【逃犯條例】林鄭：示威者想癱瘓香港造停擺現象　極為自私

網民昨（11日）發起「11.11」三罷行動，全港多區爆發示威衝突，有警察於西灣河向示威者開真槍，亦有男子遭淋潑易燃液體燒傷，行政長官林鄭月娥今（12日）早出席行政會議前見記者，林鄭甫開始，批評示威者繼續鼓吹「三罷」行動，令部分鐵路路線已受到阻礙，影響大批市民返工、返學，又指示威者想癱瘓香港造成香港停擺的現象，極為自私。

林鄭昨會見記者時表示，暴力示威行為不會得逞，「一定不會爭取到口中的政治訴求」，重申暴力不能解決問題。（資料圖片/羅國輝攝）

【10:00】被問及是否考慮因她所稱的暴力行為而停課時，林鄭就認為，停課是有人不斷在網上鼓吹，背後目的就是造成城市停擺，她稱「當市民熱切願意返工返學，不能輕言讓某些活動停落嚟。」她又指，個別學校停課有個別情況考慮；重申「貿然將香港的活動停下來，會落入圈套。」

【09:55】林鄭月娥表示，今日部分激進網民鼓吹三罷，多區出現激進蒙面示威者干擾路面，影響公共運輸系統情況，令部分鐵路路線受到阻礙，令大批市民上班上學受到影響，他稱，示威者想癱瘓香港，「令香港停擺，是極為自私」。

她又稱，「各行各業市民僅守崗位，不向激進行為妥協，堅持上班上學」，而公共交通機構亦積極應變，早前被破壞的交通設施，包括交通燈，政府同事亦正修復。

她稱，網傳短片顯示市民自發清理雜物，她形容是片中行為是表達了對香港的熱愛，她表示感謝。她又指，網上出現不少謠傳，她希望市民留意政府消息。

林鄭月娥昨見記者時表示，網民發起「三罷」令香港受暴力衝擊影響，包括堵路、縱火等，肆無忌憚破壞社會秩序，令社會人心惶惶，批評廣泛的暴力行為必須受全社會譴責。林鄭強調，暴力示威行為不會得逞，「一定不會爭取到口中的政治訴求」，重申暴力不能解決問題。