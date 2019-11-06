立會三讀通過稅務寬減草案　修訂退稅上限為100%　約143萬人受惠

立法會今日（6日）表決有關退稅的《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，經修正的草案終獲三讀通過，政府將一次性寬減2018/19課稅年度的100%的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以2萬港元為上限，約143萬人受惠。

財經事務及庫務局局長劉怡翔發言感謝支持修正案，讓受惠納稅人和企業佔總數達七成，即約143萬。（資料圖片/張浩維攝）

條例草案上月23日首次在立法會大會上審議，政府原建議單次寬減2018/19課稅年度繳交的薪俸稅、利得稅及個人入息課稅，扣減幅度為 75%，而每宗個案的扣減上限為 $20,000。今日的會議則通過修正案，把稅務寬免百分比由75%提升至100%。

財經事務及庫務局局長劉怡翔發言感謝支持修正案，讓受惠納稅人和企業佔總數達七成，即約143萬。當中更有133萬納稅人或企業在2018/19課稅年度因而不需交稅，政府認為這項建議能夠惠及最需要照顧的納稅人和企業。

劉怡翔又表示，由於利得稅兩級制亦於2018/19課稅年度起實施，企業首200萬元的利潤可按8.25%徵收利得稅，這可為中小企提供進一步紓緩。

劉怡翔指，暫繳稅制度亦設有緩繳安排，若納稅人預計本年度的應課稅入息或應評稅利潤將較上年度下跌超過一成，可按《稅務條例》向稅務局申請緩繳部分或全數的暫繳稅，因應今年特殊的經濟情況，稅務局會盡量加快審批緩繳申請。