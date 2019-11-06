【逃犯條例】中聯辦會議談修例風波警示：以國家意識構築一國兩制

修例風波持續近5個月，中聯辦今日（6日）發稿，提及近日中聯辦主任王志民主持召開領導班子會議，傳達中共十九屆四中全會精神。會議上提到修例風波，形容事件是「回歸以來最嚴峻局面」，「警示我們必須深入思考如何通過完善制度體系更好推動香港一國兩制事業爬坡過坎」。 會議又提到，香港原有智力體系存在缺陷和不足，要深入開展憲法和《基本法》教育、國情教育、中國歷史和中國文化教育，「以國家意識、愛國精神構築香港一國兩制成功實踐行穩致遠的共同感情基礎。」

中聯辦主任王志民主持召開領導班子會議，傳達中共十九屆四中全會精神。會議上提到「修例風波」，形容事件是「回歸以來最嚴峻局面」，「警示我們必須深入思考如何通過完善制度體系更好推動香港一國兩制事業爬坡過坎」。（資料圖片）

四中全會早前通過關於「推進國家治理體系和治理能力現代化」的決定，當中談及香港治理制度。中聯辦今日發稿，指近日召開領導班子會議，傳達學習貫徹四中全會精神。

文中提到本港修例風波，指香港面臨回歸以來最嚴峻的局面，「街頭暴力活動至今尚未完全平息，警示我們必須深入思考如何通過完善制度體系更好推動香港一國兩制事業爬坡過坎、行穩致遠」。

會議認為，要正視香港社會長期積累的深層次矛盾和問題，堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，「不斷完善同憲法和基本法實施相關的制度和機制」。

中聯辦指，要令香港「在參與粵港澳大灣區建設等重大國家戰略中更好發揮香港獨特優勢，促進香港自身更好發展，並讓發展成果更多更公平惠及全體市民，切實提高民眾的獲得感、幸福感、安全感。」文中提及，「我們要在香港社會深入開展憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，以國家意識、愛國精神構築香港一國兩制成功實踐行穩致遠的共同感情基礎」。

會議提到，當前要堅決按照中央決策部署，堅定支持特首林鄭月娥和特區政府依法施政，堅定支持特區警隊和司法機關嚴正執法、公正司法，堅定支持愛國愛港力量的正能量行動，香港一定能夠恢覆秩序、重回安寧。