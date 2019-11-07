【政壇諸事町】建制派8人同時探何君堯　違反探病守則

何君堯昨日（6日）在屯門啟豐園附近擺街站時遇襲受傷，送往屯門醫院治療。多名建制派立法會議員今日（7日）到醫院探望，叮囑何君堯好好休養。

精神不錯 傷口有2.5厘米深

民建聯立法會議員葛珮帆在facebook貼文，表示今日和建制派議員探望何君堯，看到他精神不錯，令人比較安心。葛珮帆說，知道何君堯胸口傷口原來有2.5厘米深，真的嚇了一跳，因為傷口太接近心臟。

葛珮帆表示，今次何君堯吉人天相，一來因為他身手敏捷閃避及時，二來是一早有預防，安排了有兩位助手在身邊保護，才可以避過此劫。

一眾議員表示絕不會向惡勢力低頭，一定會繼續無畏無懼服務香港，為公義發聲。又叮囑何君堯君堯好好休養，康復後繼續並肩作戰。

友人受傷急切探望，相信大家都明白，但今次一眾建制派議員太過「心急」，違反了探病守則。

相片所見容海恩（右二）已「見肚」，她在7月宣布有喜，預產期在明年1月，恭喜！（葛珮帆facebook）

每名病人最多兩人同時探訪

原來屯門醫院有規定，每名病人不可多於兩名探訪者同時探訪，如果大家去過的話，就會看到不少家庭在病房外的大堂守候，輪着每兩人一組入去探望病人。

今次葛珮帆貼相，有多達8位立法會議員同時探訪，就是違返了屯門醫院的探病守則。大家不想重覆犯錯，可以上去屯門醫院網站了解（按這裡），附註有清楚表明規則。