【11.2集會．直播】新華社遭縱火 大門玻璃碎裂　大堂內火光熊熊

反修例風波持續，今日（11月2日）下午，港島將有多場集會。雖然警方早前已向維園集會發出反對通知書，惟百多名區議會選舉候選人則宣布，積極考慮根據《選舉條例》第12(5)條，於今日、同一地點，下午3時正，在維園中央草坪發起選舉聚會。 有網民呼籲市民流水式參與各區活動，維園區選聚會的人士，再步行到中區參選另外兩個集會。在中環，兩個集會已經得到警方不反對通知書，分別為愛丁堡廣場及遮打花園的集會。 《香港01》將於現場直播。

【17:14】中環遮打花園集會人士已逼爆遮打花園，不反對通知書申請人於台上指，警方要求下午5時半要結束集會，要求集會人士離開。大會表示對警方決定感遺憾，會保護集會人士至5時半。

【16:56】 遊行市民途經警總天橋，與警察對罵，有警察以電筒照向一名踩單車市民，並鬧示威者「走啦，死曱甴！」

【16:51】被指與「福建幫」有關的優品360 遭縱火和破壞，消防車隨後趕到。

【16:49】怡和街有約40名防暴警察戒備，原本打算沿高士威道由天后前往銅鑼灣的示威者隨即四散。

【16:45】有示威者破壞位於怡和街的Pacific coffee，破壞歷時約一分鐘，玻璃上被鑿穿了幾個洞。

【16:44】示威者的隊伍中不斷傳出「行快兩步」的呼籲，示威者開始急步從維園附近，朝銅鑼灣前進。

警方在杜老誌道及軒尼詩道交界截停行人及搜袋，現場人士不滿。

優品360 被縱火及破壞，店內的灑水系統被破壞，貨物散滿一地，有消防員在場撲救。（曾梓洋攝）

+ 7 + 6 + 5

【16:32】警方在希慎廣場旁邊利園山道舉黑旗及發射催淚彈。 多輛警車停泊在希慎廣場外。

幾十示威人士在軒尼斯道重新聚集，部分沿內街前往灣仔方向；另有示威者癱瘓英皇道近高士威道北。

【16:31】 英皇道近柏景臺有大批示威者。同時，大批示威者在皇后大道東聚集，亦有部分人築起路障。

警方表示，在維多利亞公園及附近一帶馬路，包括軒尼詩道及京士頓街等，分別有示威者拆毀龍門架及路邊鐵欄，築成路障。警方警告示威者立即停止違法行為，警方將會採取驅散及拘捕行動。

【16:26】 一輛水炮車在軒尼詩道駛過波斯富街天橋位置，向灣仔方面前進。

清風街、琉璃街一帶有示威者設置路障。

警總對開行人天橋舉藍旗。早前在銅鑼灣的旗隊已抵修頓球場。

【16:22】維園內警察不停驅趕區議會參選人及其他示威者，過程中制服多人。

【16:19】原本在SOGO外的部分示威者現時已退至百德新街。另一批旗隊現走至灣仔道利景酒店，有人高空擲物。

【16:16】水炮車在高示威道往西行方向行駛，現場示威者退至銅鑼灣道。

同時，政總內，有一輛水炮車戒備。

【16:13】水炮車及銳武裝甲車，現身天后英皇道，車頭向維園方向。

Sogo外示威者後退，防暴警施放多發催淚彈。禮頓道亦有示威者以雪糕筒、巴士站牌等設路障。警方在希慎廣場附近拘捕多名市民。

【16:09】警方再於高士威道發射一輪催淚彈。另一邊廂，警方推進到維園草地。

另外，示威者沿莊士敦道向金鐘方向前進，部分人已抵灣仔一帶。鵝頸橋再舉黑旗，Sogo對出先後舉黑、橙旗。

防暴警進入維園球場。(曾雪雯攝)

【16:23】防暴警察與一班民主派候選人在維園草地旁行人徑對質，警員突然施放胡椒噴霧，有人不適倒下。維園內有人被捕，當中包括「機場大叔」陳振哲，他是大埔林村谷候選人，同區對手為陳灶良。

【16:22】海富天橋及添美道天橋已封，橋上各有逾十名防暴警察戒備。警總外有防暴警設下防線，與示威者距離約200米。示威者在循道衛理莊士敦外設路障，然後退入皇后大道東。

【16:04】向維園方向發射多枚催淚彈後，防暴警員隊伍進入維園足球場驅趕聚集的示威者。有市民往草地方向散去，當中有人背起行動不便的長者離開，有參選人向警方要求給時間市民離開；示威者在維園噴水池外利用鐵鍊、龍門、鐵馬和雪糕筒等設置「路障」，警方於噴水池外高舉黑旗警告，隨後向維園方向發射多枚催淚彈。

示威者走出維園外的高士威道，有防暴警戒備；另有黑衣人用圍欄封著草地出入口。

【16:02】部份市民由維園沿高士威道向天后方面前進，警方向他們發射催淚彈。

同時，sogo外的旗隊準備往時代廣場方向前進，計劃走至愛丁堡廣場。

【16:00】有指，水炮車於炮台山戒備。

同時，警方要求維園一帶示威者立即離開，並停止佔據馬路。警方亦呼籲其他市民切勿參與集會。因應現場情況，警方稍後將會採取驅散及拘捕行動。

【15:51】 維園外告士打道，警方舉黑旗，同時表示給予兩分鐘時間離開，否則會採取拘捕行動。防暴警進入維園。

【15:50】 有部分市民離開維園草地，前往銅鑼灣方向。

【15:49】SOGO外，快必譚得志叫在場人士向中環方向前進。而記利佐治維園入口防暴警舉黑旗；軒尼詩道天橋底下大批示威者集結。軒尼詩道茂蘿街對岀防暴警察走出馬路，一度舉藍旗。

