不怕警察亦不怕被捕，只怕有日本右翼組織向他施襲，因此趁早上採取行動，避免有暴力事件發生，「我唔怕警察，只係怕畀右翼斬，嗰時（2012年）好勇，諗住喺內苑做，不過今次為咗避免衝突，特登朝早去做，亦唔會正日（12月13日）去做 。」點火焚燒神主牌那一刻，郭紹傑形容當時「有少少驚」，「因為唔知日本嘅傳統係點，好怕會有衝突。」

他隨即被帶到附近的警署拘查，當天黃昏被押送至東京都警視廳，40日調查期內不准保釋，及後被正式落案起訴「侵入建築物罪」，遭移送至設有死刑設施的東京拘置所，郭紹傑曾八度申請保釋被拒，最終他於本月10日被判監禁8個月，緩刑三年，本月18日正式返港。

在警視廳囚禁的40天，他的犯人編號為116，被獨自囚禁於8呎乘10呎的五人倉。（盧翊銘攝）

被建制嘲「忽然愛國」 郭紹傑：不應因人廢言

本港社會對郭紹傑的抗議行為反應迥異，有人大讚郭的愛國情操高尚，不過有建制派卻取笑他「忽然愛國」、「炒作政治議題」 。郭紹傑對這些冷嘲熱諷不以為然，他重申自己愛國不愛黨，但抗議行動並非出於愛國心，作為世界公民，有責任向世人提醒日本軍國主義正在復辟，「日本之前想改憲法，自衛隊想變軍隊，右翼組織開始抬頭，後生仔唔知道，歷史係會不斷重演，可能我呢一世唔會再發生戰爭，但呢樣嘢會影響下一代，所以我哋要提醒人，日本嘅民族意識本身就係有侵略。」至於有否為自己的行動後悔，郭紹傑承認，在未了解當地法律前便採取這類手法抗議，屬草率和魯莽，「如果我知道係咁樣（嚴重刑責）， 我唔會咁做，如果我當時企出馬路，結果已經唔同。」

至於被前特首梁振英、部分建制派人士冷嘲熱諷，他怒斥：「建制派咁多年來，有無參與過呢啲嘢（向日本示威）？佢哋（建制）有喺南京大屠殺、9.18事變紀念去示威，但我好勇敢，我真係去日本示威，呢件事係正義，佢哋（建制）唔應該因為我嘅身份而因人廢言。你哋（建制）都認同（日本） 唔啱，但因為我嘅身份問題而批評我，咁係唔公道。我係比你哋（建制）更先進，直頭去殺人政權、標致性嘅地方示威，嗰度就係殺人政權出發（靖國神社是神風敢死隊出發之地）嘅地方，你哋（建制）應該係讚揚我。」

回想在日本被囚錮的302天，對郭紹傑可謂苦不堪言。在警視廳囚禁的40天，他的犯人編號為116，被獨自囚禁於8呎乘10呎的五人倉；早上7時起床梳洗後，犯人待警官點名，一天點名四次；每天早上，犯人可趁剃鬚期間「放風」，不過由於外面天氣太凍，剃鬚後只能匆匆回去監倉；五天才能洗澡一次，因此患上皮膚敏感。

今年1月21日，正式落案起訴的郭紹傑被移送至更大的東京拘置所，編號是3541；拘置所樓高12層，地底有兩層，大樓以十字形設計，每層有四座監獄，每層每座共設66個單人囚室，郭被囚於7樓A座的1號囚室。日本監獄與香港監獄大相逕庭，囚犯無需擔當勞動工作，也沒有到籃球場「放風」這回事，只能到一個空間極為狹窄的場地「放風」。

