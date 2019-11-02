【11.2集會．直播】警舉黑旗向銅鑼灣推進　多次施放催淚彈驅散

反修例風波持續，今日（11月2日）下午，港島將有多場集會。雖然警方早前已向維園集會發出反對通知書，惟百多名區議會選舉候選人則宣布，積極考慮根據《選舉條例》第12(5)條，於今日、同一地點，下午3時正，在維園中央草坪發起選舉聚會。 有網民呼籲市民流水式參與各區活動，維園區選聚會的人士，再步行到中區參選另外兩個集會。在中環，兩個集會已經得到警方不反對通知書，分別為愛丁堡廣場及遮打花園的集會。 《香港01》將於現場直播。

銅鑼灣有市民逃避催淚彈。(余俊亮攝)

【21:38】 波斯富街又開始有示威者叫囂「黑警」，防暴警則稱對方為「暴徒」，隨後警察發射催淚彈。

【21:24】4輛警車突然抵達崇光百貨外，有數名防暴警察下車進入渣甸坊，警車也尾隨進入，期間駛上行人路。

尖沙咀情況

【21:00】警方沿彌敦道，由尖沙嘴向油麻地方向驅散，並警告施放催淚煙。

【20:55】銅鑼灣港鐵站B出口起火。

↓↓ 晚上8時至9時許港九衝突情況↓↓

+ 8 + 7 + 6

銅鑼灣站B出口起火，自動灑水器已啟動。（李恩慈攝）

崇光百貨對出有一枚已燃燒的催淚彈彈殻，緊黏在馬路上。（鄭翠碧攝）

【20:41】在尖沙咀彌敦道，防暴警高舉藍旗警告。

【20:36】 警方在銅鑼灣鵝頸橋外堅拿道東外，發射多枚催淚彈驅散，向sogo方向推進。防暴警的防線推進到崇光百貨門外，惟現場已沒有示威者。

【20:22】銅鑼灣廣場對外，防暴警高舉黑旗，隨後施放多枚催淚彈驅散。

【19:58】銅鑼灣軒尼詩道希慎廣場外的馬路，有幾個紙盒寫着「同胞勿近，手足勿近」，下面有磚頭，未知是否爆炸品。

同時，有2架警車突然在軒尼詩道，希慎廣場對出停車，防暴警察清理地上磚頭期間，突然向行人路上的行人開了一槍，槍聲在記者擦過，警員再稱「真係好危險呀記者」，及後守護孩子成員紛紛慰問記者有無事。但警員開槍後，無再清理路障便上車離開。