譚得志為歡塘廣德選區候選人，同區對手為柯創盛。

【15:45】位於太古廣場內的Starbucks剛剛亦已拉閘停止營業，但沒有收起店外桌椅，約20名顧客仍未離開，繼續坐在店外。

【15:40】愛丁堡廣場有數十名黑衣人聚集，有人在廣場地上列出18區巨型橫額。

同時，警方第二度在皇室堡外舉藍旗，一邊往維園方向前進。

【15:30】警方在維園旁邊的告士打道舉藍及黃旗，黃旗內容是指現場人士違反《禁蒙面法》，要求除去蒙面物品。

【15:25】人群在銅鑼灣東角道崇光百貨外的軒尼詩道對出馬路，而有批警方則在近利園山道位置佈防，並舉起藍旗。

【15:08 】灣仔道吉野家門外以白色圍板蓋住，有附近店舖職員表示，店舖於早上仍有營業，於大約一個小時前暫停營業

示威者在崇光百貨對出的馬路。（呂諾君攝）

【15:04】有候選人在場呼籲，若市民想離開草地前往銅鑼灣，要注意安全，因為記利佐治街已出藍旗，有小孩嘆「那麼快出藍旗」。

【15:00】灣仔莊士敦道優品360較早前已經關門，未有營業，門外鐵閘仍留有早前被燒過的痕跡，店舖玻璃以圍板釘住，其他店舖維持正常營業。此外，灣仔一帶的電車服務已經暫停。

【14:46】維園市民不滿防暴警截查市民，向皇室堡方向高呼「解散警隊 刻不容緩」，並叫人「入維園」。

【14:55】 三輛警車停泊在興發街停車場，約十名防暴警員在停車處一帶持盾戒備。

【14:50】 過百人在天后A出口外留仙街臨時休憩處聚集，大部分人穿上黑衣。人群沿電器道前往維多利亞公園，馬路兩旁相當擠擁。

【14:40】 灣仔修頓球場外有消防車戒備，灣仔站C出口早前已關閉

【14:33】 至少超過300人聚集在銅鑼灣站記利佐治街出口外。 人群中不時傳出「香港人反抗」的呼聲，聲浪響徹記利佐治街，皇室堡附近也能聽到。

【14:27】 記利佐治街近sogo一帶行人路已經十分擁擠。

【14:15】 天后站A2出口地面有數十名身穿黑衣的市民聚集，部分人戴上口罩，並陸續步行至維多利亞公園。沿途未見有警員戒備。

至於在維園草地，已見多名區議會候選人擺放旗幟，預備3時的維園選舉集會，在草地旁公園，幾十名穿黑衣和戴口罩的市民等候進場。

【14:13】近十隊區議會候選人團隊到達維園中央草坪。其中九龍城候選人林正軒稱與已到場的其他候選人達成共識，會於活動結束後各自出發到中環，參與獲批不反對通知書的集會。

該區的另一參選人為現任區議員、九龍社團聯會成員楊永杰。

同時，記利佐治街，近百人聚集在譚得志旁高呼「時代革命、光復香港」，他指稱是聲援港台，指港台批評政府和警察，因為他們出糧，是來自香港人的，「死差佬啲糧都係香港人出嘅」，群眾情緒一度高漲，高呼「香港人反抗」。

【14:10】 金鐘站多個出口均有防暴警戒備，目測站內警員至少20人，部分持長盾及長槍。而金鐘站封閉的B出口中，遠處亦見有防暴警員。

【14:03】 人潮開始聚集在sogo門口，有人手持黑紫荊旗；另一邊，記利佐治街上不少人戴口罩。多名警員於灣仔站戒備。

↓↓下午2時至3時許維園附近一帶情況↓↓

+ 5 + 4 + 3

【13:46】8名防暴警察中，有6人蒙面，其中一人配備長槍，也有兩面圓盾，一面長盾。

【13:43】約10名蒙面防暴警在記利佐治街銅鑼灣站出口停留約5分鐘後又折返港鐵站內，大堂內開始有防暴警察駐守。

【13:05】 銅鑼灣港鐵站內暫時平靜，不見黑衣人潮，港鐵則派駐多名黃衣及黑衣職員在銅鑼灣站主要電梯及閘機口；港鐵站內沒有警察。記利佐治街暫時平靜，有個未正式運作的物資站正播放《願榮光歸香港》，未見人潮。維園噴水池旁亦有一個準備中的物資站，有10多人聚集。草地則只有零星遊人。

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原本申請在維園舉行的「求援國際 堅守自治」集會的劉頴匡昨日表示，約有128名民主派候選人積極考慮在維園草地舉行聚會，各候選人會各自搞聚會，與參與人士談論政綱。

發起聚會的候選人稱，聚會會在維園草坪不同位置，分別有各候選人主持進行。而每個聚會歡迎不多於50名支持者出席，毋須通知警方。