【11.2集會．直播】示威由日打到凌晨　警全日拘逾200人

反修例風波持續，今日（11月2日）下午，港島將有多場集會。雖然警方早前已向維園集會發出反對通知書，惟百多名區議會選舉候選人則宣布，積極考慮根據《選舉條例》第12(5)條，於今日、同一地點，下午3時正，在維園中央草坪發起選舉聚會。 有網民呼籲市民流水式參與各區活動，維園區選聚會的人士，再步行到中區參選另外兩個集會。在中環，兩個集會已經得到警方不反對通知書，分別為愛丁堡廣場及遮打花園的集會。 《香港01》將於現場直播。

多枚催淚彈投至亞皆老街營業中的小食店門外，店員帶上防毒面罩繼續工作。（羅國輝攝）

凌晨後旺角示威現場。（羅國輝攝）

↓↓ 凌晨1時至2時旺角衝突情況↓↓

↓↓ 凌晨12時至1時港九衝突情況↓↓

+ 8 + 7 + 6

【02:25】一名男子於旺角彌敦道匯豐銀行對面被「私了」, 狀甚痛苦。

【02:01】警方發稿指出，由星期六起截至星期日(十一月三日)凌晨一時，警方共拘捕超過二百人，涉及罪名包括非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、身處非法集結時使用蒙面物品等。此外，有組織罪案及三合會調查科昨日在銅鑼灣拘捕四男一女涉嫌藏有攻擊性武器，並檢獲約一百八十八支汽油彈、數支伸縮警棍及胡椒噴劑等武器。

【01:00】多枚催淚彈投至亞皆老街營業中的小食店門外，義工為店員帶上防毒面罩。

【00:45】警方在朗豪坊外的亞皆老街，再施放多枚催淚彈。

【00:20】警方於朗豪坊附近至少帶走三人。

【23:54】 原在港島的水炮車及裝甲車沿西隧過海，未知將前往何處。

【23:52】警方在旺角舉黑旗、藍旗，並於彌敦道、亞皆老街交界再施放多枚催淚彈。

【23:30】警方在旺角山東街好望角大廈門外，制服最少一名男子。

【22:53】警方大致推進至太子一帶，有示威者再於旺角彌敦道及山東街燃燒路障，現場濃煙密佈。

【22:40】警方爆炸品處理課於銅鑼灣軒尼詩道近希慎廣場，引彈可疑物品。

【22:26】 彌敦道及山東街交界，雅蘭中心對開，防暴警放催淚彈。

【22:10】警務處警察公共關係科發稿: 「晚上接近九時起，蒙面暴徒分散到佐敦、油麻地、旺角等多區，肆意破壞。有蒙面暴徒縱火焚燒旺角港鐵站出入口及商店門口，又在旺角亞皆老街及油麻地彌敦道等馬路中心，以雜物堵路。有蒙面暴徒在佐敦一帶掘起路面的磚頭。警方較早前已於多區成功制服及拘捕多名暴徒。警方警告現正破壞及縱火的暴徒立即停止違法行為，警方會繼續採取拘捕行動。」

↓↓ 晚上11時至凌晨港九衝突情況↓↓

+ 18 + 17 + 16

↓↓ 晚上10時至11時許港九衝突情況↓↓

+ 14 + 13 + 12

↓↓ 晚上9時至10時許港九衝突情況↓↓

+ 13 + 12 + 11

油尖旺情況

【21:50】旺角彌敦道有群眾再起衝突，一名男子受重傷倒地，並被脫去衣服，救護員救治中。

【21:00】警方沿彌敦道，由尖沙嘴向油麻地方向驅散，並警告施放催淚煙。

【21:38】 波斯富街又開始有示威者叫囂「黑警」，防暴警則稱對方為「暴徒」，隨後警察發射催淚彈。

【21:24】4輛警車突然抵達崇光百貨外，有數名防暴警察下車進入渣甸坊，警車也尾隨進入，期間駛上行人路。

尖沙咀情況

【21:00】警方沿彌敦道，由尖沙嘴向油麻地方向驅散，並警告施放催淚煙。

【20:55】銅鑼灣港鐵站B出口起火。

↓↓ 晚上8時至9時許港九衝突情況↓↓

+ 12 + 11 + 10

【20:41】在尖沙咀彌敦道，防暴警高舉藍旗警告。

【20:36】 警方在銅鑼灣鵝頸橋外堅拿道東外，發射多枚催淚彈驅散，向sogo方向推進。防暴警的防線推進到崇光百貨門外，惟現場已沒有示威者。

【20:22】銅鑼灣廣場對外，防暴警高舉黑旗，隨後施放多枚催淚彈驅散。

【19:58】銅鑼灣軒尼詩道希慎廣場外的馬路，有幾個紙盒寫着「同胞勿近，手足勿近」，下面有磚頭，未知是否爆炸品。

同時，有2架警車突然在軒尼詩道，希慎廣場對出停車，防暴警察清理地上磚頭期間，突然向行人路上的行人開了一槍，槍聲在記者擦過，警員再稱「真係好危險呀記者」，及後守護孩子成員紛紛慰問記者有無事。但警員開槍後，無再清理路障便上車離開。

