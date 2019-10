特首林鄭月娥今(31日)在灣仔會議出席香港商界聯席午餐會,並於會上致辭,料談及特首《施政報告》方針,以及政府來年對房屋、土地供應、勞動市場、環境及香港競爭力等問題上的策略。 《香港01》直播致辭內容。

特首林鄭月娥上台致辭,先表示很高興第三度前來參與廠商聯席午餐會。她稱會致力保持香港的競爭力,如擴大與國際間的聯繫、更緊密與大陸合作等。

林鄭指近日香港遇見的情況是前所未有的,指示威者毆打持不同意見人士,以及到處破壞,為香港經濟帶來影響,包括旅遊業、飲食業等。她又指,今午即將公布的經濟增長第三季數字,顯示香港將進入技術性衰退。

近日政圈傳出北京計劃最快明年3月任命臨時行政長官,林鄭昨日(30日)早上出席一場貿易會議時強調,未來會繼續落實「一國兩制」、維護法治,一定要找出方法讓分裂的社會重拾信任。她提到:「我們不會休息,我不會言休(We will not rest. I will not rest),直至我們為香港未來找到一條和平、和諧和包容的道路。」似乎為粉碎「落馬」傳聞闢謠。