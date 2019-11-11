立會討論政府保就業措施　議員質疑職津無助開工不足市民

立法會福利事務委員會今日（11日）召開會議，討論財政司司長陳茂波月前宣布向領取社會保障金額的人士，額外發放相當於一個月的綜援標準金額或公共福利金計劃下的津貼事宜。

席間多名議員認為，現時香港市道不佳，在職家庭津貼不能令開工不足的基層受惠。社福界議員邵家臻表示，現時低收入人士開工不足及不穩，政府應提出應變措施，為這些家庭發放資助。工聯會陸頌雄認為，低收入人士要每週工作48小時才能夠得到全額在職家庭津貼，屬於偏高的工時，質疑現時市道差，旅遊業從業員面對開工不足及放無薪假等情況，「喺最艱難時候反而幫唔到。」

勞工及福利局副局長徐英偉回應指，政府早前已推出一系列紓緩措施，並呼籲示威者停止違法行為，否則基層市民「有工開唔到，企業捱唔住。」