【19:55】銅鑼灣軒尼詩道希慎廣場對開，警察重新上警車和私家車，往灣仔方向駛去。

尖沙咀情況

【19:48】立法防暴警退回尖沙咀警署內，示威者跟上及包圍警署。

【19:45】立法會議員區諾軒在尖沙咀清真寺對開，質疑警察為何以納粹用語鬧人「曱甴」，有女警叫記者影低「這位議員」，指他站出馬路是犯法。

↓↓晚上7時至8時許港島區衝突情況↓↓

+ 16 + 15 + 14

【19:40】 鵝頸橋對出冠景樓外，數名速龍拘捕一名男子，在場人士不斷問該名被捕男子叫什麼名字，又問他是否需要叫救護車，他都表示沒有需要。

尖沙咀情況

【19:38】 防暴警於尖沙咀清真寺對出舉黑旗及上裝備。5分鐘後再舉黑旗。

尖沙咀有示威耆將狗罐頭放在馬路上，防暴警到場清走。

【19:33】有一批警員上國際金融中心天橋發射催淚彈，惟現場未見大批示威者，警察叫記者離開天橋。

尖沙咀情況

【19:32】 尖沙咀彌敦道，防暴警拘捕一人。

【19:31】防暴警察在灣仔軒尼詩道一邊快速堆進，一邊發射催淚彈。

【19:21】灣仔修頓外及銅鑼灣崇光外，防暴警射催淚彈。防暴警並於修頓向前推進中, 高舉黑旗。

同時，防暴警於中環畢打街進行驅散，至少一人被制服。

【19:15】莊士敦道及石水渠街交界，adidas店舖外再有示威者縱火。sogo外防暴警再舉黑旗。而尖沙咀清真寺外防暴警舉藍旗。

【19:11】上環荷李活道，警察在沒有示威者之下，突然發射一枚催淚彈。

另， 灣仔站內一名黑衣女子被捕，被送往灣仔警署，另外，修頓球場一名灰衣男子被拉入後巷截查。

【19:06】大批警員抵達上環荷李活道文武廟，並以強光照射。

↓↓下午6時至7時許銅鑼灣 灣仔附近一帶情況↓↓

+ 11 + 10 + 9

【18:54】 裝甲車、水炮車伴隨近百名防暴警推進到糖街附近，同時防暴警驅趕天橋上的記者。兩名青年在中國移動門口被截查後帶走。

防暴在怡和街向天后方向推進，期間有警察用槍指向行人橋上。

【18:52】中環地鐵站D2出口外小巷一角有人縱火。

另一邊廂， 修頓球場外再有示威者聚集，大有廣場外有人放置雜物。

【18:49】消防車和水炮車同時到達怡和街，消防救火，防暴警拆路障。



【18:46】警方表示，下午約五時許，大批蒙面暴徒分別於港島多區集結，並以雨傘遮掩，多次向警察投擲汽油彈，並縱火燒毀商鋪、港鐵車站及路障等，多個地區出現火頭。蒙面暴徒又撬起路邊的磚頭，擲向警察及警車。

警方因應現場情況，出動人群管理特別用途車及施放催淚煙，驅散集結暴徒，並於多區制服及拘捕多名暴徒，並會繼續拘捕行動。

【18:47】中環站C出口的鐵閘被燻黑，現場所見，起火的應為一架垃圾車。

【18:45】水炮車抵達銅鑼灣廣場對出的波斯富街。

【18:42】波斯富街近時代廣場，示威者掟多次水樽後，防暴警察施放催淚彈，現場多人受傷，有人暈倒，被急救員抬離現場。同時示威者在怡和街馬路放火。

↓↓下午5時至6時許銅鑼灣灣仔附近一帶情況↓↓

+ 14 + 13 + 12

【18:30】防暴警在波斯富街拘捕一名年輕人，其後警方設置防線，然而防線突然急速向外推撞，有至少兩名記者倒地，其後有警員向在場記者射強光，有一名正在拍攝的攝影記者被防暴警噴射胡椒。