【19:55】銅鑼灣軒尼詩道希慎廣場對開，警察重新上警車和私家車，往灣仔方向駛去。

尖沙咀情況

【19:48】立法防暴警退回尖沙咀警署內，示威者跟上及包圍警署。

【19:45】立法會議員區諾軒在尖沙咀清真寺對開，質疑警察為何以納粹用語鬧人「曱甴」，有女警叫記者影低「這位議員」，指他站出馬路是犯法。

↓↓晚上7時至8時許港島區衝突情況↓↓

+ 16 + 15 + 14

【19:40】 鵝頸橋對出冠景樓外，數名速龍拘捕一名男子，其後大批警員生活，在場人士不斷問該名被捕男子叫什麼名字，又問他是否需要叫救護車，他都表示沒有需要。

尖沙咀情況

【19:38】 防暴警於尖沙咀清真寺對出舉黑旗及上裝備。5分鐘後再舉黑旗。

尖沙咀有示威耆將狗罐頭放在馬路上，防暴警到場清走。

【19:33】有一批警員上國際金融中心天橋發射催淚彈，惟現場未見大批示威者，警察叫記者離開天橋。

尖沙咀情況

【19:32】 尖沙咀彌敦道，防暴警拘捕一人。

【19:31】防暴警察在灣仔軒尼詩道一邊快速堆進，一邊發射催淚彈。

【19:21】灣仔修頓外及銅鑼灣崇光外，防暴警射催淚彈。防暴警並於修頓向前推進中, 高舉黑旗。

同時，防暴警於中環畢打街進行驅散，至少一人被制服。

【19:15】莊士敦道及石水渠街交界，adidas店舖外再有示威者縱火。sogo外防暴警再舉黑旗。而尖沙咀清真寺外防暴警舉藍旗。

【19:11】上環荷李活道，警察在沒有示威者之下，突然發射一枚催淚彈。

另， 灣仔站內一名黑衣女子被捕，被送往灣仔警署，另外，修頓球場一名灰衣男子被拉入後巷截查。

【19:06】大批警員抵達上環荷李活道文武廟，並以強光照射。

↓↓下午6時至7時許銅鑼灣 灣仔附近一帶情況↓↓

+ 11 + 10 + 9

【18:54】 裝甲車、水炮車伴隨近百名防暴警推進到糖街附近，同時防暴警驅趕天橋上的記者。兩名青年在中國移動門口被截查後帶走。

防暴在怡和街向天后方向推進，期間有警察用槍指向行人橋上。

【18:52】中環地鐵站D2出口外小巷一角有人縱火。

另一邊廂， 修頓球場外再有示威者聚集，大有廣場外有人放置雜物。

【18:49】消防車和水炮車同時到達怡和街，消防救火，防暴警拆路障。



【18:46】警方表示，下午約五時許，大批蒙面暴徒分別於港島多區集結，並以雨傘遮掩，多次向警察投擲汽油彈，並縱火燒毀商鋪、港鐵車站及路障等，多個地區出現火頭。蒙面暴徒又撬起路邊的磚頭，擲向警察及警車。

警方因應現場情況，出動人群管理特別用途車及施放催淚煙，驅散集結暴徒，並於多區制服及拘捕多名暴徒，並會繼續拘捕行動。

【18:47】中環站C出口的鐵閘被燻黑，現場所見，起火的應為一架垃圾車。

【18:45】水炮車抵達銅鑼灣廣場對出的波斯富街。

【18:42】波斯富街近時代廣場，示威者掟多次水樽後，防暴警察施放催淚彈，現場多人受傷，有人暈倒，被急救員抬離現場。同時示威者在怡和街馬路放火。

↓↓下午5時至6時許銅鑼灣灣仔附近一帶情況↓↓

+ 14 + 13 + 12

【18:30】防暴警在波斯富街拘捕一名年輕人，其後警方設置防線，然而防線突然急速向外推撞，有至少兩名記者倒地，其後有警員向在場記者射強光，有一名正在拍攝的攝影記者被防暴警噴射胡椒。

【18:32】中環站B出口早前被縱火，已救熄。

【18:30】早前表示辦公室沒有人的新華社職員改稱，上層仍有大量同事逗留在辦公室，惟不願透露實際數字。

【18:24】畢打街有消防員在救火時，警方在附近發射大量催淚彈，消防員感到不適，未知是否被催淚彈直接射中。

【18:23】示威者於德輔道中縱火。

【18:22】杜老誌道電車站對岀，防暴再放多幾枚催淚彈。

【18:21】警方表示，由於港島區一帶現正出現大規模非法集結、堵路、暴力衡突及破壞社會安寧的情況，為保障公眾安全及公共秩序，警方現根據香港法例第245章《公安條例》第17條，停止中區兩個已獲得警方不反對通知書的集會，並要求主辦者按照警方指示，安排出席者安全有序地離開現場。警方呼籲市民切勿前往中區參與相關活動。

11月2日晚上約6時40分，波斯富街有人倒下，後被急救員抬離現場。（梁鵬威攝）

11月2日晚上約6時40分，波斯富街有人倒下，後被急救員抬離現場。（莊恭南攝）

【18:20】中環B出口被縱火。

【18:18】文華東方酒店外發射催淚彈，較早時職員已落閘。

【18:10】登龍街附近有示威者放火，同時警方在愛丁堡廣場附近發射催淚彈。

【18:06】新華社一名職員稱，今天新華社內本有人上班，但因應大樓被破壞，已經疏散所有人，他稱事件中無人受傷，「都係爛啲死物」，而示威者扔進的火種，沒有燒毀物件，只薰黑了地板。

