【區議會選舉】梁志祥：有人入閘後續宣揚自決　黃之鋒指無中生有

區議會選舉本月24日舉行，政府早前成立危機管理委員會，倘評估相當可能會發生騷亂、公開暴力或危害公眾健康或安全的事故，可向選管會提供意見，再由選管會向行政長官建議押後選舉。 被選舉主任「DQ」的香港眾志秘書長黃之鋒今（3日）出席港台節目《城市論壇》時，與民建聯立法會議員梁志祥針鋒相對，梁志祥質疑黃之鋒經常到外國或台灣進，專門就「港獨」、「藏獨」、「台獨」交流，又指有候選人參閘後繼續宣揚港獨或自決，認為選舉主任把關不夠嚴謹和專業，但拒絕透露是哪位候選人。 黃之鋒批評梁志祥無中生有，又指選舉主任審核參選人時毫無準則。

城大專業進修學院學術統籌宋立功稱，政府現時「心大心細」，既不想押後選舉，但又怕當日會發生暴力事件，令選舉的正當性受質疑。（資料圖片）

梁志祥：有人入閘續宣傳港獨

黃之鋒早前被裁定參選區議會提名無效，是今屆區選唯一未能入閘的參選人。梁志祥表示，從周庭被DQ案中顯示法庭判決「民主自決」屬不擁護《基本法》，亦顯示選舉主任有權把關，認為黃之鋒若不滿可上訴。梁志祥指，有候選人入閘後，仍然宣傳民主自決或港獨，「咁到底真誠定唔真誠？」，強調選舉主任的把關不夠嚴謹。

黃之鋒批評選舉主任的標準不一，審查程序無標準可言，強調有候選人主張「光復香港」、「天滅中共」都可入閘，但他卻被拒諸門外。他重申自己不主張港獨，惟選舉主任以「讀心術」揣測其想法。

梁志祥指，有候選人入閘後，仍然宣傳民主自決或港獨，，強調選舉主任的把關不夠嚴謹。（資料圖片/歐嘉樂攝）

梁志祥其後指，黃之鋒經常赴外國、台灣與港獨分子開會，被黃之鋒質疑雙重標準，指民建聯可以赴台觀選，但他卻不可與其他人開會、梁志祥強調自己赴台灣是交流，反指黃之鋒是「獨嘅交流」，專門就「港獨」、「藏獨」、「台獨」交流，黃之鋒則重申自己從不主張港獨。

同場的時事評論員宋立功指，黃之鋒被取消參選資格屬政治決定，因黃之鋒是港獨的標誌性人物，不時赴美國出席聽證會等，「個個都可以入閘，唯獨你（黃之鋒）不能入閘」。

宋立功又指，政府現時「心大心細」，既不想押後選舉，但又怕當日會發生暴力事件，令選舉的正當性受質疑。選舉觀察計劃成員黎恩灝認為，只有選舉制度不公正，才會出現大衝突，強調政府應減低社會發生衝突的風險。