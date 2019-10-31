【逃犯條例】辱國旗案判決惹不滿　建制擬就「法官」法案拉布　

一名21歲示威者上月在沙田新城市廣場集會期間，涉踐踏國旗並棄於城門河，沙田裁判法院昨裁定一項侮辱國旗罪成立，判處二百小時社會服務令。曾發起一百萬元懸賞輯拿兇侮辱國旗兇徒的全國政協副主席梁振英，昨日立即在網上發炮，指判決必定引起全國公憤，律政司必須上訴；內地官媒《人民日報》、《環球時報》亦齊齊發功，批評法院「從輕發落」，只會助長歪風邪氣。 立法會近日討論退稅安排的條例草案，但在建制派接力發言「拉布」下，花了兩個會期仍未完成三讀表決，而緊接的是恢復二讀辯論司法人員延長退休年齡的草案，有建制派表明因應侮辱國旗罪判刑過輕，屆時會積極發言，「為市民吐一口烏氣」，相信在下月24日區選前，都未能討論由民主派提出彈劾特首林鄭月娥的議案。

上月沙田有人將國旗拆下來踐踏塗污，之後丟進沙田公園的水池，再撈起丟進城門河。（羅君豪攝）

立法會目前正審議《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，涉及年初《財政預算案》的退稅安排，多名建制派議員踴躍發言，而且用盡15分鐘發言時間，內容均提及近日的反修例風波，着政府要盡快止暴制亂之餘，亦借機大吐苦水。建制派的如意算盤是透過接力發言「拉布」，避免在區議會選舉前，討論由民主派提出彈劾林鄭議案，免為對手送上子彈。

由於草案進入全體委員會審議階段後，議員可無限次發言，拉布空間極大。即使通過了退稅草案，建制派仍有議程提供「拉布」空間，分別是《2019年司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例草案》，以及《2019年選舉法例(雜項修訂)條例草案》。現時距離11月24日區議會選舉投票只餘下三次共六日大會會議，要拖至投票日後並不太難。

行政會議今年5月通過，將終審法院、高等法院上訴法庭和原訟法庭法官的法定退休年齡，由65歲延長至70歲，原本草案爭議性不大，但建制圈子不時對法官判案有微言，最新的侮辱國旗案判決更令他們大為憤怒。

陳恒鑌表示，侮辱國旗案的判決過輕。（資料圖片）

民建聯立法會議員陳恒鑌昨日已去信特首及律政司，指有關案件僅判處200小時社會服務令並無阻嚇性，質疑輕判會向市民發出錯誤訊息，又指早前有示威者塗污美國駐港總領事館，都被判監四星期，要求政府提出上訴。他向《香港01》表示，不少市民對判決感驚訝，他會在審議法官延長退休議案中「積極發言」，「為市民吐一口烏氣」。

有建制派議員指，距離11月24日區議會選舉投票日，立法會仍有三個會期，若參考審議拉退稅草案的進度，法官延遲退休法案「拖一、兩個星期絕對無問題」，而緊接的選舉雜項修訂草案，亦提供平台予建制派大吐苦水，批評示威者行為破壞選舉公正。不過，有具法律背景的建制派指，質疑法官判案十分敏感，強調不是不可批評，但要提出合理原因和質疑，也要避免「警察拉人，法官放人」之類的「情緒化」言論。