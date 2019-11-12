環時：向異見者點火與IS無異　武警駐港部隊必要時可增援

內地官媒《環球時報》社評批評香港有激進示威者於周一（11日）發起的「三罷」運動中，向異見人士淋潑易燃液體及點火的行徑，與恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）成員無異。社評重申，武警部隊和駐港部隊有必要時，隨時可按基本法規定直接增援香港警察。

《環時》昨日下午發表評論文章，批評示威者同日在各區設置路障、破壞港鐵，並透過阻止市民出行，「試圖強行營造所謂的『三罷』」 （罷工、罷市、罷課）。文中特別提到馬鞍山一名男子因公開發表反對意見，結果被人淋潑易燃液體及點火。社評用嚴詞批評示威者的行徑「野蠻」，並指他們的行為與IS恐怖份子無異。文章又批評，聲言追求民主自由的示威者，卻不能容納異見者的聲音，突顯他們的「惡毒、原始的專制主義狂熱」。

此外，社評又提及西灣河有警員開槍，造成一名青年中槍危殆的事件，社評重申內地媒體堅決支持香港警察在危急情況下開槍擊倒暴徒，並指香港警察除了有廣大香港民眾和全國民眾支持，更有國家的武警部隊和駐港部隊支持，而他們必要時隨時可按基本法規定直接增援香港警察。

社評又批評示威者「正在香港製造文明社會前所未有的政治恐怖」，並抨擊他們「在毀掉香港的文明和現代性，以及毀掉廣大市民的家園和未來」，故呼籲香港市民協助警察「 重挫暴徒的氣焰」，並應該與他們「一刀兩斷」。