【逃犯條例‧直播】擲千萬徵解困局妙方　金主：勝出方案不交政府

反修例風波持續不息，暴力示威衝突不知伊於胡底，有人今日高調舉行記者會，稱斥一千萬元，徵求能為香港解開當前死結的妙方。究竟這位「一擲千金」的隱形富豪是誰？又是甚麼觸發其出巨款「買橋」？ 這位「金主」今日現真身，他是東華三院總理莊紫祥，亦是莊紫祥慈善基金會創會主席。他稱自6月以來，看見社會因修訂《逃犯條例》爭議而弄得不開心，自己的家人也不知何故而爭吵，故他希望為香港惜日應有的歡欣做一些事，拿了一千萬為香港尋出路，讓香港人、特別是年輕人，可以擁有美好和實際的盼望。

四個多月來，每逢周末在各區皆掀起連場示威。有社會人士稱出資一千萬元，徵求解決當前困局的方法。（資料圖片/曾梓洋攝）

莊紫祥表示，外界對比賽反應熱烈，目前已有收到700份參賽者的出路提案，但他稱不會把方案提交給政府，笑言「可能會叫佢哋辭左份工跟我搵食」，聘請勝出者，再集合眾人的力量，構思下一個更好的方案。

曾撰文支持修例

翻查資料，莊紫祥是福建人，從事支付金融生意，現為中道集團控股有限公司董事長。今年三月，莊紫祥為九十歲的父親莊永釗賀壽，舉行籌款晚宴，以父親名義捐出999,999港元善款，作為長者醫療及關懷長者用途，晚宴獲中聯辦副主任陳冬、食物及衛生局前局長高永文等人到場支持

莊永釗出任不同建制組織崗位，包括友好協進會發展基金會執委會副主席、大灣區金融科技促進總會會長等，他不時在親中報章撰文，例如今年六月撰文支持《逃犯條例》修訂，質疑今次示威活動有外國勢力参與其中，又批評反對派反對派不斷發表危言聳聽的言論，「利用公眾對修例不甚了解，斷章取義，散佈各種不實言論，製造恐慌，不斷煽動民眾」。

早前有人在報章賣頭版廣告，指斥資一百萬元，徵求解香港困局的方法，誰人能想出辦法，令這場暴力示威浪潮停下來，便能拿走一百萬元。傳媒收到採訪通知，今日有人舉行記者會，公布「千萬求一路」計劃，即出一千萬元，徵求解決當前困局方法，但暫未知出資一百萬元的人，與出資一千萬元的是否同一人。

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