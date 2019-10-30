【逃犯條例】10青年出席Ann姐聆聽會　指被官員亂扣帽子感委屈

反對《逃犯條例》修訂風波引發連場示威，部份更演變成暴力衝突。部份「有心人」希望搭橋為不同意見人士對話，但同時亦有人斥責示威者是暴徒，是謀求港獨。 民建聯立法會議會「Ann姐」蔣麗芸昨日（29日）舉行「Ann姐聆聽會」，有10個年輕人出席。與會者訴說部份青年憤怒源頭，在於有官員將香港示威活動扣上港獨帽子而感到委屈。

有青年表示，近期示威活動是不滿政府施政，對於有高官將示威扣上港獨帽子感到委屈。（資料圖片）

青年憂2047後高度自治地位 倡調整單程證政策

蔣麗芸昨日舉行「青年心聲聆聽會」，原本有30人報名，最終有10人出席，大部份都是學生或剛畢業不久的青年。

會上有青年表示擔心2047年後香港高度自治的地位會改變，並對前景感到不安。而青年亦關心房屋政策，直指問題與每日150名內地人經單程證來港有關，表示如果政府無法興建足夠房屋，就應該調整每日來港人數，甚至暫緩一段時間。

強調政府是港人與中央橋樑 有責任向中央澄清

至於示威者一直強調的五大訴求，與會青年指出五大訴求至今只回應一個，同意有些訴求政府難以答允，不過認為當中的雙普選訴求是可以達成的，希望政府盡快與中央商討，落實雙普選。

在場青年均支持一國兩制、高度自治，並不認同港獨，但有青年指出，有官員將香港的示威活動扣上港獨帽子，令他感到委屈及憤怒。這些青年表示，港府是中央與香港市民的橋樑，有責任向內地官員解釋清楚，今次的示威活動是不滿政府施政，而並非支持港獨，認為政府有責任向中央澄清。

蔣麗芸表示，會將青年意見反映給相關政府部門，亦承諾舉辦座談會，邀請嘉賓討論2047問題。（蔣麗芸facebook）

促高官問責下台 若經濟負增長應帶頭減薪

對於如何消減香港人怨氣，有青年表示有高官處理不善需要問責下台，否則失卻問責意義。亦有出席者指官員態度傲慢，特首林鄭月娥道歉態度欠缺誠意，認為應該向港人深深鞠躬道歉。亦有青年表示如果今年經濟負增長，特首連同一眾高級官員都應該帶頭減薪以示誠意。

此外，有青年表示有官員能力不逮且不聽民意，要求政府改組，否則不滿情緒會延續，難以收科。

蔣麗芸表示會以立法會議員身份，將青年意見反映給相關部門及作出跟進，希望化解社會問題。至於2047相關問題，她亦承諾會另行舉辦座談會，邀請嘉賓共同探討。