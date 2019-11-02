【11.2集會．直播】維園外告士打道警方舉黑旗　將進行驅散行動

反修例風波持續，今日（11月2日）下午，港島將有多場集會。雖然警方早前已向維園集會發出反對通知書，惟百多名區議會選舉候選人則宣布，積極考慮根據《選舉條例》第12(5)條，於今日、同一地點，下午3時正，在維園中央草坪發起選舉聚會。 有網民呼籲市民流水式參與各區活動，維園區選聚會的人士，再步行到中區參選另外兩個集會。在中環，兩個集會已經得到警方不反對通知書，分別為愛丁堡廣場及遮打花園的集會。 《香港01》將於現場直播。

【15:51】 維園外告士打道，警方舉黑旗，同時表示給予兩分鐘時間離開，否則會採取拘捕行動。防暴警進入維園。

【15:50】 有部分市民離開維園草地，前往銅鑼灣方向。

【15:49】SOGO外，快必譚得志叫在場人士向中環方向前進。而記利佐治維園入口防暴警舉黑旗；軒尼詩道天橋底下大批示威者集結。軒尼詩道茂蘿街對岀防暴警察走出馬路，一度舉藍旗。

譚得志為歡塘廣德選區候選人，同區對手為柯創盛。

【15:45】位於太古廣場內的Starbucks剛剛亦已拉閘停止營業，但沒有收起店外桌椅，約20名顧客仍未離開，繼續坐在店外。

【15:40】愛丁堡廣場有數十名黑衣人聚集，有人在廣場地上列出18區巨型橫額。

同時，警方第二度在皇室堡外舉藍旗，一邊往維園方向前進。

【15:30】警方在維園旁邊的告士打道舉藍及黃旗，黃旗內容是指現場人士違反《禁蒙面法》，要求除去蒙面物品。

【15:25】人群在銅鑼灣東角道崇光百貨外的軒尼詩道對出馬路，而有批警方則在近利園山道位置佈防，並舉起藍旗。

【15:08 】灣仔道吉野家門外以白色圍板蓋住，有附近店舖職員表示，店舖於早上仍有營業，於大約一個小時前暫停營業

示威者在崇光百貨對出的馬路。（呂諾君攝）

【15:04】有候選人在場呼籲，若市民想離開草地前往銅鑼灣，要注意安全，因為記利佐治街已出藍旗，有小孩嘆「那麼快出藍旗」。

【15:00】灣仔莊士敦道優品360較早前已經關門，未有營業，門外鐵閘仍留有早前被燒過的痕跡，店舖玻璃以圍板釘住，其他店舖維持正常營業。此外，灣仔一帶的電車服務已經暫停。

【14:46】維園市民不滿防暴警截查市民，向皇室堡方向高呼「解散警隊 刻不容緩」，並叫人「入維園」。

【14:55】 三輛警車停泊在興發街停車場，約十名防暴警員在停車處一帶持盾戒備。

【14:50】 過百人在天后A出口外留仙街臨時休憩處聚集，大部分人穿上黑衣。人群沿電器道前往維多利亞公園，馬路兩旁相當擠擁。

【14:40】 灣仔修頓球場外有消防車戒備，灣仔站C出口早前已關閉

【14:33】 至少超過300人聚集在銅鑼灣站記利佐治街出口外。 人群中不時傳出「香港人反抗」的呼聲，聲浪響徹記利佐治街，皇室堡附近也能聽到。

【14:27】 記利佐治街近sogo一帶行人路已經十分擁擠。

【14:15】 天后站A2出口地面有數十名身穿黑衣的市民聚集，部分人戴上口罩，並陸續步行至維多利亞公園。沿途未見有警員戒備。

至於在維園草地，已見多名區議會候選人擺放旗幟，預備3時的維園選舉集會，在草地旁公園，幾十名穿黑衣和戴口罩的市民等候進場。

【14:13】近十隊區議會候選人團隊到達維園中央草坪。其中九龍城候選人林正軒稱與已到場的其他候選人達成共識，會於活動結束後各自出發到中環，參與獲批不反對通知書的集會。

該區的另一參選人為現任區議員、九龍社團聯會成員楊永杰。

同時，記利佐治街，近百人聚集在譚得志旁高呼「時代革命、光復香港」，他指稱是聲援港台，指港台批評政府和警察，因為他們出糧，是來自香港人的，「死差佬啲糧都係香港人出嘅」，群眾情緒一度高漲，高呼「香港人反抗」。

【14:10】 金鐘站多個出口均有防暴警戒備，目測站內警員至少20人，部分持長盾及長槍。而金鐘站封閉的B出口中，遠處亦見有防暴警員。

【14:03】 人潮開始聚集在sogo門口，有人手持黑紫荊旗；另一邊，記利佐治街上不少人戴口罩。多名警員於灣仔站戒備。

↓↓下午2時至3時許維園附近一帶情況↓↓

+ 5 + 4 + 3

【13:46】8名防暴警察中，有6人蒙面，其中一人配備長槍，也有兩面圓盾，一面長盾。

【13:43】約10名蒙面防暴警在記利佐治街銅鑼灣站出口停留約5分鐘後又折返港鐵站內，大堂內開始有防暴警察駐守。

【13:05】 銅鑼灣港鐵站內暫時平靜，不見黑衣人潮，港鐵則派駐多名黃衣及黑衣職員在銅鑼灣站主要電梯及閘機口；港鐵站內沒有警察。記利佐治街暫時平靜，有個未正式運作的物資站正播放《願榮光歸香港》，未見人潮。維園噴水池旁亦有一個準備中的物資站，有10多人聚集。草地則只有零星遊人。

+ 2

原本申請在維園舉行的「求援國際 堅守自治」集會的劉頴匡昨日表示，約有128名民主派候選人積極考慮在維園草地舉行聚會，各候選人會各自搞聚會，與參與人士談論政綱。

發起聚會的候選人稱，聚會會在維園草坪不同位置，分別有各候選人主持進行。而每個聚會歡迎不多於50名支持者出席，毋須通知警方。