立會討論政府保就業措施　議員質疑職津無助開工不足市民

撰文：劉錦華
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立法會福利事務委員會今日（11日）召開會議，討論財政司司長陳茂波月前宣布向領取社會保障金額的人士，額外發放相當於一個月的綜援標準金額或公共福利金計劃下的津貼事宜。
席間多名議員認為，現時香港市道不佳，在職家庭津貼不能令開工不足的基層受惠。社福界議員邵家臻表示，現時低收入人士開工不足及不穩，政府應提出應變措施，為這些家庭發放資助。工聯會陸頌雄認為，低收入人士要每週工作48小時才能夠得到全額在職家庭津貼，屬於偏高的工時，質疑現時市道差，旅遊業從業員面對開工不足及放無薪假等情況，「喺最艱難時候反而幫唔到。」
勞工及福利局副局長徐英偉回應指，政府早前已推出一系列紓緩措施，並呼籲示威者停止違法行為，否則基層市民「有工開唔到，企業捱唔住。」
實政圓桌田北辰質疑現時的綜援金額水平與基本生活所需沒有必然關係。(洪嘉徽攝)
實政圓桌田北辰在會上質疑，現時的綜援金額水平與基本生活所需沒有必然關係，認為局方須檢討現時的市民基本生活包含什麼，以釐定更精準的綜援金額水平。工黨張超雄批評，單身健全成人的綜援津貼每月僅得2525元，即平均每日84元，未能維持到合理生活。徐英偉回應指，該基本金額不能反映受助人全數受助狀況，而統計處現時亦正在進行綜援住戶消費調查，但未有回應會否檢討綜援金額。
財政司司長陳茂波在8月15日宣布一系列措施，以「撐企業、保就業」，以及減輕市民的生活負擔。當中的一項措施是向領取社會保障金額的人士，額外發放相當於一個月的綜援標準金額或公共福利金計劃下的津貼，包括高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼；以及為領取職津的住戶及個人交津的人士作相若安排。