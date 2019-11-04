民建聯指八成女士情緒受困　怕「私了」畫面：望到紅色嘢就嘔

反修例運動持續不斷，民建聯婦女事務委員會就近日社會事件對婦女的情緒影響進行調查，結果顯示近八成受訪者的情緒受近日社會事件影響，其中超過兩成半岀現輕度至重度抑鬱。 李女士在記者會上表示，近日反修例風波對其生活造成嚴重影響，曾在電視看到示威者「私了」的畫面，令她對紅色物體有陰影，吃東西時「見到紅色野就嘔」。 民建聯立法會議員葛珮帆建議政府加強24小時情緒支援熱線，協助受社會事件影響而情緒受困的家庭和市民，同時呼籲情緒持續不穩定人士，應盡快尋求專業協助。

該調查在9月3至13日進行，以電話隨機訪問463名18歲以上的女士，其中88.6%和77.4%的受訪者情緒受反修例事件及近日社會事件影響，當中有87.1%的女士未有向專業人士求助。

李女士表示，10月2日當天想到街上買東西，卻發現商店、24小時便利店全部關閉，最後她幾經波折才找到一間超級市場，令她非常感動，「（優品）360燒晒，好彩仲有佳寶（超級市場）。」

李女士又稱，近日反修例風波對其生活造成嚴重影響，曾在電視看到示威者「私了」司機，「血淋淋」的畫面令她對紅色物體有陰影，不敢再看新聞。當她一看到紅色東西就吃不消，「嘔咗三日」，她稱現時吃東西時「見到紅色嘢就嘔」。

林女士則稱自己近日睡眠質素轉差，看到「私了」的血腥畫面會發惡夢，亦對店鋪、銀行及交通燈被破壞感困擾。她又稱，自反修例運動發生後，不敢約朋友去街，亦因政見不同而「unfriend」不少好友。

對於民主黨區議員趙家賢昨日遭咬甩耳朵，葛珮帆指，任何政見人士都不應該使用暴力，又稱早前警員被咬斷手指，與趙家賢被咬甩耳朵同樣不能接受，她祝願所有受傷人士早日康復。她呼籲年輕人「不要再用攬炒爭取任何野」，強調以暴力方法不能爭取民主自由。