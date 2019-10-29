【政壇諸事町】民主黨收恐嚇信要72小時內交30億　附上恐嚇者地址

香港首富李嘉誠今日（29日）公布捐款10億元「應急錢」計劃，可謂「大手筆」，不過是分階段進行，首筆兩億元將資助飲食業。而民主黨今日就收到一封恐嚇信，一開口就要30億元，還要72小時之內交出！

民主黨在其FB稱收到一封恐嚇信。

聲稱泛民要徹底毀滅尖沙咀「聖地」

民主黨收到一封恐嚇信，對方聲稱是「阿蓋達香港濺血及死亡陣線」，向他們「徵收贖罪費及保護費30億現金」。

民主黨做有甚麼事需要以30億元「贖罪」呢？信件話，「有鑑於泛民及民主黨人士多次在尖沙咀『聖地』附近縱火、喧嘩、破壞交通、破壞商店、投擲燃燒彈、塗污『聖地』，其主要目的，就是要徹底毀滅『聖地』，就是要冒瀆、侵犯、沾污『聖地』，就是與本組織全球億萬計成員為敵！」

點擊圖片看恐嚇信全文↓

提供3個戶口 要求各存入10億元

文中提到，「億萬計成員」，若以全球約有75億人推論，也「可能是全球最多人參與的組織」！

這樣大的組織，有多個銀行戶口又好像「理所當然」，恐嚇信提供了3個銀行戶口，分別為滙豐、東亞及恒生銀行，要求民主黨72小時內各存入10億元。

附上署名 民主黨：如果被借刀快澄清

作為「可能是全球最多人參與嘅組織」，寄恐嚇信也「堂堂正正」，附上姓名和地址或所屬協會。對此，民主黨表示，信上面有幾個署名，「如果你係被借刀嘅，麻煩你盡快出嚟澄清喇！」

再講信件內容，如果民主黨交不出30億元，該組織將會聘請「國際頂級殺手」執行任務，先殺岑子傑、鄺俊宇、何偉航，再殺其他人。

聲稱要殺多名泛民人士 林泳淘亦在內

不過，這個「頂級組織」頗特別，威脅民主黨交贖罪費及保護費，但聲稱要「刺殺」的潛在對象卻大多不屬民主黨員，例如「頭號刺殺對象」岑子傑是民陣召集人兼社民連成員，第三對象何偉航則屬於工黨。名單上還有陳皓桓、陳淑莊、岑敖暉、譚駿賢、朱凱迪、毛孟靜、吳文遠、黎恩灝、林朗彥、范國威等人其他非建制黨派人士，還有何韻詩等非政界人物，就連曾發表政治言論、早前被TVB提前解約的《東張西望》主持林泳淘亦榜上有名！

無論惡搞還是講笑，民主黨表示這封信已經觸犯刑事法律，民主黨一定會保留法律追究權利，並提醒被點名的人士請小心人身安全。

部份信件內提及的非民主黨人士↓