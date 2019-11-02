【11.2集會．直擊】維園辦區選聚會　防暴警駐守銅鑼灣站

反修例風波持續，今日（11月2日）下午，港島將有多場集會。雖然警方早前已向維園集會發出反對通知書，惟百多名區議會選舉候選人則宣布，積極考慮根據《選舉條例》第12(5)條，於今日、同一地點，下午3時正，在維園中央草坪發起選舉聚會。 有網民呼籲市民流水式參與各區活動，維園區選聚會的人士，再步行到中區參選另外兩個集會。在中環，兩個集會已經得到警方不反對通知書，分別為愛丁堡廣場及遮打花園的集會。 《香港01》將於現場直播。

【13:46】防暴警察右胸前有白色卡，8人中6人蒙面，其中一人配備長槍，也有兩面圓盾，一面長盾。

【13:43】約10名蒙面防暴警在記利佐治街銅鑼灣站出口停留約5分鐘後又折返港鐵站內，大堂內開始有防暴警察駐守。

【13:05】 銅鑼灣港鐵站內暫時平靜，不見黑衣人潮，港鐵則派駐多名黃衣及黑衣職員在銅鑼灣站主要電梯及閘機口；港鐵站內沒有警察。記利佐治街暫時平靜，有個未正式運作的物資站正播放《願榮光歸香港》，未見人潮。維園噴水池旁亦有一個準備中的物資站，有10多人聚集。草地則只有零星遊人。

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原本申請在維園舉行的「求援國際 堅守自治」集會的劉頴匡昨日表示，約有128名民主派候選人積極考慮在維園草地舉行聚會，各候選人會各自搞聚會，與參與人士談論政綱。

發起聚會的候選人稱，聚會會在維園草坪不同位置，分別有各候選人主持進行。而每個聚會歡迎不多於50名支持者出席，毋須通知警方。