【18:04】天星碼頭外有數十名防暴戒備，有數名市民被警察截查。

【18:00】香港站對開有示威者燃燒路障，並傳出燒焦味。示威者燃燒雜物後已離開，有一名男子以樽裝水淋熄火頭。

【17:58】部分人向鵝頸橋移動，向另一批示威者靠攏。

【17:54】 皇后大道東的示威者撤退後，最終回到軒尼詩道波斯富街聚集，人數有數百人，該處目前沒有暴警察佈防。

【17:50】愛丁堡廣場有不反對通知書的集會，同樣因警方以「激進示威者正前往集會」為由，於5時半結束，目前大部分集會人士已離開。

↓↓下午4時至5時許銅鑼灣灣仔附近一帶情況↓↓

+ 16 + 15 + 14

下午約五時半，警方在修頓球場後巷拘捕十多人。（黃文軒攝）

【17:38】大批速龍乘坐私家車先後抵龍和道和夏慤道，並下車拘捕示威者。

【17:37】軒尼詩道向天樂里方向突然傳出巨響。當時警方正施放催淚彈，示威者正後退。

【17:34】 修頓球場後巷位置，有十多人被捕。

【17:25】示威者破壞新華社大門玻璃、閘門後離開。大堂內火光熊熊，門口玻璃碎裂。

【17:19】警方發出告示，指有蒙面暴徒於灣仔一帶的馬路，以雪糕筒、鐵馬等雜物築路障及焚燒雜物。有蒙面暴徒在銅鑼灣撬開商店閘門，並縱火燒毀店鋪。另外，亦有人於灣仔區馬路中心放釘，嚴重影響道路使用者安全。

【17:14】中環遮打花園集會人士已逼爆遮打花園，不反對通知書申請人於台上指，警方要求下午5時半要結束集會，要求集會人士離開。大會表示對警方決定感遺憾，會保護集會人士至5時半。

【16:56】 遊行市民途經警總天橋，與警察對罵，有警察以電筒照向一名踩單車市民，並鬧示威者「走啦，死曱甴！」

【16:51】被指與「福建幫」有關的優品360 遭縱火和破壞，消防車隨後趕到。

【16:49】怡和街有約40名防暴警察戒備，原本打算沿高士威道由天后前往銅鑼灣的示威者隨即四散。

【16:45】有示威者破壞位於怡和街的Pacific coffee，破壞歷時約一分鐘，玻璃上被鑿穿了幾個洞。

【16:44】示威者的隊伍中不斷傳出「行快兩步」的呼籲，示威者開始急步從維園附近，朝銅鑼灣前進。

警方在杜老誌道及軒尼詩道交界截停行人及搜袋，現場人士不滿。

+ 7 + 6 + 5

優品360 被縱火及破壞，店內的灑水系統被破壞，貨物散滿一地，有消防員在場撲救。（曾梓洋攝）

↓↓下午3時至4時許銅鑼灣灣仔附近一帶情況↓↓

+ 7 + 6 + 5

【16:32】警方在希慎廣場旁邊利園山道舉黑旗及發射催淚彈。 多輛警車停泊在希慎廣場外。

幾十示威人士在軒尼斯道重新聚集，部分沿內街前往灣仔方向；另有示威者癱瘓英皇道近高士威道北。

【16:31】 英皇道近柏景臺有大批示威者。同時，大批示威者在皇后大道東聚集，亦有部分人築起路障。

警方表示，在維多利亞公園及附近一帶馬路，包括軒尼詩道及京士頓街等，分別有示威者拆毀龍門架及路邊鐵欄，築成路障。警方警告示威者立即停止違法行為，警方將會採取驅散及拘捕行動。