【18:32】中環站B出口早前被縱火，已救熄。

【18:30】早前表示辦公室沒有人的新華社職員改稱，上層仍有大量同事逗留在辦公室，惟不願透露實際數字。

【18:24】畢打街有消防員在救火時，警方在附近發射大量催淚彈，消防員感到不適，未知是否被催淚彈直接射中。

【18:23】示威者於德輔道中縱火。

【18:22】杜老誌道電車站對岀，防暴再放多幾枚催淚彈。

【18:21】警方表示，由於港島區一帶現正出現大規模非法集結、堵路、暴力衡突及破壞社會安寧的情況，為保障公眾安全及公共秩序，警方現根據香港法例第245章《公安條例》第17條，停止中區兩個已獲得警方不反對通知書的集會，並要求主辦者按照警方指示，安排出席者安全有序地離開現場。警方呼籲市民切勿前往中區參與相關活動。

11月2日晚上約6時40分，波斯富街有人倒下，後被急救員抬離現場。（梁鵬威攝）

11月2日晚上約6時40分，波斯富街有人倒下，後被急救員抬離現場。（莊恭南攝）

【18:20】中環B出口被縱火。

【18:18】文華東方酒店外發射催淚彈，較早時職員已落閘。

【18:10】登龍街附近有示威者放火，同時警方在愛丁堡廣場附近發射催淚彈。

【18:06】新華社一名職員稱，今天新華社內本有人上班，但因應大樓被破壞，已經疏散所有人，他稱事件中無人受傷，「都係爛啲死物」，而示威者扔進的火種，沒有燒毀物件，只薰黑了地板。

【18:04】天星碼頭外有數十名防暴戒備，有數名市民被警察截查。

【18:00】香港站對開有示威者燃燒路障，並傳出燒焦味。示威者燃燒雜物後已離開，有一名男子以樽裝水淋熄火頭。

【17:58】部分人向鵝頸橋移動，向另一批示威者靠攏。

【17:54】 皇后大道東的示威者撤退後，最終回到軒尼詩道波斯富街聚集，人數有數百人，該處目前沒有暴警察佈防。

【17:50】愛丁堡廣場有不反對通知書的集會，同樣因警方以「激進示威者正前往集會」為由，於5時半結束，目前大部分集會人士已離開。

↓↓下午4時至5時許銅鑼灣灣仔附近一帶情況↓↓

+ 16 + 15 + 14

下午約五時半，警方在修頓球場後巷拘捕十多人。（黃文軒攝）

【17:38】大批速龍乘坐私家車先後抵龍和道和夏慤道，並下車拘捕示威者。

【17:37】軒尼詩道向天樂里方向突然傳出巨響。當時警方正施放催淚彈，示威者正後退。

【17:34】 修頓球場後巷位置，有十多人被捕。

【17:25】示威者破壞新華社大門玻璃、閘門後離開。大堂內火光熊熊，門口玻璃碎裂。

【17:19】警方發出告示，指有蒙面暴徒於灣仔一帶的馬路，以雪糕筒、鐵馬等雜物築路障及焚燒雜物。有蒙面暴徒在銅鑼灣撬開商店閘門，並縱火燒毀店鋪。另外，亦有人於灣仔區馬路中心放釘，嚴重影響道路使用者安全。

【17:14】中環遮打花園集會人士已逼爆遮打花園，不反對通知書申請人於台上指，警方要求下午5時半要結束集會，要求集會人士離開。大會表示對警方決定感遺憾，會保護集會人士至5時半。

