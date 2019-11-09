大律師公會回應韓正言論　指或予人官員干預特區司法獨立觀感

反修例風波持續5個月未平息，國務院副總理韓正在11月6日於北京會見行政長官林鄭月娥時，提到「止暴制亂、恢復秩序」是「香港行政、立法、司法機關的共同責任」。 香港大律師公會今日（9日）發出聲明，同意香港法院有責任維護法治，但認為外界或會認為，中央政府或官員的言論，可能當作為干預香港特區司法獨立。

同意法院要維護法治 但必須不受任何干涉

聲明指出，大律師公會會同意香港法院有責任維護法治，而法治亦包括維持公眾秩序。然而，根據《基本法》第85條，香港法院必需獨立進行審判，不受任何干涉。根據《基本法》第19條，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權。

大律師公會同意香港法院有責任維護法治，但強調根據根據《基本法》第85條，香港法院必需獨立進行審判，不受任何干涉。（資料圖片）

如給人干預司法印象 有損一國兩制

公會指，各方固然希望現時社會矛盾得以解決，然而，任何中央政府或其官員的言論，若給予外界的印象為以官方形式訓示法官或司法人員進行任何政治使命或任務的舉措，可能被當作對香港特別行政區的司法獨立的干預，亦有損香港特別行政區在《基本法》下享有高度自治權的原則，和「一國兩制」的概念及實踐。

強調司法獨立是法治基石 助港成國際金融中心

大律師公會重申6月11日發出、回應國務院於6月10日發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書的聲明，表示任何將法官及司法人員描述為「治港者」,意味着法院是政府機器的一部份，並且「同聲同氣」，互相配合。這些印象都必須防止。

公會強調，香港特別行政區的司法獨立是法治的基石，令香港成為獨一無二的、有穩固司法制度支持的國際金融中心。