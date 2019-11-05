張國鈞連任政制委員會主席　郭榮鏗斥民建聯最無恥被判冒犯

立法會今日（5日）舉行政制事務委員會正副主席選舉，民建聯張國鈞勝出連任，在副主席選舉中，參選的公民黨郭榮鏗批評民建聯是《逃犯條例》修訂的始作俑者，直斥「民建聯最無恥」，張國鈞終裁定發言屬冒犯。

立法會政制事務委員會今日繼續主席及副主席選舉，並選出張國鈞為主席。（張浩維攝）

政制委員會有14名委員參選主席，建制派只有張國鈞一人參選，他以22票擊倒得13票的公民黨陳淑莊，連任政制委員會主席。

郭榮鏗稱民建聯是《逃犯條例》修訂始作俑者

會議之後進入副主席選舉，由張國鈞主持，共11名候選人，建制派由經民聯劉業強參選，在候選人發表政綱期間，公民黨郭榮鏗斥民建聯是《逃犯條例》修訂的始作俑者，「包括李慧琼，包括你自己本人（張國鈞）」，指關注台灣殺人案卻弄到香港現在地步，「全部建制派同你一齊陪葬，就是因為你個stupid idea（愚昧主意）」，並斥民建聯最無恥：「市民見到你是嘔心，見到你便想起為何當日推這個逃犯條例？有沒有反省半點？是沒有。民建聯，最無恥。」

李慧琼反駁 冀用所有方法協助受害者家屬

民建聯主席李慧琼隨即反擊，指郭榮鏗言論冒犯，反問可否說「公民黨最無恥」，她又表示民建聯希望以所有方法協助台灣殺人案被受害者家屬，政府提出修例，所以民建聯支持。

公民黨譚文豪反駁郭榮鏗不是意指某一位議員，陳淑莊聲援，並讀出《議事規則》第41（4）條有關冒犯言詞的條例。

無指名道姓 也屬冒犯和侮辱性言詞

張國鈞再問郭榮鏗是否意指民建聯議員，郭榮鏗堅持不收回，並重複「民建聯最無恥」，張國鈞要求郭榮鏗離開議事廳，郭榮鏗不從，張國鈞決定休會。

復會後，張國鈞根據2016年案例 ，即使沒指名道姓，批評「民主派」都被裁定冒犯，所以裁定郭榮鏗言論屬冒犯和侮辱性言詞。