【16:56】 遊行市民途經警總天橋，與警察對罵，有警察以電筒照向一名踩單車市民，並鬧示威者「走啦，死曱甴！」

【16:51】被指與「福建幫」有關的優品360 遭縱火和破壞，消防車隨後趕到。

【16:49】怡和街有約40名防暴警察戒備，原本打算沿高士威道由天后前往銅鑼灣的示威者隨即四散。

【16:45】有示威者破壞位於怡和街的Pacific coffee，破壞歷時約一分鐘，玻璃上被鑿穿了幾個洞。

【16:44】示威者的隊伍中不斷傳出「行快兩步」的呼籲，示威者開始急步從維園附近，朝銅鑼灣前進。

警方在杜老誌道及軒尼詩道交界截停行人及搜袋，現場人士不滿。

+ 7 + 6 + 5

優品360 被縱火及破壞，店內的灑水系統被破壞，貨物散滿一地，有消防員在場撲救。（曾梓洋攝）

↓↓下午3時至4時許銅鑼灣灣仔附近一帶情況↓↓

+ 7 + 6 + 5

【16:32】警方在希慎廣場旁邊利園山道舉黑旗及發射催淚彈。 多輛警車停泊在希慎廣場外。

幾十示威人士在軒尼斯道重新聚集，部分沿內街前往灣仔方向；另有示威者癱瘓英皇道近高士威道北。

【16:31】 英皇道近柏景臺有大批示威者。同時，大批示威者在皇后大道東聚集，亦有部分人築起路障。

警方表示，在維多利亞公園及附近一帶馬路，包括軒尼詩道及京士頓街等，分別有示威者拆毀龍門架及路邊鐵欄，築成路障。警方警告示威者立即停止違法行為，警方將會採取驅散及拘捕行動。

【16:26】 一輛水炮車在軒尼詩道駛過波斯富街天橋位置，向灣仔方面前進。

清風街、琉璃街一帶有示威者設置路障。

警總對開行人天橋舉藍旗。早前在銅鑼灣的旗隊已抵修頓球場。

【16:22】維園內警察不停驅趕區議會參選人及其他示威者，過程中制服多人。

【16:19】原本在SOGO外的部分示威者現時已退至百德新街。另一批旗隊現走至灣仔道利景酒店，有人高空擲物。

【16:16】水炮車在高示威道往西行方向行駛，現場示威者退至銅鑼灣道。

同時，政總內，有一輛水炮車戒備。

【16:13】水炮車及銳武裝甲車，現身天后英皇道，車頭向維園方向。

Sogo外示威者後退，防暴警施放多發催淚彈。禮頓道亦有示威者以雪糕筒、巴士站牌等設路障。警方在希慎廣場附近拘捕多名市民。

【16:09】警方再於高士威道發射一輪催淚彈。另一邊廂，警方推進到維園草地。

另外，示威者沿莊士敦道向金鐘方向前進，部分人已抵灣仔一帶。鵝頸橋再舉黑旗，Sogo對出先後舉黑、橙旗。

防暴警進入維園球場。(曾雪雯攝)

【16:23】防暴警察與一班民主派候選人在維園草地旁行人徑對質，警員突然施放胡椒噴霧，有人不適倒下。維園內有人被捕，當中包括「機場大叔」陳振哲，他是大埔林村谷候選人，同區對手為陳灶良。

【16:22】海富天橋及添美道天橋已封，橋上各有逾十名防暴警察戒備。警總外有防暴警設下防線，與示威者距離約200米。示威者在循道衛理莊士敦外設路障，然後退入皇后大道東。

【16:04】向維園方向發射多枚催淚彈後，防暴警員隊伍進入維園足球場驅趕聚集的示威者。有市民往草地方向散去，當中有人背起行動不便的長者離開，有參選人向警方要求給時間市民離開；示威者在維園噴水池外利用鐵鍊、龍門、鐵馬和雪糕筒等設置「路障」，警方於噴水池外高舉黑旗警告，隨後向維園方向發射多枚催淚彈。

示威者走出維園外的高士威道，有防暴警戒備；另有黑衣人用圍欄封著草地出入口。

【16:02】部份市民由維園沿高士威道向天后方面前進，警方向他們發射催淚彈。

同時，sogo外的旗隊準備往時代廣場方向前進，計劃走至愛丁堡廣場。

【16:00】有指，水炮車於炮台山戒備。

同時，警方要求維園一帶示威者立即離開，並停止佔據馬路。警方亦呼籲其他市民切勿參與集會。因應現場情況，警方稍後將會採取驅散及拘捕行動。

【15:51】 維園外告士打道，警方舉黑旗，同時表示給予兩分鐘時間離開，否則會採取拘捕行動。防暴警進入維園。

【15:50】 有部分市民離開維園草地，前往銅鑼灣方向。

【15:49】SOGO外，快必譚得志叫在場人士向中環方向前進。而記利佐治維園入口防暴警舉黑旗；軒尼詩道天橋底下大批示威者集結。軒尼詩道茂蘿街對岀防暴警察走出馬路，一度舉藍旗。