【16:26】 一輛水炮車在軒尼詩道駛過波斯富街天橋位置，向灣仔方面前進。

清風街、琉璃街一帶有示威者設置路障。

警總對開行人天橋舉藍旗。早前在銅鑼灣的旗隊已抵修頓球場。

【16:22】維園內警察不停驅趕區議會參選人及其他示威者，過程中制服多人。

【16:19】原本在SOGO外的部分示威者現時已退至百德新街。另一批旗隊現走至灣仔道利景酒店，有人高空擲物。

【16:16】水炮車在高示威道往西行方向行駛，現場示威者退至銅鑼灣道。

同時，政總內，有一輛水炮車戒備。

【16:13】水炮車及銳武裝甲車，現身天后英皇道，車頭向維園方向。

Sogo外示威者後退，防暴警施放多發催淚彈。禮頓道亦有示威者以雪糕筒、巴士站牌等設路障。警方在希慎廣場附近拘捕多名市民。

【16:09】警方再於高士威道發射一輪催淚彈。另一邊廂，警方推進到維園草地。

另外，示威者沿莊士敦道向金鐘方向前進，部分人已抵灣仔一帶。鵝頸橋再舉黑旗，Sogo對出先後舉黑、橙旗。

防暴警進入維園球場。(曾雪雯攝)

【16:23】防暴警察與一班民主派候選人在維園草地旁行人徑對質，警員突然施放胡椒噴霧，有人不適倒下。維園內有人被捕，當中包括「機場大叔」陳振哲，他是大埔林村谷候選人，同區對手為陳灶良。

【16:22】海富天橋及添美道天橋已封，橋上各有逾十名防暴警察戒備。警總外有防暴警設下防線，與示威者距離約200米。示威者在循道衛理莊士敦外設路障，然後退入皇后大道東。

【16:04】向維園方向發射多枚催淚彈後，防暴警員隊伍進入維園足球場驅趕聚集的示威者。有市民往草地方向散去，當中有人背起行動不便的長者離開，有參選人向警方要求給時間市民離開；示威者在維園噴水池外利用鐵鍊、龍門、鐵馬和雪糕筒等設置「路障」，警方於噴水池外高舉黑旗警告，隨後向維園方向發射多枚催淚彈。

示威者走出維園外的高士威道，有防暴警戒備；另有黑衣人用圍欄封著草地出入口。

【16:02】部份市民由維園沿高士威道向天后方面前進，警方向他們發射催淚彈。

同時，sogo外的旗隊準備往時代廣場方向前進，計劃走至愛丁堡廣場。

【16:00】有指，水炮車於炮台山戒備。

同時，警方要求維園一帶示威者立即離開，並停止佔據馬路。警方亦呼籲其他市民切勿參與集會。因應現場情況，警方稍後將會採取驅散及拘捕行動。

【15:51】 維園外告士打道，警方舉黑旗，同時表示給予兩分鐘時間離開，否則會採取拘捕行動。防暴警進入維園。

【15:50】 有部分市民離開維園草地，前往銅鑼灣方向。

【15:49】SOGO外，快必譚得志叫在場人士向中環方向前進。而記利佐治維園入口防暴警舉黑旗；軒尼詩道天橋底下大批示威者集結。軒尼詩道茂蘿街對岀防暴警察走出馬路，一度舉藍旗。

譚得志為歡塘廣德選區候選人，同區對手為柯創盛。

【15:45】位於太古廣場內的Starbucks剛剛亦已拉閘停止營業，但沒有收起店外桌椅，約20名顧客仍未離開，繼續坐在店外。

【15:40】愛丁堡廣場有數十名黑衣人聚集，有人在廣場地上列出18區巨型橫額。

同時，警方第二度在皇室堡外舉藍旗，一邊往維園方向前進。

【15:30】警方在維園旁邊的告士打道舉藍及黃旗，黃旗內容是指現場人士違反《禁蒙面法》，要求除去蒙面物品。

【15:25】人群在銅鑼灣東角道崇光百貨外的軒尼詩道對出馬路，而有批警方則在近利園山道位置佈防，並舉起藍旗。

【15:08 】灣仔道吉野家門外以白色圍板蓋住，有附近店舖職員表示，店舖於早上仍有營業，於大約一個小時前暫停營業

示威者在崇光百貨對出的馬路。（呂諾君攝）

【15:04】有候選人在場呼籲，若市民想離開草地前往銅鑼灣，要注意安全，因為記利佐治街已出藍旗，有小孩嘆「那麼快出藍旗」。

【15:00】灣仔莊士敦道優品360較早前已經關門，未有營業，門外鐵閘仍留有早前被燒過的痕跡，店舖玻璃以圍板釘住，其他店舖維持正常營業。此外，灣仔一帶的電車服務已經暫停。