今年1月21日，正式落案起訴的郭紹傑被移送至更大的東京拘置所，編號是3541。（盧翊銘攝）

郭紹傑在東京拘置所的262天 上午 7:00:00 起床、梳洗（囚室內） 上午 7:15:00 點名（囚室內） 上午 7:30:00 吃早餐 （囚室內） 上午 7:45:00 每逢一至五向囚犯派文件和表格，囚犯可填寫表格購買生活所需，如周一一、四買食物、周三買奶類製品、周五購買日用品（囚室內） 上午 8:30:00 活動時間，逢周二、五洗澡，逢一、四更換書籍，同為探監時間 上午 9:00:00 返監倉等吃午飯（囚室內） 上午 10:00:00 提供熱水，可沖咖啡、吃零食（囚室內） 中午 12:00:00 午飯（留在倉內） 中午 12:15:00至下午2:45:00 午睡時間，只能睡覺或坐下（囚室內） 下午 3:00:00 提供熱水，可沖咖啡、吃零食（囚室內） 下午 4:45:00 晚飯（囚室內） 下午 7:30:00 派藥後睡覺（囚室內）

郭紹傑向來胃部健康欠佳，在獄中曾胃出血，囚禁期間，他最想念的飲品是凍奶茶。（盧翊銘攝）

全家幅貼在囚室牆上念家人

囚犯在拘置所的生活千篇一律，大部分時間都需安坐在囚室中，極少機會離開囚室和站立，每天早上8時半可到一個約8呎乘20呎的活動室「放風」，逢周二、五可輪流洗澡，每兩個月理髮一次。在警視廳被囚禁之初，郭紹傑經常失眠，但因「坐監太痛苦」，當他後來被正式囚禁時，郭選擇於晚上7時許服用頭痛藥和安眠藥後入睡。

對郭紹傑而言，在獄中最痛苦可算是失去站立和步行的自由，「頭40日仲可以喺囚室入面行路，警員每幾分鐘巡一次，有啲警員都會隻眼開、隻眼閉，但去到拘置所，一係坐一係瞓，連行路嘅權利都無。（向獄警爭取？）無得反對，晒氣！咪拉你入癲人房、黑房不見天日。」

然而，最令郭紹傑記掛的，是母親和一對子女，郭紹傑將全家幅貼在囚室的牆壁上，每天都會看著照片，想念在香港的家人。

他在東京警視廳被獨自囚禁於8呎乘10呎的五人倉。（盧翊銘攝）

指無「佔中」就無反修例運動 憂解放軍鎮壓

郭紹傑是香港民主運動的中堅分子，除了參與保釣，他不曾缺席香港的社會運動，最令人深刻是他在「佔中」擔任糾察長，長期留守金鐘佔領區，不過今次他因囚錮而錯過了六月爆發的反修例運動。在獄中，沒有電視、收視機和報紙，郭紹傑只能透過律師、翻譯和親友初步掌握和知悉反修例運動的情況，令他多次感觸落淚，「透過律師、翻譯知道，真係好多感觸，一百萬人上街已經癡線，二百萬人仲多人過64，仲有『721』、『831』，好多都好離譜。」

作為「佔中」糾察長，郭紹傑認為，若港人沒有上「佔中」這一課，就沒有今次的反修例運動，又指綜觀世上所有民主運動，例如法國大革命、美國獨立運動，也非一蹴即就，「世上從無白行的路，一人做一啲，世界會改變，法國革命、美國獨立都唔係一天可以做到，大家睇返歷史，抗爭、Power to people要慢慢積累，人民力量慢慢擴大先爭奪到。」

對於年輕人在是次運動採取較激烈的手法，郭紹傑坦言「唔敢批評啲後生仔」，不過他認為年輕人需顧及自身安全，又認為行動不應針對大陸人，相反要爭取大陸人支持，「要抗爭就要全國抗爭」。他又擔心會「搞出人命」，最終觸發解放軍出動鎮壓，「我呼籲唔好搞出人命，如果死咗個警察，建制派就會有更大藉口升級，佢哋（警察） 升級，我哋（示威者） 點升級？甚至出解放軍，到時就無得玩。」

被問到有年輕人嘲諷他是「初代火魔法師」，郭紹傑淡然地回應：「我無乜感覺，呢啲只是諷刺批評，『佔中』開始已經有好多分化嘅說話，無論點講，大家要諗諗我之前有無做過對唔住民主運動嘅嘢。」

2018年12月12日，保釣行動委員會成員郭紹傑趁南京大屠殺70周年前夕，到東京靖國神社外抗議，焚燒日本甲級戰犯東條英機的道具神主牌。（網上圖片）

（左）拘置所的放風和運動空間；（右）拘置所囚室（網上圖片）