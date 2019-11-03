【施政報告】謝偉銓：房屋措施顯變革決心　惟需落實時間表

撰文：羅家晴
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反修例運動持續不斷， 建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓今（3日）在港台節目《給香港的信》表示，香港正面對最艱難的時刻，連日示威衝突和暴力導致社會嚴重分裂，加上中美貿易戰和英國脫歐等情況，香港的信用等級正受嚴重影響。
謝偉銓認為，問題源於香港的土地、住房短缺、貧富懸殊擴大、人口老齡化等問題引起，導致社會不滿和當前的情況。他指年輕激進示威者主張「光復香港，時代革命」，但強調這不是解決問題的辦法，香港亦不能承受革命的後果，但他相信大多數香港人都認同要改變。謝偉銓指，政府新一份《施政報告》展現特首林鄭月娥尋求變革的決心，但若缺乏實施的時間表，部分措施或許無效。
對於政府提出引用《收回土地條例》收回三類私人土地以興建公共房屋，謝偉銓強調政府必需解決規劃、基建、補償和棕地經營者等複雜問題，否則將不能在短期和中期實施房屋建設。（資料圖片）
林鄭月娥上月發表第三份《施政報告》，提出多項房屋措施，其中建議引用《收回土地條例》收回三類私人土地以興建公共房屋。謝偉銓認為，政府必需解決規劃、基建、補償和棕地經營者等複雜問題，否則將不能在短期和中期實施房屋建設。
至於政府提出放寬按揭保險計劃，400至800萬元的物業按揭成數放寬至9成、600至1,000萬元的物業按揭成數放寬至8成，謝偉銓認為，政府應考慮為成功通過壓力測試的首次置業者提供全部或部分抵押貸款保費援助。