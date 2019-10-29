【DQ黃之鋒】黃之鋒：政府想殺一儆百　是北京的硬命令、政治任務

香港眾志秘書長黃之鋒被裁定參選區議會提名無效，為新一屆區議會選舉唯一未能入閘的候選人。黃之鋒在其facebook 強烈譴責政府進行政治篩選和審查，剝奪他的政治權利，反映選舉主任淪為思想警察。 黃之鋒將於下午1時半於公民廣場會見傳媒回應。《香港01》將進行直播。

黃之鋒表示，選舉主任蔡亮解釋取消資格的理由，包括沒有放棄參選理念，反而詳述政治主張，證明選舉主任政治審查，擔任思想警察。

他強調，三輪回信已多返強調不曾主動提倡、爭取港獨做作為前途自決的選項，他形容選舉主任多番曲解政治主張，唯一說明DQ他是北京的硬命和政治任務。

他又認為，選舉主任多番主觀推測，反映DQ是讀心術，只為了取消政權不滿意的人的參選資格。

黃之鋒相信，政府意圖殺一儆百，但他覺得不會成事，反只會激發更多港人投入抗爭。他希望選民全投民主派，亦解釋為何街頭抗爭仍然持續，他說：「因為在香港，我們不只要爭取雙普選，更要爭取在三選舉中有三真普選，無論是特首的小圈子選舉、立法會選舉的功能組別或區議會選舉，現首次出現DQ候選人，都說明高度自治、公平競爭、公務員政治中立，這些我們所相信的核心價值已經名存實亡。」

海怡西選區其他參選人為新民黨陳家珮及報稱民主派的林浩波。