【逃犯條例】律師會會長：律政司應盡快決定是否起訴被捕者

反修例運動持續不斷，香港律師會會長彭韻僖今（4日）會見傳媒時表示，雖然現時本港法治受到衝擊，但她仍然對法治有信心，強調不少人都認同法律和法治的重要性，希望每人都應岀一份力維護法治。 對於警方最近拘捕大量示威者，但檢控數字較低，彭韻僖認為，檢控由律政司負責，希望律師司能盡快研究案情，檢視案情是否適合提岀訴訟，「遲來的公義等同否定公義」，不要影響香港人對法治的信心。

律師會會長彭韻僖(中)表示，警方拘捕疑犯後，律政司應該盡快決定是否起訴。(羅家晴攝)

彭韻僖今日出席活動後，被問到會否譴責警方暴力，她稱律師會在三個月來已八次發聲明，重申任何一方使用暴力都是絕不容許。對於成立獨立調查委員會(COI)，彭韻僖稱有必要全面檢視及研究反修例風波的發生及未來方向，認為應有一個獨立性的委員會；至於是否成立COI，她稱有不同方法，如英國倫敦2011年騷亂後，成立「騷亂、社區及受害者委員會」。



有市民早前向律師會投訴，指立法會議員何君堯涉嫌違反《律師執業規則》，彭韻僖稱任何投訴都會跟現有機制處理，由委員會跟進，而所有與何君堯共事過的理事將不會牽涉在內。

另外，律師會今年第十年舉行「青Teen講場」，今次主題為「三司有法」，將探討香港、內地及澳門的社會的道德及法理異同。律師會理事湯文龍指三地關係密切，希望學生從活動中學習法律知識，屆時將談及電子煙、「Part time girl friend」等議題，預料會800至1000名學生參加。