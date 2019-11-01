香港節2019─藝匯上海開幕　林鄭主禮致辭　滬港多名高官出席

行政長官林鄭月娥今日（11月1日）到上海出席一連串活動，包括「香港節2019─藝匯上海」，並在開幕禮上致辭。

林鄭在政制及內地事務局局長聶德權陪同下訪問上海社會科學院，與院長張道根出席2019年滬港文化創意合作會議，並見證上海文化研究中心與香港進念‧二十面體簽署合作備忘錄，內容涵蓋共同成立「一帶一路」文化人才交流和培訓中心等友好合作事宜。

特首林鄭月娥及香港、上海多名官員，均出席「香港節2019─藝匯上海」的開幕禮。（政府新聞處圖片）

與上海市市長應勇會面

她其後向在場約100位社科院學者就香港在粵港澳大灣區發展的角色發表主題演講，包括介紹香港如何推動粵港澳在文化藝術方面的交流，以及如何將粵港澳文化推向國際。

之後林鄭和聶德權與上海市委書記李強和上海市市長應勇會面，再於傍晚在民政事務局局長劉江華和聶德權陪同下，出席「香港節2019─藝匯上海」開幕典禮。

林鄭在開幕禮致辭時表示，這是香港繼2010年參與上海世界博覽會後，首個在中國內地城市舉行的大型文化活動。今次活動挑選了19個各具特色的項目，涵蓋舞台演出、電影、展覽及戶外嘉年華等，當中8個節目會於「第二十一屆中國上海國際藝術節香港文化周」亮相。

開幕節目香港中樂團「都會交響」音樂會，由樂團藝術總監閻惠昌執棒，以經典名家及跨越傳統為主題，表演多首經典曲目。（政府新聞處圖片）

出席今次開幕禮的港方人員還包括民政事務局常任秘書長謝凌潔貞、康樂及文化事務署署長劉明光、香港駐上海經濟貿易辦事處主任鄧仲敏及香港藝術發展局主席王英偉。

上海市副市長宗明、國務院港澳事務辦公室聯絡司司長陳繼光、國家文化和旅遊部港澳台辦公室主任謝金英、上海市人民政府副秘書長顧洪輝、上海市文化和旅遊局局長于秀芬、上海市人民政府港澳事務辦公室副主任周亞軍及中國上海國際藝術節中心總裁王雋亦有主持開幕儀式。