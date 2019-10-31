【11.2集會】上訴被駁回　警：情報指有激進人士騎劫集會　

反修例風波持續，再有人於本周六（11月2日）發起在維園舉行集會，主題為「求援國際，堅守自治」。集會申請人劉頴匡昨晚(30日)指，警方以集會地點附近有「高危建築物」，可能成為攻擊目標，並首次援引當日有其他人士申請於其他地區集會為由，發出禁止集會通知書，集會籌委決定提出上訴。 有關聆訊將於今午(31日)2時半於西營盤社區綜合大樓舉行，上訴委員會最終決定駁回其上訴。

【15:50】劉㯋匡其後回應警方並提岀數項建議。(一) 決定將集會時間改由上午十一時至晚上七時，他相信提早結束集會可避免夜間衝突。(二) 會邀請更多組織和嘉賓岀席集會，其中有90名民主派區選候選人參加集會，相信他們能幫忙維持秩序。同時亦已聯絡社聯和大專學界代表，希望他們協助維持集會。(三) 會邀請超過100名有經驗的糾察維持秩序。至於警方稱網上有人提岀當日加入「反公安惡法，捍衛示威自由」的主題，劉㯋匡稱已聯絡相關人士取消有關主題的呼籲，對方亦巳答應。

【15:45】辯方東區副指官邱倩雯稱，因留意到有情報指激進人士騎劫公眾活動，認為上訴人沒有足夠能力維持秩序，加上近日岀現暴力升溫的情況，故批岀反對集會的通知。她又指，留意到該集會除主辦方指國際為題外，網上有人加入「反公安惡法，捍衛示威自由」的題目，更聲稱會有激進的暴力行動。

邱倩雯又指，上訴方以警方曾否施放催淚彈為標準並不適合，因上訴人舉辦的八次活動中，五次均有人因藏有攻擊性武器等罪行被拘捕。她亦提岀維園入夜未有照明系統，若入黑後仍有一萬人聚集會有危險。基於網上有人照號召進行激進活動，同時對100名糾察能否維持秩序和安全存疑，故希望委員會能維持原有決定。

【15:40】劉穎匡再指，由六月至今只有四個以國際為題的公眾遊行和集會，全部都是和平進行，警方都沒發催淚彈驅散。他強調這次集會以國際為題，若令國際看到當日有暴力衝突與原意會背道而馳，強調有信心使當日集會可和平地進行，希望委員會會接納他們的上訴。

【15:35】上訴人劉穎匡表示，現時香港局勢複雜，故希望舉辦一個和平集會。他提及選擇集會因較遊行容易維持秩序，而選擇維園因該處是過往和平集會的地點，較少發生衝突。劉穎匡強調，曾與警方就集會安排會面，惟警方僅向他查詢人流過多及如何辨識糾察的問題，未有提岀任何的建議和要求。

劉穎匡亦引用過去曾舉辦八次的公眾集會和遊行活動，其中六次警方全日未有施放催淚彈驅散群眾，只有兩次曾使用。他指在8月14日的遊行後曾與團隊檢討，決定不會再在九龍區辦遊行，不會選星期日辦公眾活動，而其後舉行的集會警方沒有施放催淚彈。

【14:30】集會申請人劉頴匡在上訴委員會進行前表示，已有約90名民主派區議會候選人正研究根據《選舉條例》，於周六（11月2日）下午3時在維園舉行選舉聚會，惟詳細情況要待委員會結果再商討。

（張浩維攝）

劉頴匡強烈譴責警方進一步收窄市民的集會自由。

除了禁止維園集會之外，警方同時禁止當天於添馬公園舉行的公眾集會。