譚得志為歡塘廣德選區候選人，同區對手為柯創盛。

【15:45】位於太古廣場內的Starbucks剛剛亦已拉閘停止營業，但沒有收起店外桌椅，約20名顧客仍未離開，繼續坐在店外。

【15:40】愛丁堡廣場有數十名黑衣人聚集，有人在廣場地上列出18區巨型橫額。

同時，警方第二度在皇室堡外舉藍旗，一邊往維園方向前進。

【15:30】警方在維園旁邊的告士打道舉藍及黃旗，黃旗內容是指現場人士違反《禁蒙面法》，要求除去蒙面物品。

【15:25】人群在銅鑼灣東角道崇光百貨外的軒尼詩道對出馬路，而有批警方則在近利園山道位置佈防，並舉起藍旗。

【15:08 】灣仔道吉野家門外以白色圍板蓋住，有附近店舖職員表示，店舖於早上仍有營業，於大約一個小時前暫停營業

示威者在崇光百貨對出的馬路。（呂諾君攝）

【15:04】有候選人在場呼籲，若市民想離開草地前往銅鑼灣，要注意安全，因為記利佐治街已出藍旗，有小孩嘆「那麼快出藍旗」。

【15:00】灣仔莊士敦道優品360較早前已經關門，未有營業，門外鐵閘仍留有早前被燒過的痕跡，店舖玻璃以圍板釘住，其他店舖維持正常營業。此外，灣仔一帶的電車服務已經暫停。

【14:46】維園市民不滿防暴警截查市民，向皇室堡方向高呼「解散警隊 刻不容緩」，並叫人「入維園」。

【14:55】 三輛警車停泊在興發街停車場，約十名防暴警員在停車處一帶持盾戒備。

【14:50】 過百人在天后A出口外留仙街臨時休憩處聚集，大部分人穿上黑衣。人群沿電器道前往維多利亞公園，馬路兩旁相當擠擁。

【14:40】 灣仔修頓球場外有消防車戒備，灣仔站C出口早前已關閉

【14:33】 至少超過300人聚集在銅鑼灣站記利佐治街出口外。 人群中不時傳出「香港人反抗」的呼聲，聲浪響徹記利佐治街，皇室堡附近也能聽到。

【14:27】 記利佐治街近sogo一帶行人路已經十分擁擠。

【14:15】 天后站A2出口地面有數十名身穿黑衣的市民聚集，部分人戴上口罩，並陸續步行至維多利亞公園。沿途未見有警員戒備。

至於在維園草地，已見多名區議會候選人擺放旗幟，預備3時的維園選舉集會，在草地旁公園，幾十名穿黑衣和戴口罩的市民等候進場。

【14:13】近十隊區議會候選人團隊到達維園中央草坪。其中九龍城候選人林正軒稱與已到場的其他候選人達成共識，會於活動結束後各自出發到中環，參與獲批不反對通知書的集會。

該區的另一參選人為現任區議員、九龍社團聯會成員楊永杰。

同時，記利佐治街，近百人聚集在譚得志旁高呼「時代革命、光復香港」，他指稱是聲援港台，指港台批評政府和警察，因為他們出糧，是來自香港人的，「死差佬啲糧都係香港人出嘅」，群眾情緒一度高漲，高呼「香港人反抗」。

【14:10】 金鐘站多個出口均有防暴警戒備，目測站內警員至少20人，部分持長盾及長槍。而金鐘站封閉的B出口中，遠處亦見有防暴警員。

【14:03】 人潮開始聚集在sogo門口，有人手持黑紫荊旗；另一邊，記利佐治街上不少人戴口罩。多名警員於灣仔站戒備。

↓↓下午2時至3時許維園附近一帶情況↓↓

+ 5 + 4 + 3

【13:46】8名防暴警察中，有6人蒙面，其中一人配備長槍，也有兩面圓盾，一面長盾。

【13:43】約10名蒙面防暴警在記利佐治街銅鑼灣站出口停留約5分鐘後又折返港鐵站內，大堂內開始有防暴警察駐守。

【13:05】 銅鑼灣港鐵站內暫時平靜，不見黑衣人潮，港鐵則派駐多名黃衣及黑衣職員在銅鑼灣站主要電梯及閘機口；港鐵站內沒有警察。記利佐治街暫時平靜，有個未正式運作的物資站正播放《願榮光歸香港》，未見人潮。維園噴水池旁亦有一個準備中的物資站，有10多人聚集。草地則只有零星遊人。

+ 2

原本申請在維園舉行的「求援國際 堅守自治」集會的劉頴匡昨日表示，約有128名民主派候選人積極考慮在維園草地舉行聚會，各候選人會各自搞聚會，與參與人士談論政綱。

發起聚會的候選人稱，聚會會在維園草坪不同位置，分別有各候選人主持進行。而每個聚會歡迎不多於50名支持者出席，毋須通知警方。