【14:46】維園市民不滿防暴警截查市民，向皇室堡方向高呼「解散警隊 刻不容緩」，並叫人「入維園」。

【14:55】 三輛警車停泊在興發街停車場，約十名防暴警員在停車處一帶持盾戒備。

【14:50】 過百人在天后A出口外留仙街臨時休憩處聚集，大部分人穿上黑衣。人群沿電器道前往維多利亞公園，馬路兩旁相當擠擁。

【14:40】 灣仔修頓球場外有消防車戒備，灣仔站C出口早前已關閉

【14:33】 至少超過300人聚集在銅鑼灣站記利佐治街出口外。 人群中不時傳出「香港人反抗」的呼聲，聲浪響徹記利佐治街，皇室堡附近也能聽到。

【14:27】 記利佐治街近sogo一帶行人路已經十分擁擠。

【14:15】 天后站A2出口地面有數十名身穿黑衣的市民聚集，部分人戴上口罩，並陸續步行至維多利亞公園。沿途未見有警員戒備。

至於在維園草地，已見多名區議會候選人擺放旗幟，預備3時的維園選舉集會，在草地旁公園，幾十名穿黑衣和戴口罩的市民等候進場。

【14:13】近十隊區議會候選人團隊到達維園中央草坪。其中九龍城候選人林正軒稱與已到場的其他候選人達成共識，會於活動結束後各自出發到中環，參與獲批不反對通知書的集會。

該區的另一參選人為現任區議員、九龍社團聯會成員楊永杰。

同時，記利佐治街，近百人聚集在譚得志旁高呼「時代革命、光復香港」，他指稱是聲援港台，指港台批評政府和警察，因為他們出糧，是來自香港人的，「死差佬啲糧都係香港人出嘅」，群眾情緒一度高漲，高呼「香港人反抗」。

【14:10】 金鐘站多個出口均有防暴警戒備，目測站內警員至少20人，部分持長盾及長槍。而金鐘站封閉的B出口中，遠處亦見有防暴警員。

【14:03】 人潮開始聚集在sogo門口，有人手持黑紫荊旗；另一邊，記利佐治街上不少人戴口罩。多名警員於灣仔站戒備。

↓↓下午2時至3時許維園附近一帶情況↓↓

+ 5 + 4 + 3

【13:46】8名防暴警察中，有6人蒙面，其中一人配備長槍，也有兩面圓盾，一面長盾。

【13:43】約10名蒙面防暴警在記利佐治街銅鑼灣站出口停留約5分鐘後又折返港鐵站內，大堂內開始有防暴警察駐守。

【13:05】 銅鑼灣港鐵站內暫時平靜，不見黑衣人潮，港鐵則派駐多名黃衣及黑衣職員在銅鑼灣站主要電梯及閘機口；港鐵站內沒有警察。記利佐治街暫時平靜，有個未正式運作的物資站正播放《願榮光歸香港》，未見人潮。維園噴水池旁亦有一個準備中的物資站，有10多人聚集。草地則只有零星遊人。

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原本申請在維園舉行的「求援國際 堅守自治」集會的劉頴匡昨日表示，約有128名民主派候選人積極考慮在維園草地舉行聚會，各候選人會各自搞聚會，與參與人士談論政綱。

發起聚會的候選人稱，聚會會在維園草坪不同位置，分別有各候選人主持進行。而每個聚會歡迎不多於50名支持者出席，毋須通知警方。