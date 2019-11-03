【施政報告】謝偉銓：房屋措施顯變革決心　惟需落實時間表

反修例運動持續不斷， 建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓今（3日）在港台節目《給香港的信》表示，香港正面對最艱難的時刻，連日示威衝突和暴力導致社會嚴重分裂，加上中美貿易戰和英國脫歐等情況，香港的信用等級正受嚴重影響。

謝偉銓認為，問題源於香港的土地、住房短缺、貧富懸殊擴大、人口老齡化等問題引起，導致社會不滿和當前的情況。他指年輕激進示威者主張「光復香港，時代革命」，但強調這不是解決問題的辦法，香港亦不能承受革命的後果，但他相信大多數香港人都認同要改變。謝偉銓指，政府新一份《施政報告》展現特首林鄭月娥尋求變革的決心，但若缺乏實施的時間表，部分措施或許無效。