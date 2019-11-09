【授勳2019】林鄭閉門向警察授勳　許智峯叫口號抗議警暴被枱走

警方被指濫權濫暴觸發的大規模示威衝突持續，踏入11月社會氣氛仍然緊繃。而一年一度的授勳儀式今年就在禮賓府閉門舉行。 民主黨立法會議員許智峯在頒授警隊卓越獎章的環節期間，舉起並高叫口號「暴警殺人 沉冤待雪」標語抗議，不滿林鄭向警隊頒授卓越獎章及榮譽獎章。

↓↓↓ 許智峯授勳儀式上叫口號被抬走 ↓↓↓

許智峯在頒授警隊卓越獎章的環節期間，舉起「暴警殺人 沉冤待雪」八字標語並叫口號抗議，不滿林鄭向警隊頒授卓越獎章及榮譽獎章。從他拍攝的片段看到，許智峯叫口號後，隨即被身旁的保安帶來，期間他喊：「昨日就有市民因為警暴而犧牲，今日你居然頒獎畀警察？」

許智峯之後表示，林鄭過去處理警方濫用暴力事件上無所作為，導致昨天有市民因警暴離世，引起社會極大悲憤。在過往四、五個月來，更有市民疑因警暴不知所踪、離奇死亡及自殺等等。

對於選擇在受勳儀式上抗議，許智峯表示，今日是持邀請函進場，最後被十多名保安枱走，他當時抗議一來是因為林鄭仍未就今次事件有合適回應，應予譴責；二來是受勳儀式上向警察頒授獎章，是挑釁香港人，必須以抗議回應。

許智峯指受勳儀式上向警察頒授獎章，是挑釁香港人，必須以抗議回應。。(林頌華攝)

今屆授勳儀式改以閉門型式舉行，一如往年授勳儀式的焦點在於最高榮譽的大紫荊勳章。今年有兩人獲頒該勳章，分別是全國政協常委、裕華國貨董事長余國春，以及福建社團聯會永遠名譽會長洪祖杭。

二名大紫荊勳章得主都來自左派陣營。余國春曾多次公開撐警以及向警察福利基金捐款，去年港府刊憲禁止「香港民族黨」運作，他曾發表聲明支持特區政府對港獨人士嚴肅處理。而今年《逃犯條例》修訂風波中，他亦曾在5月時表態支持修例，余又在上月接受親北京喉舌報章《文匯報》訪問時，表示支持就《基本法》23條立法以「止暴制亂」。

洪祖杭曾為全國政協常委，於2014年8.17反佔中遊行時，擔任遊行總指揮。林鄭月娥於2017年參選特首時，曾親自拜訪福建社團聯會。當時洪祖杭表示會支持對方，因認識林鄭一段時間，「大家都咁熟，咁耐嘛」。